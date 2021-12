https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 16:17

16:12

Remover el pasado "Yesterday" no estaba tan lejos Durante las navidades de mi infancia, mientras los vecinos celebraban a pura cumbia, mi viejo ponía esa agobiante letra y se deshacía en lágrimas como una criatura desconsolada. Mi padre no sabía inglés pero entendía a la perfección el lenguaje de la música.

De turismo por el Cullen

2 PM: estamos en el hospital. Mi padre no pudo dormir bien anoche; tuvo fiebre y mareos toda la madrugada; me confesó que no encontró la llave de la luz en la oscuridad y jamás pudo llegar al baño. Ahora está en pie pero con ayuda de un bastón. La médica de guardia se sienta y escucha con amable atención a mi viejo que -mientras se expresa- parece que va soltando y sanando sus cuitas. La doctora lo ausculta con detenimiento, comprensiva. Le da una chorrera de estudios (PCR incluido). Lo alienta. Le pide paciencia.

9:30 PM: están los resultados y todos incluyen buenas noticias. Otra médica nos dice que: "El paciente está bien. No hay que alarmarse. Esto no es COVID. La presión está bien. A lo mejor, todo es producto de alguna preocupación." Da en la tecla.

Mañana a las 9 AM, tenemos que ir al cementerio municipal para cambiar de nicho a mi hermano mayor, Julio Martín, que murió hace casi medio siglo cuando tenía 2 años de edad. Resulta que los abuelos van a ser cremados y, Julito, que está en el mismo sitio que ellos, será trasladado al nicho de mi vieja. O sea, vamos a remover el pasado; a visitar a la parentela pero en circunstancias incómodas y angustiantes; a reencontrarnos con mi vieja (muerta a los 53 años por un paro masivo en 2004) y con mi hermanito (muerto en: ¿Un accidente familiar?). Madre e hijo van a reunirse y abrazarse más allá de la muerte. ¡La situación parece ir en contra de la cita bíblica que aconseja dejar que los muertos entierren a sus muertos!

10 PM: volvemos en el auto a casa.

-¿Vos estás mal, papá, por lo de mañana?

-No, no es eso. Quiero ir -suena poco convincente.

-Voy solo. No te preocupes. Tenés que mejorarte. Tal vez, el espectáculo de mañana no sea apto para cardíacos.

-Gracias. ¡No sabés el peso que me sacás! -susurra resignado.

Y, como es su costumbre, comienza a silbar. Silba --¡ay, Dios mío!- "Yesterday". Para evitar que siga con esos acordes, para desviar su atención, para arrancarle una risa y tranquilizarme, le comento:

-Mirando el medio vaso lleno, papá, lo bueno de visitar el cementerio o el hospital es que todavía podemos salir caminando de estos sitios.

Se ríe de costado pero no afloja con "Ayer" y a mí me da la impresión de que me están patoteando el alma o dando un botellazo en la nuca del corazón.

Hay una sombra hanging over me

Sé que "Yesterday" es un éxito global al que no lo ha vencido el tiempo. Sé que su composición ha sido adjudicada a la dupla Lennon-Mc Cartney pero hay sobrados testimonios de que fue Paul su auténtico creador. Sé que se encuentra en el lado B del disco "Help" aunque -inicialmente- no convencía al resto de los Fab Four. Me pregunto aún: ¿Cómo hizo esa letra llorona para meterse por la ventana y convivir con los rebeldes gritos de "¡Socorro!" o la alegría juvenil de "Ticket to ride"? Más allá de todo esto, para mí, "Yesterday" es un tango plañidero entonado en inglés; está cantado por un pibito veinteañero pero con la perspectiva de un hombre entrado en años al que la vida lo ha aporreado hasta ponerlo de rodillas. Es una melodía que me estrujó el alma desde la cuna con su letra agria y difícil de digerir para el metabolismo de mi corazón. Aunque pueda parecer extraño, durante las navidades de mi infancia, mientras los vecinos celebraban a pura cumbia, mi viejo ponía esa agobiante letra y se deshacía en lágrimas como una criatura desconsolada. Mi padre no sabía (ni sabe) inglés pero entendía a la perfección el lenguaje de la música: "De pronto, no soy ni la mitad del hombre que solía ser, hay una sombra que se cierne sobre mí. Oh, el ayer vino de pronto." Mi papá se convertía en un hombre ensombrecido por muchos duelos mal curados; padecía puñales invisibles que lo desangraban desde siglos; horrores infantiles que no se le habían apagado con los baldazos de los años; y pérdidas que lo destartalaban antes de las doce campanadas. Entre esas pérdidas estaba Julio Martín, mi hermano mayor: un nene de dos años que murió en la puerta de nuestra casa un febrero de 1973.

Cada vez que llueve

Viernes 26/11, llego al kiosco de mi viejo y me abre la puerta -¡oh, sorpresa!- mi primo David, recién llegado del cementerio. Ya han sacado y cremado los restos de los abuelos. El cuerpo de Julio Martín espera su nuevo destino. David me da un sobre. Lo abro: ¡Ahí está el pasado que se resiste a caer en el olvido! Saco las plaquitas de metal que estaban en el mármol del nicho familiar: "¡Martincito! Tu tía Julia con cariño!"; "¡Martincito! Nunca te olvidarán tus padrinos"; "¡Martincito! Tu abuelita Titina te llevará siempre en su corazón"; "Julio Martín Duarte: QEPD. 9/2/1973. A los 2 años. ¡Martincito! Vivirás eternamente en el corazón de tus padres". Ahí está la foto en blanco y negro de mi hermanito: cara de travieso, mirada vivaracha, risa compinche y un inquieto pelo enemistado con los peines. Miro Facundo Zuviría a través de la vidriera del kiosco. Estoy a escasos metros de donde hace 48 años murió este nenito de la foto. ¿Qué pasó?

Cada vez que llueve, esta avenida se convierte en Venecia. Hasta la fecha, ninguna gestión municipal ni provincial ha podido concretar los desagües que podrían traer alivio a la zona. Los vecinos de barrio Belgrano y zonas aledañas se han acostumbrado a vivir con las patas en el agua. ¡No sé cómo no les han salido escamas! Este sector ha experimentado durante décadas lo que algunos vivieron en 2003 con la crecida del Salado (y no exagero). Yo mismo he dormido con varios centímetros de agua bajo mi cama. He madrugado poniendo la heladera a salvo sobre cajones de cervezas; colocando tacos de madera a los muebles para que no se estropeen; levantando la mercadería de nuestro negocio familiar para aminorar las pérdidas económicas; rescatando la mochila escolar antes de que se humedezca; sacando el auto antes de que naufrague; poniendo a la abuela en sector seguro donde no se golpee; desenchufando artefactos eléctricos para no sufrir una electrocución; o luchando contra las alimañas que también huyen de los efectos de las copiosas lluvias. Un auténtico infierno acuoso que habla del olvido de la población por parte de sus representantes en el gobierno; de la falta de planificación del crecimiento urbano de una ciudad que se dice capital de una de las provincias más ricas del país. ¡Qué poder de resiliencia tiene este sector del norte santafesino! ¡Cuántos sacrificios que se pudren con la humedad! ¡Cuántas cosas amadas que se ahogan con cada chaparrón! Justamente, si perder bienes materiales por estos anegamientos duele, imagínense lo que significa que tu hijito de 2 años, por un descuido, salga a la vereda, y vaya, con total inocencia, directo a jugar con el agua que está en la puerta de tu hogar. El resto es estremecedor.

Lo poquito que queda

Llegan los empleados municipales con una "chancha" bárbara para estos asuntos que a mí me ponen la piel de gallina. Abren el nicho de mi mamá. Dicen que no hay lugar suficiente para poner ahí al "nenito". Se les ocurre tocar el cajón de mi madre: se deshace al tacto, está podrido. Me sugieren sacar esas maderas que se desprenden y hacer lugar para el "chiquito". Doy el OK. Descascaran el ataúd hasta hacer un espacio que consideran suficiente. Traen al "pibito". Lo que veo está lejos de lo que me había imaginado: ya no hay madera, ya no hay tapa; sólo una latita oxidada. Diviso, con esfuerzo, un bulto indescifrable. Uno de los empleados municipales se coloca los guantes y pliega la latita como si fuera un sobre. Ahí va lo poquito que queda de Julio Martín a la derecha de su madre. Colocan otra vez la lápida en su lugar. El que parece el jefe me dice que no tienen con qué pegar la fotito y las placas: me las devuelve para otro día.

Regreso en auto. En el asiento del acompañante, está la foto de Julito que me mira con sonrisa pícara mientras maniobro por Blas Parera. Le hablo: "¿Qué te hubiera gustado ser de grande? ¿Hubieras sido tatengue o sabalero? ¿Cuántos sobrinos me hubieras regalado? ¡No sabés las veces que me hubiera encantado tenerte como hermano mayor, como amigo, como compinche!" No hay respuesta. Entre lágrimas, me la imagino: "¡Loco, no seas boludo, no te preocupes por mí! ¡Ocupate de los vivos! ¡Algo de mí está en vos, en papá, en tus hijos, en nuestros otros hermanos, en nuestros sobrinos! Si te sirve de consuelo: ¡Ahí, buscame, quereme, besame, abrazame y honrame!"

Durante las navidades de mi infancia, mientras los vecinos celebraban a pura cumbia, mi viejo ponía esa agobiante letra y se deshacía en lágrimas como una criatura desconsolada. Mi padre no sabía inglés pero entendía a la perfección el lenguaje de la música.