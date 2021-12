Turf: Predatore respondió a la cátedra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.12.2021

17:43

El caballo del stud Cachivache con la monta de Lucas Juárez se quedó con el último clásico de la temporada. Un hipódromo desordenado con carreras muy flojas para cerrar una temporada con muy pocas luces.

Por falta de ratificados se anuló la segunda carrera de la reunión, mientras que en las restantes el nivel fue realmente flojo, y marca una pobre imagen de nuestro hipódromo, lejos, muy lejos en la jerarquía de otros tiempos... tiempos (no tan lejanos) donde los espectáculos brindaban mayor expectativa a la afición hípica. Ayer, además de una muy floja programación, el desorden volvió a imperar en Las Flores, con el público ocupando lugares destinados a los protagonistas, invadiendo la pista en forma continua, dejando la sensación que el mítico escenario santafesino... no tiene un norte.



El clásico



Luego de haber ganado el Carlos Pellegrini por distanciamiento, Predatore se plantaba como el candidato lógico del clásico Clausura y fue así que el hijo de Easing Along con la acertada conducción de Lucas Juárez se llevó la victoria, superando por un cuerpo a Intenso Placer, quedando tercero a la misma distancia Viento Sur Frío, que por medio pescuezo aventajó a Sidney Seiter.

Predatore rodeado de la gente del stud CachivacheFoto: Manuel Fabatía





En la punta se movió rápido Francisco, mientras que a su costado Saliente Dubai se lanzó en su busca, tercero a un par de largos se acomodó Sidney Seiter, delante de Viento Sur Frío, con el resto un poco más atrás.



Recorrieron la recta opuesta, hasta que a la altura de los 1100 metros el jinete Axel Alfonso, sufrió un contratiempo, debiendo desestribar a Francisco, siguiendo la prueba sin poder "apilarse"; asimismo el del stud Doña Antonia aguantó en la lucha, hasta que fue superado por el accionar de Saliente Dubai, a la vez que Intenso Placer se arrimaba por dentro con Predatore mejorando.



Giraron el codo y en plena recta Claudio Olivarez se jugó el resto y pasó a ganar con Intenso Placer, a la vez que por el centro Viento Sur Frío se arrimaba con peligro, al igual que Sidney Seiter que no aflojaba. En los 150 finales Intenso Placer dominaba y parecía que se llevaba todo, pero Juárez embaló a Predatore, que salió con mucha fuerza esquivando rivales y dominando en los 70 metros finales, para alcanzar la meta un cuerpo delante del pupilo de Miguel Sottaz, quedando tercero en gran entrega el paranaense Viento Sur Frío, delante de Sidney Seiter.

Hipódromo Las Flores: cerró el año con el Clásico Clausura

Resultó una bonita definición para una prueba pareja que mostró el buen nivel de los ejemplares que definieron la misma, el cronómetro marcó el notable y sorprendente registro de 1 minuto 36 segundos que es sin dudas, por lejos, lo mejor de los últimos tiempos.

1a carrera sobre 600 metros

1° LUNA KEY 55 kg. Jockey: M. PINTOS. 2° Bunny Key; 3° Saky Sky; 4° Skilmada; 5° Viva Fhurter; 6° Full of You.

Tiempo: 33s. Cuidador: Mauro Franco. Stud: EL Mocho (La Guardia).

Ganada por: dos cuerpos y medio y tres cuerpos al tercero.

2a carrera sobre 500 metros

1° PRINCIPE SLAM 55 J. MIRON. 2° Elaynne; 3° Salvate Spring; 4° Lucky Finder; 5° Jesse; 6° El Pensionista.

Tiempo: 27s. Cuidador: Juan Carlos Zimermann. Stud: Vuela Bajo.

Ganada por: dos cuerpos y medios y un cuerpo y medio al tercero.



3a carrera sobre 1200 metros

Anulada

4a carrera sobre 600 metros

1° ENAMORADO DE NOCHE 55 R. BRAMAJO. 2° Ritmo Stone; 3° Que Marote.

Tiempo: 33s. 12c. Cuidador: Julio Conti. Stud: Haras Bernagi.

Ganada por: dos cuerpos y medio pescuezo.

5a carrera sobre 1000 metros

1° MASTER STROKE 57 LEON ACUÑA. 2° Ariley; 3° Dama Plus.

Tiempo: 1m. 3s. Cuidador: Juan Zimermann. Stud: Charanguita.

Ganada por: tres cuerpos y seis cuerpos al tercero.

6a carrera sobre 1100 metros

1° GARCERO ALEGRE 57 J. TARRAGONA. 2° Chiche Sky; 3° Don Leton; 4° Got Me All; 5° Murallon Art; 6° Marcado de Fuego.

Tiempo: 1m. 3s. 80c. Cuidador: Juan Manuel Moncada. Stud: Ye-Ye.

Ganada por: tres cuerpos y dos cuerpos al tercero.

7a carrera sobre 1200 metros

1° KARINA IN 57 C.BENITEZ. 2° Jolie Lumiere; 3° Easy Good Life; 4° Suggestive Roy; 5° Whalley; 6° Fer Point.

Tiempo: 1m. 12s. 02c. Cuidador: Pedro Alfaro. Stud: Don Roque (Paraná).

Ganada por: seis cuerpos y dos cuerpos al tercero.

8a carrera sobre 400 metros

1° QUE GRAN MAESTRA 53 M. BENITEZ. 2° Alunada; 3° Arrolladora Emper; 4° Nueva Receta; 5° Sleepy Emper; 6° Shokeado,

Tiempo: 22s. 20c. Cuidador: Eduardo Morello. Stud: Las Maestras (San Francisco).

Ganada por: un cuerpo y media cabeza al tercero.

9a carrera sobre 1600 metros

Clásico Clausura

1° PREDATORE 60 LUCAS JUAREZ. 2° Intenso Placer; 3° Vuiento Sur Frío; 4° Sidney Seiter; 5° Francisco; 6° Master of Silence.

Tiempo: 1m. 36s. Cuidador: Juan Carlos Felize. Stud: Cachivache.

Ganada por: un cuerpo y un cuerpo al tercero.