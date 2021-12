Una aventura que apasiona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leandro Chena (27 años) dejó el fútbol cuando era muy joven por una lesión. Una vez recuperado comenzó a participar en maratones de la ciudad, la región y el país. En Villa La Angostura cosechó la mejor ubicación desde que participa en los grandes eventos. El deportista ama y defiende a los animales, especialmente, a los perros que forman parte de su familia.

El término maratón proviene de Marathón, el nombre de una localidad de Grecia. Cuentan historiadores que, en el año 490 antes de Cristo, un soldado griego corrió desde dicha ciudad hasta Atenas, distante a unos 42 kilómetros, para dar a conocer la victoria militar lograda sobre los persas.



Hoy se denomina maratón a una competencia de atletismo en la cual los participantes deben completar un recorrido de 42 km y 195 metros. Se trata, por lo tanto, de una carrera de resistencia.



Es importante mencionar que la Real Academia Española (RAE) acepta tanto su versión masculina como su versión femenina. Por eso puede decirse "el maratón" o "la maratón".



Leandro Chena, hijo de Juan, el buscador de "talentos" de la región, jugaba al fútbol hasta que un día una lesión lo sacó de las canchas y lejos de darse por vencido aceptó una invitación de un amigo para participar de maratones y nunca más dejó de correr: "El fútbol es un deporte maravilloso pero cuando me lesioné pensé en la recuperación y como quedé bien acepté participar de competencias a nivel local y hoy ya estoy en grandes maratones a nivel nacional", dijo el deportista.

También por agua. Así fue otro de los tramos de la competencia que recorrió Leandro Chena en su paso por Villa La Angostura.Foto: Agencia

-¿Cómo fue la última experiencia después de tanto tiempo de encierro?



-Lo último fue el viernes 3 de diciembre y se corrió en Villa La Angostura. La competencia constó de 100 km en tres días con dos campamentos en la montaña. Logré quedar en el puesto 18 de 1200 corredores en la general y 2° de 54 en mi categoría. La verdad que la disfruté mucho por todo lo que significó la preparación y los lindos momentos compartidos con gente de todas partes.



-¿Cómo te preparaste para semejante logro?



-La preparación arrancó el año pasado cuando decidí inscribirme. Me considero un corredor de corta distancia (10 km/21 km). Lo tomé como un desafío sabiendo que tenía mucho tiempo por delante. En este 2021 fui a competir dos veces a Córdoba (San Javier y Villa General Belgrano) las dos carreras fueron de 50 km c/u. La idea siempre fue conocer más el terrenos y acostumbrar al cuerpo a tantas horas corriendo, ese fue el gran desafío.



-¿Cuánto vale la concentración y la alimentación para éste tipo de competencias?



-Vale todo. Además, es un gran sacrificio. Siempre y cuando te lo tomes de manera seria. Yo tengo una dieta especial y entreno 5 o 6 veces a la semana. Trato de tener un buen descanso, algo fundamental para ésta actividad. Todo eso siempre acompañado de mis obligaciones y mi familia, claro está.

La última carrera fue abierta al público. Puede ir cualquiera siempre y cuando esté apto físicamente para hacerlo. Se clasifica mediante un chip que llevamos en la zapatilla el cual se controla el tiempo de cada etapa.



-Una anécdota que puedas contar...



-Como anécdota te puedo contar esta experiencia que viví en esta carrera. Estar con 1200 personas que no conoces, que nunca viste en tu vida, de toda la Argentina y representes de 45 países. Estar tres días y dos noches con ellos acampando, escuchando sus relatos sobre cada cultura, el reporte de su vida, contando la mía... La verdad que no se puede resumir todo lo lindo que vivimos. Volvería una y otra vez a repetir éste hermoso momento.



-¿A qué te dedicas, Leo?



-Soy trabajador no docente en la Facultad de Veterinaria en Esperanza y lo hago de lunes a viernes de 13 a 20. Los entrenamientos son muy tempranos (6 am) para que después me quede un poco de tiempo para hacer las obligaciones que tiene cualquier persona.



-Por último, tu papá contó que sos defensor de los animales, especialmente de los perros, ¿Es así?



-Sí, porque los perros son seres con sentimientos igual que todos los animales. Creo que deberíamos ir cambiando de a poco los pensamientos que tenemos sobre ellos. Mis "hijos" viajan a verme siempre, planeamos todo sobre ellos, no los dejamos afuera de ninguna salida. No me imagino una vida sin ellos, son todo para mi. Tenemos que trabajar mucho por y para un mejor cuidado de los perros, sobre todo aquellos animales que están en la calle y sin el cuidado de nadie. Esos animales también deben comer y muchas veces no tienen nada. Hay gente que se preocupa mucho y los trata muy bien y otra que mira para otro lado. Cuidemos a los perros, ellos merecen vivir dignamente, como cada uno de nosotros.



-Un mensaje final para los santafesinos...



-Felices fiestas y a cuidarse mucho. Invitar a todos que hagan el deporte que más le gusta, sabiendo que hace bien a la salud y de paso es un lindo entretenimiento. No dejar de consultar al médico antes de comenzar. Estar en movimiento es una forma maravillosa de sentirse bien. Cada persona hace el ejercicio que puede y muchas veces, debe hacer.