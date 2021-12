Directores de SAMCos piden un reconocimiento a sus tareas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Piden una extensión horaria de su cargo o bien un cargo de director dentro del hospital, con retención de su cargo de base. "Entendemos que esto es tarea del Ejecutivo que no está dando respuestas", dijo al respecto la diputada Silvia Ciancio.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados que preside la doctora Silvia Ciancio, recibió a un grupo de directores de SAMCos de primer y segundo nivel, a raíz de la preocupación del sector con respecto a la falta de reconocimiento de sus funciones y la jerarquización. Durante el encuentro, los profesionales manifestaron que vienen llevando adelante reuniones y reclamos con el Ministerio de Salud, pero que aún no recibieron respuestas.



En primer lugar, indicaron que están a la espera de la confirmación de una audiencia con la ministra Sonia Martorano, a raíz de la falta de comunicación tanto de esa cartera como en las regionales del área. “Lo que hicieron fue explicar a todos los integrantes de la comisión el formato de trabajo que tienen, que es con un cargo de profesional ayudante de planta del Ministerio de Salud que en su gran mayoría es de 24 horas. Cumplen una función asistencial en la atención de pacientes, guardias y la tarea de gestión sin discriminación de horarios”, explicó la diputada Silvia Ciancio.



La legisladora, recordó que esto se vio mucho más evidenciado a la hora de gestionar la pandemia, donde tuvieron que tomar otros roles de responsabilidad y decisión con respecto a los procesos de derivación, acompañamiento de pacientes ambulatorios y la definición de ingresos a centros de aislamiento o que estén en sus domicilios. “Esto implicó una carga emocional y física enorme”, resaltó.



Ciancio, remarcó que los directores piden y solicitan una extensión horaria de su cargo o bien un cargo de director dentro del hospital, con retención de su cargo de base. “Es decir, que terminan la función o cuando cesa ese cargo, queda para el efector y vuelven a su cargo de origen”, aclaró, añadiendo luego que “tomamos el reclamo”.



En este aspecto, aseguró que “entendemos que esto es tarea del Ejecutivo que no está dando respuestas, sumado a otras demandas de los SAMCo, que además están sin fondos y no encuentran respuestas a otros reclamos” y que sus herramientas legislativas “van a ser seguramente soluciones a largo plazo y no en lo inmediato que es lo que están necesitando”, cerró.