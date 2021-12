https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 21.12.2021 - 0:02

23:49

Por trabajos de ASSA

Santa Fe: no habrá servicio de agua potable en la madrugada de este martes

El corte afectará a todo el ejido urbano santafesino entre las 3 y las 5 am.

Aguas Santafesinas informó a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que en la madrugada de este martes 21 entre las 3 y las 5 estará interrumpido el servicio de agua potable en toda la ciudad. Estos trabajos programados permiten conectar nuevos equipos adquiridos como parte del plan de mejoras y renovación de las instalaciones de potabilización. Los trabajos fueron programados en horario nocturno para minimizar las molestias. Posteriormente podría registrarse algún episodio de turbiedad la cual se supera dejando circular agua por unos minutos.

