https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.12.2021

4:13

Pero el consumo no logra despegar

La industria electrónica recuperó los niveles de producción de 2019

La industria electrónica logró este año recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, con subas que llegan hasta el 78% comparado con 2019, pero el consumo no acompañó esos incrementos, de acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte).

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Pero el consumo no logra despegar La industria electrónica recuperó los niveles de producción de 2019 La industria electrónica logró este año recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, con subas que llegan hasta el 78% comparado con 2019, pero el consumo no acompañó esos incrementos, de acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte). La industria electrónica logró este año recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, con subas que llegan hasta el 78% comparado con 2019, pero el consumo no acompañó esos incrementos, de acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte).

En base a datos del Ministerio de Industria de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre enero y octubre de 2021 se fabricaron 8.415.729 celulares, un 84,6% más que en el mismo período de 2020 y un 35,3% superior que en igual lapso de 2019. En cuanto a los televisores, en los primeros 10 meses del año se produjeron 2.329.725 unidades, un 46,3% más que en el mismo período de 2020 y 62% por encima de 2019. En el rubro acondicionadores de aire las subas fueron más pronunciadas: se fabricaron 1.117.610 equipos, con un alza del 119% respecto del año pasado y del 78,24% en comparación con 2019. A pesar de esta mejora, el informe de Afarte dio cuenta que el consumo no acompañó esos incrementos y se mantiene por debajo de los porcentajes de variación de producción, especialmente en los rubros televisores y acondicionadores de aire. Al respecto, el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), Federico Hellemeyer, aseguró que "si bien las cifras de producción son alentadoras en las comparativas interanuales, el consumo viene rezagado, particularmente en televisores y acondicionadores de aire". "Hay que tener en cuenta que la comparación de los niveles de fabricación se realiza contra 2019 por lo atípico que fue 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que generó el cierre de las plantas durante casi tres meses y alteró el suministro de insumos y comercio internacional", añadió. El directivo dijo que cuando la actividad toma como referencia al 2019, "es necesario recordar que ese no fue un buen año, de hecho en volúmenes de producción fue el peor" de la década previa. Con una proyección de los meses de noviembre y diciembre, se estima que al terminar el año se habrán fabricado en torno a los 9,75 millones de celulares, 2,75 millones de televisores y 1,25 millones de acondicionadores de aire. En lo que respecta al consumo, según datos de la consultora especializada GFK, las ventas de televisores entre enero y octubre de 2021 registraron un incremento de 8,9% en comparación con el mismo período de 2020 (1.477.455 unidades este año y 1.356.715 en 2020), con lo que están un 4,77% por debajo de 2019 (1.551.473 unidades). En los primeros 10 meses de 2021 se vendieron 580.853 acondicionadores de aire, un 14,43% más que en 2020 pero un 12,91% menos que en 2019. Las ventas mostraron una mejor performance en el rubro celulares, con 7.280.527 teléfonos vendidos entre enero y octubre de 2021 (un 50,86% más que en 2020 y un 23,15% que en 2019). "Tras recuperarse durante 2021 los niveles de producción después de los cierres de las plantas de tres meses en 2020 y los quiebres de stock correspondientes, para 2022 el objetivo es lograr una recuperación en la dinámica de consumo de todas las categorías", afirmó Hellemeyer. Para ese objetivo, el sector considera clave "brindar al cliente la más variada oferta de financiamiento, facilitando el acceso a los productos", mediante herramientas como las líneas de los planes "Ahora" del Gobierno nacional. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: