El presidente de la Cámara de Diputados dice que 2022 será el año para construir, fortalecer y profundizar los lazos del Frente. La relación con el gobierno provincial y los temas pendientes que restan hasta finalizar el año.

Entrevista a Pablo Farías "El Frente va a volver a ser una opción electoral convocante y con expectativas de llegar al gobierno"

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías, destacó que en el contexto de un año muy difícil por la pérdida de Miguel Lifschitz, los dirigentes y militantes del Frente Amplio Progresista lograron sobreponerse y generar una alternativa competitiva en los comicios nacionales de este año; que a partir de esta construcción el Frente sigue siendo una alternativa electoral en la provincia, y que Clara García se ha convertido en una referencia indiscutida de la política provincial.

"Tengo muy buenas expectativas para el año que viene. Creo que va a ser de mucho trabajo, donde cado uno va a estar dedicándole mucho tiempo a las funciones desde el lugar institucional que le ha tocado. Hay que recuperar y normalizar las actividades hasta los mayores niveles posibles, más allá de las idas y venidas que tenemos con la pandemia. Y para nosotros va a ser un año importante en lo político, donde nos vamos a consolidar nuevamente como fuerza y vamos a estar alumbrando hacia el final alguna alternativa importante para el 2023", expresó.

- ¿Están satisfechos con el resultado electoral?

-Estamos satisfechos con haber logrado mantener viva la alternativa electoral que significa el Frente Progresista, más allá de lo que significan las elecciones nacionales, donde claramente la polarización se ha llevado la mayor parte de los votos. Aun así, lo de Clara García fue una alternativa que logró instalarse y hoy es una referencia indiscutida en la política. Pero más allá de eso, cuando uno mira las elecciones locales y sobre todo los principales centros urbanos, incluyendo lógicamente a Santa Fe y Rosario, el Frente Progresista sigue siendo una fuerza importante, de peso. Con eso y con un 2022 donde tenemos que construir, fortalecer y profundizar los lazos de nuestra fuerza política, creo que vamos a estar en condiciones de volver a ser convocantes, primero de una alternativa política que tenga expectativas de llegar nuevamente al gobierno y segundo de proponerle a los santafesinos una alternativa de gobierno que tenga que ver con los 12 años del Frente Progresista, tomando lo mejor pero también aprendiendo de nuestros propios errores, que creo es una gran fortaleza, es lo que podemos darle y puede ser muy bueno para superar los problemas que hoy tenemos.

- ¿No tienen temor que en las elecciones provinciales pase lo mismo que en las elecciones nacionales y se termine polarizando?

-Nosotros hemos enfrentado ese escenario de polarización muchas veces. Puede suceder. Creemos que hay que ser lo suficientemente amplios en una nueva conformación del Frente Amplio Progresista para volver a alcanzar un entendimiento político con todas las expresiones del radicalismo, como con otras como la que encabeza Rubén Giustiniani (que formó parte de la alternativa electoral de este año), para que siga por ese camino. Y poder ser convocantes de otras expresiones políticas de la provincia que no estén reñidas con nuestra identidad y nuestras tradiciones, ser lo más amplios posible para darle forma a una alternativa que evite que haya una polarización perfectamente alineada con lo nacional. Tenemos que tener una opción electoral con identidad propia, santafesina, y que rescate lo mejor que nosotros podemos darle a la provincia.

- ¿Podría incluir a una parte del peronismo?

-Podría incluir eventualmente a algunos dirigentes. Hoy no lo veo, pero podría suceder.

-Durante la campaña a Clara Garcia le hice esta pregunta y su respuesta fue que los acuerdos por alcanzarse deben ser programáticos, más allá de los nombres y partidos.

-Las posibilidades están abiertas. Si nos ponemos de acuerdo en que es lo que queremos hacer e identificamos claramente 10 o 20 puntos esenciales en los que hay que ponerse de acuerdo para gobernar la provincia, hay que ser lo más amplios posibles. Lo que no queremos es un frente anti, un frente electoralista, armado para las elecciones, en contra de, anti esto o aquello.

- ¿Un frente de frentes?

-Me parece que como idea de fantasía ha quedado un poco desgastada y tiene más que ver, o a mi me suena más así, con el rejunte de todos para ganar las elecciones, y creo que a eso hay que evitarlo porque no es garantía de un buen gobierno. Garantía de un buen gobierno es cuando uno construye una coalición cohesionada fundamentalmente por el entendimiento en lineamientos esenciales para la gestión y además nosotros tenemos la experiencia de haber sostenido la coalición en el gobierno, de haber hecho no solo un frente para ganar una elección sino para gobernar, que es lo más difícil. Y podemos volver a hacerlo pero no anteponiendo el carro al caballo.

Diálogo

-Una de las criticas que se le hizo al gobierno desde la oposición es la falta de diálogo. A partir de la sanción de la ley de conectividad se abrieron algunos canales, se bajaron las tensiones. ¿Cómo está la relación hoy?

-En la actual situación que vivimos no es posible construir ni gobernar sin determinados niveles de concertación política, que es mucho más que diálogo. Uno mira hoy como esta la situación nacional, o la provincial…Es imposible pensar que una fuerza política, por el solo hecho de haber ganado las elecciones y sostenerse en el gobierno, puede realizar las acciones de gobierno sin tener niveles de acuerdos profundos con otros actores políticos, con otras fuerzas, más allá del espacio de gobierno. Por eso digo que no hay posibilidad de gobernar con cierta eficiencia si no hay concertación política. Y la concertación política está precedida del diálogo. El primer paso para concertar y ponerse de acuerdo es dialogar, no vemos otro camino. Se lo propusimos al gobierno en muchos momentos en los que nos parecía que se enviaban mensajes al Legislativo de los que se pretendía la aprobación sin que existiera un diálogo previo. Es cierto que hubo un cambio con el proyecto de Ley de Conectividad, ya que fuimos convocados casi por primera vez para tratar puntualmente la sanción de una ley. Se nos hizo una propuesta específica de como salir del entramado en el que estábamos y no podía avanzarse.

- ¿Se repitió con otro tema esta convocatoria?

-Creo que esa experiencia motivó que ante otras situaciones más graves, como la inseguridad en la provincia, el gobierno decidiera recorrer el mismo camino. Pero porque además la crisis es muy fuerte. Allí se nos volvió a convocar más abiertamente, con el gobernador presente en la reunión, con todos los bloques políticos, con una agenda abierta. A partir de allí se han dado acciones como la visita del ministro Lagna a la Cámara de Diputados la semana pasada. Creemos que es el camino. Hoy va a estar el ministro Agosto y la idea es poder conversar sobre cuestiones que nos preocupan del proyecto que se aprobó en el Senado, que impacto cree que va a tener la no sanción del presupuesto a nivel nacional.

- ¿Por qué crees que eso pasó a partir de la Ley de Conectividad y no antes?

-Cuando planteamos el mecanismo del diálogo y la concertación no lo hacemos caprichosamente. Un gobierno que no consulta ni te hace parte de un proyecto o una idea, luego envía un mensaje que la única forma que tiene de ser aprobado es con un entendimiento con las partes porque no tiene mayoría legislativa en ambas cámaras. Nosotros no pretendemos grandes cosas, pretendemos que nos expliquen, que nos aclaren determinadas cuestiones, realizar modificaciones en los puntos que no estamos de acuerdo para que pueda salir una ley. Creo que cuando el gobierno vio que se le terminaba el tiempo y se podía perder el crédito para las obras de conectividad, cambió la estrategia y fue saludable.

-Lagna fue a explicar el proyecto de emergencia de Ley de Seguridad. ¿Están de acuerdo con la iniciativa?

-Le pedimos algunas precisiones sobre que cosas quieren hacer con la emergencia porque de eso depende el plazo, las características y el alcance. Estamos esperando esa devolución.

- ¿Qué sensación les dejó la reunión con el ministro de Seguridad?

-Que el gobierno no tiene muy en claro para que necesita la emergencia. Tuvieron vigente una hasta el 30 de setiembre con lo cual, habiendo pasado tan poco tiempo es lógico que tenga en claro que quiere hacer específicamente con la emergencia que no pudo hacer con las anteriores y si con esta. Y ajustarla a eso. Queremos hacer una herramienta que verdaderamente le sirva porque con las emergencias anteriores no pudieron gestionar cosas importantes. Veamos de que manera corregir eso para que puedan hacerlo.

- ¿Creen que al tema de la inseguridad hay que sacarla de la disputa partidaria y convertirla, por llamarlo de alguna manera, en política de Estado? Porque es un tema que no solo a la clase política sino a todos los puede pasar por arriba.

-Luego de la convocatoria del gobernador, sucedieron los allanamientos al ministerio de Seguridad, la renuncia masiva de funcionarios, el inicio de la causa por espionaje ilegal. Ahí hubo elementos muy duros que motivaron a muchos a declinar la invitación. Nosotros sostuvimos que había que mantenerla justamente por esto, porque más allá de las discusiones políticas es un tema que hay que encapsular de alguna manera, ponerlo lo más a salvo posible de la especulación política y dejar de lado muchas cosas difíciles que nos han pasado con el gobierno, sobre todo en el período en el que Sain fue ministro.

- ¿Difíciles como qué?

-Como el nivel de agresión que tuvo con nosotros, por todo esto que se está conociendo ahora que, si bien no hay muchos datos, daría cuenta de una actividad ilícita importante de perfilamiento, de persecución, de búsqueda de datos de personas sin ninguna justificación legal. Eso es muy grave y ante esa gravedad sería lógico que se resquebraje el sistema político y que se corte todo tipo de diálogo y relaciones. Lo que estamos haciendo es lo contrario, estamos apostando a dialogar y a salir para adelante, después se verá cómo se tratará eso en el momento que avance la justicia.

-Sain habla de lawfere, de golpes blandos.

-No hay ni golpes blandos ni duros ni nada. Esto no es una causa armada ni desde el gobierno ni desde la política. Hay denuncias que se han investigado y se siguen investigando, con fiscales que nos merecen absoluta confianza y respeto. Nosotros tenemos plena confianza. Me parece que en esto hay que ser equilibrado porque no puede ser que cuando se investiga a determinado referente político está bien, se está luchando contra las mafias y cuando el investigado es el ex ministro hay lawfere. Nuestra posición es que avance la justicia, que cada uno se ponga a disposición y que se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. No hay ningún elemento para suponer que pase lo que dice Sain.

En cifras

- ¿Cuál es el temario de lo que van a tratar con el ministro Agosto en Diputados?

-Una parte es lo que sucedió con la no sanción del presupuesto nacional. Pero nosotros primero queremos hablar de cuestiones que nos preocupan de la ley de presupuesto provincial como los niveles de endeudamiento, si son necesarios cuando se tiene una previsión de inversión de obra pública que de acuerdo a la ejecución presupuestaria de este año vemos difícil que se pueda cumplir, ante lo cual la pregunta es si es necesario endeudarse. Luego nos preocupan los recursos para municipios y comunas. Estamos trabajando con propuestas para incorporar al texto que vino con media sanción del Senado y que no están contemplados, inclusive la autorización endeudamiento para los municipios que están bastante más asfixiados financieramente que el gobierno provincial, creemos que no es adecuado para las dos grandes ciudades. Vamos a estar haciéndole propuestas concretas al ministro para acordar un texto y por supuesto vamos a hablar de la situación que se plantea al no haber presupuesto nacional porque a lo mejor alguna cuestión se puede introducir para que ayude en ese sentido.

- ¿Por qué tanto hincapié en los recursos que van a municipios y comunas?

-Porque en estos dos años de gestión damos en cuenta en general que nuestros municipios y comunas han sido discriminados frente a la distribución de recursos que han recibido municipios y comunas que responden al oficialismo. Así que hay una preocupación en que lleguen la mayor cantidad de recursos y que no dependan de la voluntad y el arbitrio del gobierno porque no hay confianza en eso. Viene tiempos electorales, fines de 2022 va a ser un tiempo electoral nuevamente, y el temor es que haya un cerrojo sobre nuestro municipios y comunas; por eso queremos garantizar la mayor cantidad de fondos a partir de la ley de presupuesto.

El rechazo al presupuesto nacional

Respecto al rechazo en la Cámara de Diputados de la Nación al presupuesto del año próximo enviado por el gobierno nacional, Farías dijo que "había un consenso que costó mucho construir" y del que los diputados del Frente Amplio Progresista fueron protagonistas, que implicaba que el presupuesto vuelva a la Comisión y allí se tratara de generar un acuerdo.

"Eso costó mucho porque la presión de muchos sectores mayoritarios en la Cámara de Diputados de la Nación era por el rechazo. Me parece que eso que se había logrado había que cuidarlo y eso significaba evitar los agravios. No puede darse en un marco donde se está buscando un acuerdo, que la oposición haga concesiones para acordar un presupuesto y tener un discurso agresivo. Está claro que eso no es lo correcto con la sensibilidad que hay y el resultado que tenemos fue eso".

-Tampoco había buena voluntad de una parte de la oposición.

-Insisto, era un momento muy delicado, el consenso al que se había llegado era muy frágil. La pregunta que me hago es si el presupuesto fracasó porque la oposición al sentirse agraviada decidió no aprobarlo o porque el gobierno se boicoteó a si mismo. Es una duda que no solo la tengo yo. ¿No hubo un auto boicot del gobierno porque prefiere estar sin presupuesto frente a la negociacion con el FMI para postergarla? No lo sabemos.