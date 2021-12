Viajó más de 10 mil kilómetros para ver al Aston Villa, suspendieron el partido y recibió un mensaje de "Dibu" Martínez

Una extraña y tragicómica historia se hizo viral durante los últimos días en Inglaterra. La misma fue protagonizada por un joven hincha del Aston Villa, equipo que compite en la Premier League de dicho país.

El pequeño Kaito Jones de 10 años es oriundo de Singapur, pero a pesar de la distancia, posee un amor incondicional con el club de Birmingham. Motivado por su pasión, viajó casi 11 mil kilómetros para estar presente en el Villa Park y ver a su club.

Sin embargo, su sueño se rompió una vez arribado al país europeo. A tan sólo dos horas del inicio del encuentro, el mismo fue suspendido como medida de prevención ante el aumento de casos de coronavirus.

Being from Singapore we totally get the health protocols but we’re so devastated for one of our youngest SG Villa lions today. Today would have Kaito’s first game at villa park and was the main reason he flew back 11,000km. He’s completely heartbroken and we are too💔 pic.twitter.com/CfWk0WPAB5