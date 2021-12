Reviglio, Cáceres, Vernet: "Alfonsín prometió 100 años de Democracia, recién llevamos 38"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible", Italo Calvino

"Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible", Italo Calvino

Juntar a los dos primeros gobernadores del advenimiento democrático con su “adversario” más respetado es un privilegio que la biología ofrece, la generosidad de los protagonistas permite y la sociedad subestima.

La banalidad y la pereza intelectual, parida por la urgencia del consumo y el “éxito” de los excitados, prescinden de la sabiduría de los “viejos”. La autorizada eutanasia del saber y la experiencia, hacia quienes representan el patrimonio vivo y latente la sociedad, se da en lo cotidiano. En lo doméstico. En la diaria.

En este contexto cultural adquiere relevancia el conversatorio impulsado desde tres medios de comunicación forzados, por el mercado, a encontrar lo “nuevo” en la primicia – que nutre el consumo de información. El Litoral, Radio Sol y Telecable Rincón se unieron para generar esta pieza comunicacional que quedará “online” para el futuro.

La “Casa del Brigadier” abrió su magia para dar el marco histórico que honró la investidura de estos tres dirigentes políticos y sus contemporáneos. La repercusión del evento lleva a los organizadores – tanto la Agencia para el Desarrollo, como Asociación Democracia Directa- a pensar en un ciclo de encuentros para 2022.



A 38 años del advenimiento democrático



Victor Felix Reviglio (83) - No fue fácil salir de aquel periodo trágico del Proceso Militar. Nos quedaron secuelas muy difíciles de superar. Había mucho dolor y así y todo teníamos una labor inmensa de reconstruir la democracia. En esos primeros años, los peronistas, por un lado, los radicales por otro, teníamos la misma tarea y misión. En ese primer andar tuvimos momentos de inmensa alegría y otro de profunda tristeza.

Recuerdo el día que, en mi despacho, escuché el discurso del entonces presidente, Raúl Alfonsín, que anunciaba el retiro anticipado de su puesto, seis meses antes. Fue un golpe enorme porque el objetivo de todos era, precisamente, que los mandatos culminen como forma de afianzar la democracia. Por eso es que hoy debemos valorar que así sea. Somos una partecita de la historia, muy pequeña.



Fíjense ¿Cuál era el problema de aquellos homos sapiens del que tenemos algún registro histórico? Un problema era el hambre, otro la guerra y un tercero, la peste. Yo les pregunto, en el siglo XXI; la guerra, la peste, y el hambre ¿no existe? Debemos, ya como como especie, hacernos esa pregunta. Lo moderno pude ser la forma, la esencia es siempre la misma.



No buscamos reconocimiento





José María Vernet (77): -Santa Fe tiene una historia muy rica. Tenemos la constitución provincial de 1921, ninguneada por los propios santafesinos que, si Irigoyen no le hubiese pedido al gobernador Mosca que la derogase, quizás el peronismo nunca hubiese existido. Esa Constitución tenía una fuerte impronta social, que reconocía el rol de los trabajadores, con gran participación de la mujer y proponía un Estado laico. Nosotros ignoramos nuestra propia historia y desconocemos quienes somos. Termina imponiéndose en las elecciones una panelista de Buenos Aires seguida por otro periodista. Tenemos que recuperar no las palabras sino el sentido de la vida, un sentido histórico de la vida, un criterio protagonista de la vida.

Nosotros, con Reviglio y con Cáceres, protagonizamos hechos que salían en el New York Times, en el Herald y no tenían, aquí, ni una sola línea de referencia. Un gobernador, con los dos candidatos, en 1987, fuimos a EEUU a garantizar los acuerdos de inversión en la provincia, por continuidad. En Santa Fe, nadie puso en valor esto. Lo único que recibimos es la pregunta de una señora en la calle, mientras tomaba su té, y al vernos a los tres juntos nos dijo “¿Se están divirtiendo”?



La democracia como mejor sistema conocido



Luis “Changui” Cáceres (77): - Durante la Semana Santa de 1987, acá en Santa Fe no podíamos arreglar un carajo. Tati, que era gobernador, me dice “vamos para allá”. Acababa de comprar un helicóptero y yo le pregunto si había viajado alguna vez en él, a lo que me dice que no, pero así en un ratito íbamos a estar en Buenos Aires. Salimos de Casa Gris y en bajamos en una plazoleta, frente a Casa Rosada y avanzamos con el Tati. Aquello era un despelote, se veían bolsas de arenas, desparramadas como trincheras. Ametralladoras en los pasillos, en las escaleras. Sorteamos las ametralladoras, las bolsas de arena y llegamos al despacho de Raúl Alfonsín, para que nos diera un panorama de la situación, sonaba el teléfono, Raúl atendía, hablaba con nosotros, todo un despiole.



En un determinado momento nos dice “Al carajo, yo me voy para allá adonde están estos insurrectos, pero me voy sólo. Yo no quiero cargar sobre las espaldas la muerte de nadie. No convoquen a nadie que voy sólo como jefe de las FF. AA y que nadie me siga. La mitad de los que estaban ahí se no le hicieron caso y se fueron detrás de él hasta donde estaban los milicos sublevados. La otra mitad, como yo, comenzamos a convocar hacia la Plaza de Mayo. Salieron trenes repletos desde Santa Fe, íbamos agregando vagones, la necesidad de ponerle el cuerpo a la democracia unió a la sociedad en general y a la política en particular.