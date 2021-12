https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 21.12.2021 - Última actualización - 11:44

11:40

Rechazó la oferta de Sport Recife que lo quería...

"Juanchón" dijo no a lo de Brasil y espera por Unión

El delantero está de vacaciones en Bariloche y su representante espera la cumbre con la secretaría técnica de Unión. Boca ya habría dado el visto bueno para la continuidad de Enzo Roldán por una temporada más pero no baja la opción de compra: dos palos verdes.

Los dos de la izquierda. El momento del desahogo para Enzo Roldán (8) y Juan Manuel García (11) en el banco antes del pitazo final en el clásico. Los dos, cada uno en su puesto, son prioridad del entrenador en el Unión 2022. Crédito: Pablo Aguirre

Por Dario Pignata SEGUIR Si bien nadie quiere interrumpir el descanso y las vacaciones del nuevo goleador tatengue, que está en Bariloche con su familia, desde el mismo entorno de Juan Manuel García se rechazó la jugosa oferta que llegó desde Brasil. "No vamos a ir a Sport Recife, ya agradecimos el interés pero dijimos que no", confiaron a El Litoral. Como se sabe, el contrato de "Juanchón" con Unión se vence este 31 de diciembre, por lo que técnicamente será jugador libre. Sin embargo, en el círculo íntimo del delantero se escucha una sola frase: "Para Juanchón, a pesar que se termina el contrato, la prioridad la tiene Unión". El Sport Recife, que perdió la categoría hace poco, quiere armar un gran equipo para volver "lo más rápido posible" a la Serie A de Brasil. La idea fija era llevarlo a Juan Manuel García para hacer los goles, pero rápidamente desde el radar del rendidor delantero le dijeron que no a la chance del ascenso brasileño. En principio, a partir del pedido del entrenador Gustavo Munúa y la evaluación que hizo el Staff Técnico (Battión, Limia, Amut), Unión realizará un esfuerzo "máximo" para poder retener a Juan Manuel García. La idea para seducirlo es "un contrato largo" (3 años), con montos escalonados y algunos bonos deportivos de rendimiento, no sólo individuales sino también grupales (posición del equipo en la tabla, participaciones en copas, etc.). Incluso, con ventanas que incluyan la futura compra del pase, ya sea total o con porcentajes parciales. Por lo pronto, una vez que en las próximas horas vuelva el delantero desde Bariloche, la idea es mantener una charla con el mismo García y con Claudio Rodríguez, el representante de toda la vida que está al lado de "Juanchón". En principio, las señales son positivas. Está el interés concreto de Unión y se cumple del lado del jugador la idea de darle la prioridad de renovación al Tate. Tenés que leer Unión busca retener a Enzo Roldán, el "motorcito" de Munúa Por eso mismo es que rechazó, de manera formal, la propuesta concreta del Sport Recife del fútbol de Brasil con sueldo en dólares. Con 7 goles, García cerró su mejor versión en Unión, arrancando siempre desde atrás del "Cuqui" Márquez y quedándose con el puesto. Si bien lleva la "11" en el dorsal, se transformó en el "9" de Munúa: tripleta y gol a Colón en el derby. "Tiene muchas ganas de seguir con la camiseta de Unión: le encanta el club, está totalmente cómodo en la ciudad y se ilusiona mucho con la Copa Conmebol Sudamericana del año que viene", admiten en el entorno de "Juanchón". Por lo pronto, en medio de sus vacaciones en el sur de Argentina, hay optimismo desde los dos lados. El otro tema que viene con viento a favor es el de Enzo Roldán, cuya continuidad entre Unión y Boca está acordada de palabra. El jugador se quiere quedar y el Tate pagará otro préstamo para que el motorcito de Munúa siga funcionando. Eso sí, los dirigentes del Tate habían solicitado a los del Consejo de Fútbol de Riquelme poner una cláusula de compra "un poco más accesible" (está fijada en dos millones de dólares). En principio, la respuesta de los xeneizes es "sí" al nuevo préstamo con cargo para que siga en Unión y es "no" a reducir la opción de compra a futuro. Carabajal: "Argentinos va a comprar el pase" Como se sabe, es inminente la compra de Argentinos Juniors a Unión por la ficha de Gabriel Carabajal, a cambio de 500.000 dólares (250.000 van limpios al Tate). En una charla con LT10 el representante de "Gaby", Juan Pablo Rezzónico, admitió que las negociaciones están muy cerca: "La idea es que Argentinos compre el pase y se quede ahí, ya está encaminado, restan detalles en cuanto a lo contractual de él. Argentinos tiene la disponibilidad de comprar todo el pase y por eso no hay muchos inconvenientes pese a que también está Talleres y Godoy Cruz en el medio". Luego opinó sobre su paso por el tatengue: "Soy medio crítico de lo que pasó con él en Unión, es un jugador que empezó sin tener muchas oportunidades y se ganó un lugar en base a rendimientos. Luego fue muy condenado por el partido de vuelta en Sudamericana en Brasil, donde no hace un buen partido y eso se le hizo una carga muy grande hacia él. Creo que a eso lo manejó mal el cuerpo técnico anterior, siempre había respondido, luchó y tenía que responder examen todos los partidos sino lo sacaban. La forma de jugar de Milito o como juega Unión ahora le va mejor. Cuando tiene la pelota decide bien, tiene muchas virtudes". Por último destacó: "En Argentinos está explotando sus capacidades, tal vez en un Unión más ofensivo le hubiera ido mejor. Creo que le faltó continuidad y sentirse respaldado, también hay gusto futbolístico, es un jugador que puede dar mucho. Creo que dejó una buena imagen, el hecho que lo compren y que Unión se capitalice es una buena noticia para los tatengues". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

