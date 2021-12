https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.12.2021 - Última actualización - 12:08

11:59

Dos directores del área deportiva del equipo de Porto Alegre llegaron a Buenos Aires para tener un encuentro personal con Eduardo Domínguez. "Su amigo el Rolfi Montenegro confía en que escuche la idea de Independiente", aseguran al mismo tiempo en Buenos Aires.

"Nosotros no tenemos que hablar con nadie" dicen los dirigentes Mientras Colón sigue en pausa, el Inter viene por Domínguez Dos directores del área deportiva del equipo de Porto Alegre llegaron a Buenos Aires para tener un encuentro personal con Eduardo Domínguez. "Su amigo el Rolfi Montenegro confía en que escuche la idea de Independiente", aseguran al mismo tiempo en Buenos Aires. Dos directores del área deportiva del equipo de Porto Alegre llegaron a Buenos Aires para tener un encuentro personal con Eduardo Domínguez. "Su amigo el Rolfi Montenegro confía en que escuche la idea de Independiente", aseguran al mismo tiempo en Buenos Aires.

A pesar que no esta más el "Coco" Basile, la dirigencia del Club Atlético Colón hace un verdadero culto del famoso "silenzio stampa" y el "no comments" del hombre con la garganta rota. "Nosotros no tenemos que hablar con nadie. Tenemos un contrato firmado hasta diciembre de 2022, con dos cláusulas de salida. Nadie se comunicó con Vignatti. No lo hizo Eduardo, que tiene una relación espectacular con el presidente; tampoco lo hizo Juano (N.de R.: Juan Luis Berros, agente de Eduardo Domínguez, el mismo de Marcelo Gallardo). Es posible que se haya ido para pasar Navidad y Fin de Año en Buenos Aires. No nos podemos manejar con rumores de medios nacionales ni trascendidos".

Mientras en Santa Fe, sorprendidos, los dirigentes de Colón están en "modo pausa", todas las informaciones que llegan desde Porto Alegre, Brasil, indican que hace algunas horas desembarcaron en Buenos Aires dos emisarios deportivos de la Secretaría Técnica del Inter. "Ellos van a mantener la reunión final, cara a cara y mano a mano, con Eduardo Domínguez", sostiene la prensa especializada de Porto Alegre que sigue a los colorados.

No es nuevo el interés de Inter de Porto Alegre por el "Barba", hace tiempo que lo vienen siguiendo. Mucho más después del 4 de junio cuando se coronó campeón del fútbol argentino en el estadio del Bicentenario en San Juan.

"Según trascendió, ya que no hubo confirmación ni por parte del técnico ni de la dirigencia sabalera, Domínguez se reuniría este martes con un enviado del Inter del Porto Alegre, Brasil, club que desde hace varias semanas manifestó su interés por contar con los servicios del yerno de Carlos Bianchi", afirma el diario La Nación en su impacto nacional.

La semana pasada, el técnico uruguayo Diego Aguirre dejó de ser el técnico de Internacional de Porto Alegre, que tiene como principal objetivo el año que viene la Copa Sudamericana 2022. Aguirre, de 56 años, tomó el timón del conjunto brasileño en junio de este año, en reemplazo del español Miguel Ángel Ramírez, destituido luego de que el equipo quede eliminado por el Vitória, equipo que milita en la segunda categoría de aquel país, en la tercera ronda de la Copa do Brasil.

En su segunda etapa como entrenador del club que viste de rojo, tras un paso en 2015, la Fiera, como se lo apoda al charrúa, empezó con tropiezos en el Brasileirao y fue eliminado en penales por el paraguayo Olimpia en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego, tras quedarse afuera de las copas, Inter se centró en mejorar su rendimiento en la liga para obtener un cupo a la Libertadores 2022, pero en la recta final del torneo concretó seis encuentros consecutivos sin ganar -cinco derrotas, un empate-, alejándose de forma definitiva del objetivo y teniéndose que consolar con la clasificación a la Sudamericana.

"Internacional y Diego Aguirre decidieron conjuntamente rescindir el contrato laboral. También abandonan el Club el asistente técnico Juan Verzeri y el preparador físico Fernando Piñatares. Le agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxito en la continuación de sus carreras", comunicó la entidad de Porto Alegre en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, los directores deportivos apuntaron dos nombres a los accionistas: el "Cacique" Alexander Medina (termina con Talleres) y Eduardo Rodrigo Domínguez (tiene la ventana de salida ahora para salir de Colón).

Tirados los dos nombres arriba de la mesa, hubo dos caminos. En el caso del entrenador uruguayo, se llevó a cabo una reunión virtual via zoom entre el estratega de Talleres de Córdoba y representantes de Internacional. ¿El problema con el "Cacique"?: tuvo contactos y está hablando con San Lorenzo.

En cuanto al "Barba", los emisarios técnicos del Inter esperaron que terminara la final Colón-River de este sábado en el Madre de Ciudades para tomar contacto con el mismo entrenador y con su agente Juan Luis Berros. Por estas horas, mientras Colón está "en modo pausa", el poderoso Inter de Porto Alegre desembarca desde Brasil con la fuerza del dinero para llevarse a Eduardo Rodrigo Domínguez como nuevo timonel colorado.

También "se la juega" Independiente

"Voy a asesorar, ayudar, colaborar. Independiente está en un momento donde se necesita que se colabore. Voy a dar una mano para resolver temas hasta diciembre. Nada de hablar de política, nada de nada. Sólo pienso en ayudar y colaborar en estos dos meses que quedan", afirmó hace tiempo el "Rolfi" Montenegro en Presión Alta.

En ese sentido, dejó en claro que su idea "es tratar ayudar" donde los dirigentes consideren que pueda dar una mano, "siempre hablando de temas futbolísticos". Y añadió: "En los otros temas no me meto, se los dejé en claro. Es un momento difícil, con elecciones de por medio, pero sí quiero ayudar en lo futbolístico y donde ellos necesiten".

En ese rol de ayudar, el "Rolfi" (que es muy amigo de Eduardo Domínguez), se tiene mucha fe para que el "Barba" acepte por los menos sentarse a charlar con la actual conducción de Independiente.