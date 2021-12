https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.12.2021 - Última actualización - 16:02

16:00

#MeToo

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis apoyan a las mujeres que acusan a Chris Noth de agresión sexual

Las tres protagonistas de "And just like that" y "Sex and the City" se han pronunciado en contra del intérprete de Mr. Big, que ha negado las declaraciones de las tres personas que le han señalado por acoso hasta ahora

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de And just like that Crédito: HBO



Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de And just like that Crédito: HBO

El Litoral en en

#MeToo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis apoyan a las mujeres que acusan a Chris Noth de agresión sexual Las tres protagonistas de "And just like that" y "Sex and the City" se han pronunciado en contra del intérprete de Mr. Big, que ha negado las declaraciones de las tres personas que le han señalado por acoso hasta ahora Las tres protagonistas de "And just like that" y "Sex and the City" se han pronunciado en contra del intérprete de Mr. Big, que ha negado las declaraciones de las tres personas que le han señalado por acoso hasta ahora

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de And just like that —la esperada continuación de Sexo en Nueva York estrenada a mediados de diciembre en la plataforma HBO Max— han roto su silencio después de que su compañero Chris Noth, que interpreta en la ficción al marido de Carrie Bradshaw (Parker), Mr. Big, fuera acusado a finales de la semana pasada de agredir sexualmente a varias mujeres. “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, han escrito las actrices de en un comunicado conjunto que han compartido a través de las redes sociales de Nixon este lunes 21 de diciembre. “Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y que han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”, han concluido, dejando claro que las tres se posicionan del lado de las presuntas víctimas. pic.twitter.com/WaKVSfYwQX — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) December 21, 2021 A través de una noticia compartida la semana pasada por el medio especializado en cine y televisión The Hollywood Reporter, dos mujeres acusaron al actor de agredirlas sexualmente. Ambas compartieron relatos similares. La mujer que denuncia una agresión ocurrida en 2004 explica que Noth la violó cuando tenía 22 años y él tenía 49. Ella trabajaba para una empresa con la que el actor tenía relaciones comerciales. “Pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna manera obtuvo mi número a través del directorio y me dejaba mensajes en mi teléfono. Mi jefa me dijo: “Mr. Big [su personaje en Sexo en Nueva York] está dejando mensajes en tu buzón de voz”, aseguró entonces, una historia que concluyó en violación. La denunciante más reciente afirma que el suceso ocurrió en 2015, cuando ella trabajaba en la discoteca No.8 de Nueva York, la ciudad en la que vivía Noth vivía. Ella tenía 25 años y él, 60. Tuvieron una cita tras la cual terminaron en el apartamento del actor. Ella intentó rechazarle en varias ocasiones recordándole que estaba casado y que tenía un hijo. Cuando empezaron las relaciones sexuales, la denunciante “estaba como llorando mientras sucedía”. La mujer explicó lo que ocurrió cuando todo terminó: “Fui al baño y me puse la falda. Me sentía fatal, totalmente violada”. La denunciante asegura que la agresión se produjo frente a un espejo, al igual que el episodio denunciado por la víctima de 2004. Además, el viernes pasado una tercera mujer presentó acusaciones similares contra Noth. En un informe publicado por el medio The Daily Beast, una mujer que deseaba permanecer en el anonimato, pero usaba el seudónimo Ava, contó que en 2010, cuando ella tenía 18 años, Noth la había agredido sexualmente mientras trabajaba en un restaurante, también en la ciudad de Nueva York. Por su parte, Noth ha salido al paso de los comentarios afirmando que esas acusaciones son “categóricamente falsas” y que los encuentros que mantuvo con las dos mujeres que dieron su testimonio en The Hollywood Reporter fueron “consensuados”. “Es difícil no cuestionarse el momento en que estas historias salen a la luz”, afirmó el actor, que aseguró: “No sé con certeza por qué salen ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres”. Los incidentes ocurrieron varios años antes de que la eclosión del movimiento MeToo en Estados Unidos, que llegó en 2017, a raíz de numerosas acusaciones contra Harvey Weinstein, quien fue condenado y ahora está a la espera de un nuevo juicio en Los Ángeles.

El Litoral en en

Temas: