Línea directa: "honorarios", "sesiones maratónicas" y otros mensajes

Honorarios

UN AFILIADO AL IAPOS

"Con referencia a la solicitada de la Asociación de Sanatorios y Clínicas y Sociedades de Asistencia Médica de Santa Fe, publicada en este diario el 15 del corriente en la que los médicos manifiestan que les resulta insuficiente lo que IAPOS les paga por sus servicios profesionales. Atento a ello no tiene en cuenta algo muy importante. Hay médicos que piden dos orden de consulta, cuando lo correcto es pedir una sola, o bien a una orden le suman un plus entre $ 200 ó $ 300. O Bien la orden más 6 ó 7 bonos, siendo que estos no son necesario para la consulta médica a la que va el paciente. Hay otros médicos que para atender piden la orden más una suma que oscila entre $ 1500 y $ 3000. Cabe acotar que cuando el médico indica un estudio, el turno de esta practica se prolonga en el tiempo, piden una excesiva cantidad de bonos caso de RNM solicitan 20 bonos más $ 2000, aduciendo que IAPOS no cubre la totalidad del costo de ese estudio. Si bien los médicos están en su derecho de reclamar aumentos para el pago de su atención, se debe tener en cuenta lo expuesto, en el caso del dinero lo reciben "sin factura" y se estima que esto compensa lo que IAPOS les paga. Gracias al El Litoral por este espacio".

****

Sesiones maratónicas

UN LECTOR

"A raíz de la sesión de la Cámara de Diputados en la que trataron el Presupuesto, me viene a la cabeza una reflexión que ya he realizado: ¿qué sentido tienen esas sesiones maratónicas en el Congreso Nacional, en cualquiera de las dos Cámaras? ¿Cómo puede ser que duren más de 24 hs.? Los legisladores se van del recinto, no pueden prestar la debida atención porque lógicamente no hay ningún organismo que biológicamente pueda soportar tanto tiempo de vigilia. ¿Por qué estos señores no trabajan todos los días de la semana como cualquier hijo de vecino? ¿Por qué no se plantean sesiones de lunes a viernes con una duración máxima de 10 hs., para luego ir a descansar como cualquier trabajador, para seguir al día siguiente? Creo que sería más fructífero porque estarían más despiertos sin necesidad de tomar algún estimulante. Alguien que está sentado 20 hs. escuchando, ya no puede prestar atención a lo que dice el vecino y mucho menos hablar con lucidez".

****

Agenda verano 2022

RAÚL ACEVEDO

"Este es un mensaje para todo el arco opositor del Concejo Municipal. Hay un tema importantísimo que deben tratar con urgencia durante el verano 2022: la compra de un terreno para enterrar la basura. Concomitante con este asunto, la separación de residuos secos de los húmedos. Es necesaria una campaña en serio en vecinales, escuelas y clubes porque no se recupera ni el 5 %. Tercer tema igual de importante: la concesión de la Terminal de Colectivos Manuel Belgrano, que está opacada y abandonada. También encargarse del transporte público: colectivos, remises, taxis y Uber. Hay más de 200 licencias de taxis sin entregar. En Rosario se exigen autos 0 Km., acá nada... Hay una cantidad infinita de temas que hacen al abandono de la ciudad: falta un plan de bacheo, un plan de reposición de luminarias. Les pedimos que no se duerman en los laureles. Gracias al diario por darnos el espacio para que los vecinos marquemos agenda".

****

Ordenanzas que no se respetan

EMILIANO LIBRA

"Al intendente Emilio Jatón: ¿en qué quedaron los operativos para secuestrar las motos sin patente, que deberían hacerse en las avenidas y no en el centro? ¿En qué quedó la ordenanza que multa a los camiones que transportan arena, tierra, piedras, escombros sin lona? ¿En qué quedaron los operativos para detectar las playas de estacionamiento o garages que no tienen chicharra ni ningún tipo de señal para advertir al peatón? Son todas ordenanzas viejas que sin embargo no se cumplen. Me pregunto, ¿los inspectores las conocen? Es mucho lo que hay que hacer... Gracias al diario por la oportunidad que nos da para expresarnos".

****

Becados de por vida

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Leo en El Litoral del martes 14 pasado que para tener acceso a las Becas Progresar, se establecen límites de edad según los casos, pero para las 'personas trans' es 'sin límite de edad'. Yo digo, los adultos mayores con jubilaciones devaluadas, podríamos declararnos trans y anotarnos en cualquier facultad y pasamos a cobrar $ 3600 más un bono de $ 1000 de por vida. Y digo 'de por vida' porque cuando yo estudiaba, las condiciones de regularidad eran regularizar una materia por año, si esto sigue siendo así, una persona puede pasarse 30 años becada para estudiar, y encima con boleto de colectivo gratis. Si esto no es aumentar la homosexualidad, sinceramente se le parece mucho. Gracias por el espacio".

****

Presupuesto

ALBERTO AGUIAR

"El Honorable Concejo Municipal le aprobó el presupuesto sin observación alguna al intendente Emilio Jatón. Ahora bien, este mensaje es para los concejales de la oposición: ¿realmente conocen la municipalidad de Santa Fe, con sus secretarías, las distintas direcciones y reparticiones? Porque el presupuesto se divide, y hay partidas para todas las secciones municipales, siendo que algunas hace dos años que no trabajan con regularidad porque dicen que no tienen material o porque no tienen personal por la pandemia. Hablo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de vialidad municipal, de zoonosis, de alumbrado público...".