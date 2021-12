https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.12.2021 - Última actualización - 17:30

17:27

Los productores más perjudicados son los chacareros de Centenario y Vista Alegre, que ya adelantaron que habrá menos cantidad de fruta disponible y problemas con la mano de obra. La pera Williams, la más afectada.

Más de mil hectáreas las afectadas Neuquén: peligra la cosecha de frutas de carozo y pepita tras tres días de granizo Los productores más perjudicados son los chacareros de Centenario y Vista Alegre, que ya adelantaron que habrá menos cantidad de fruta disponible y problemas con la mano de obra. La pera Williams, la más afectada. Los productores más perjudicados son los chacareros de Centenario y Vista Alegre, que ya adelantaron que habrá menos cantidad de fruta disponible y problemas con la mano de obra. La pera Williams, la más afectada.

La tormenta de granizo, que cayó durante tres días en algunas zonas del Alto Valle (Neuquén), dejó un sabor amargo a los productores de Centenario y Vista Alegre, que podrían reportar hasta 1000 hectáreas de daño en la fruta. El drama se agrega a las heladas tardías registradas el 6 de octubre pasado, por lo que el panorama de la cosecha para el productor independiente es de plena incertidumbre en 2022.

Federico Rozza, integrante de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (Pacva) y sostuvo que si bien aún no se completó el relevamiento de daños indico "son más de mil hectáreas las afectadas" por la granizada del pasado jueves 16 y viernes 17 de la semana pasada y, en menor medida, la de este lunes 20.

En tanto que, en San Patricio del Chañar, si bien cayó algo de granizo, de acuerdo a la información de los mismos productores, se registró "con mucha agua", y no había daños mayores a la fruta de carozo y pepita. Las mangas de tormenta, con poco granizo, cayeron en la Picada 1, la 4, 6, y 7, hasta el río Neuquén. Pero no se reportaron daños, hasta ahora.

A mediados de enero comienza la temporada de cosecha, principalmente de la pera Williams y el daño que hizo el granizo tomó al fruto en un estadio de crecimiento casi maduro, lo que podría traer más complicaciones. Los productores de la región ya adelantaron que habrá menos cantidad de fruta disponible y problemas con la mano de obra.

“La tormenta del jueves y viernes han provocado no solamente una caída muy importante de agua sino también de granizo en Vista Alegre y Centenario. Estamos recién cuantificando los daños, en algunos lugares han sido más contundentes y en otros, con menos granizo. Esto sumado a la puja que tenemos por las heladas primaverales, y no sólo que ahora no tenemos fruta, sino que está bastante dañada en algunos sectores”, explicó el productor.

Rozza sostuvo que el productor de la zona está alerta debido a que las tormentas están inestables, de acuerdo al pronóstico de diciembre. "Tenemos el tema que no se logra estabilizar el clima y no quita que haya algunas más", agregó el chacareros de Pacva.

El productor sostuvo que el daño a la fruta, en algunos casos, traerá consecuencias, por ahora no visibles. "El granizo cuando cae en etapas tempranas, la fruta logra cicatrizar y no representa demasiados problemas. El tema es que caiga justamente en diciembre estando a un mes en la cosecha, que provoca lesiones que seguramente generan podredumbre y la fruta tiene posibilidades de que se termine cayendo de la planta”, detalló. Y acotó: "En algunos casos, el grupo no se va a recomponer.

Conservación, mallas y loteos

El integrante de Pacva dijo además que el daño a la fruta podría provocar problemas en la conservación en frigoríficos. Así y todo, si la fruta se logra recomponer del golpe queda resentida y con un golpe interno que para la conservación genera dificultades y no asegura el buen mantenimiento frigorífico y compromete a toda la fruta que se guarda en la cámara”, explicó el productor.

En Centenario y Vista Alegre, una zona frutícola que convive con el desarrollo inmobiliario, invertir en tecnología en algunas chacras para evitar las heladas y el granizo es de gran riesgo para los chacareros, de acuerdo a los explicado por el productor.

"El tema de las inversiones para contrarrestar fenómenos climatológicos es variado y tenemos problemas, no porque no exista la tecnología para cobertura, sino que muchas veces se nos dificulta el ingreso a los créditos para poder contar con esta tecnología. Y, por otro lado, no menor, las urbanizaciones que dificulta el funcionamiento del riego por aspersión para contrarrestar la helada y la malla antigranizo", dijo.

"Son sistemas de riego se encuentra desarmados porque peleás con la gente que roba los motores, parte de la cañería, la línea trifásica, se roban todo”, concluyó productor.