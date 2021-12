Qué obras se perdería la provincia de Santa Fe por el rechazo al presupuesto nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ignacio Pellizzón La Provincia de Santa Fe podría perderse, por lo menos, unas 20 obras de mediana y gran envergadura producto del rechazo al presupuesto nacional 2022. El hecho de que la oposición haya votado en contra, perjudica en trabajos importantes a la Provincia, que dependía de recursos nacionales para poder llevarlas a cabo, según entienden funcionarios del gobierno provincial y otros dirigentes políticos ligados al oficialismo. Las obras que estaban en carpeta, en su mayoría, se iban a desarrollar con subsidios nacionales y, en otros casos, con financiamiento externo, pero que también dependían de la esfera estatal para poder iniciarse. La Provincia se verá perjudicada no solo en el aumento del 70% al subsidio del transporte del Interior que estaba previsto, sino también en cómo se percibirán los más de 100 mil millones de pesos que debe recibir en concepto de coparticipación, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero las obras proyectadas de cara al año que viene son los ítems que más le duelen a Santa Fe. Es que sin recursos nacionales hay trabajos históricos y emblemáticos que ni siquiera se podrán licitar porque no son viables con fondos provinciales únicamente. Tenés que leer Presupuesto rechazado: Frana lamentó la "mezquindad" política Entre ellas se destacan, por ejemplo, los nuevos ingresos a los puertos del Cordón Industrial, el puente Santa Fe-Santo Tomé, acueducto San Javier-Tostado, también el puente Reconquista-Avellaneda y la lista sigue. Solamente pasó una semana desde que el gobierno del presidente Alberto Fernández sufrió la dura derrota política. La Cámara de Diputados rechazó el Presupuesto 2022, considerado clave para la negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda. Después de más de 20 horas de debate en las que el oficialismo buscó consensuar cambios, la oposición terminó por decantarse en contra después de un duro discurso del diputado Máximo Kirchner. Por 132 votos en contra, 121 a favor y una abstención, la Cámara Baja rechazó el proyecto presentado por el Ejecutivo, al mando del peronismo. Ante este escenario, el presidente mantuvo este martes al mediodía en la residencia de Olivos una reunión de trabajo con 13 gobernadores, según informaron fuentes oficiales. Entre ellos estuvo el jefe de la Casa Gris, Omar Perotti. El encuentro se mantuvo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los interpelara durante el fin de semana a través de un mensaje de Twitter en el que exponía: "Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente". Obras: las que más duelen La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana, contó a Mirador Provincial algunas de las que más ansiaban poder ejecutar a partir del año que viene, pero que "no será posible" al no contar con los recursos de Nación. "Entre algunos de los proyectos y diseños que teníamos en mente se encuentra sin dudas todo lo que tiene que ver con el ingreso a puertos del cordón industrial de la provincia junto con un diseño para Arroyo Seco y General Lagos", indicó. A su vez, una obra que hace años que se viene reclamando y pidiendo y que estaba dentro de las posibilidades, si se hubiera aprobado el presupuesto, es "el puente Santa Fe-Santo Tomé", del mismo modo que se pensaba llevar adelante trabajos con "el de Santa Fe-Paraná", señaló Frana. Otra obra de envergadura que quedará en stand by, de no remediarse esta situación presupuestaria, "es el acueducto San Javier-Tostado", contó la funcionaria y explicó: "Nosotros, en estos dos años de gestión, venimos manteniendo un diálogo constante con Santiago del Estero y Salta, provincias integrantes de la cuenca del Salado, para que abran compuertas y envíen agua. Con buenos resultados, pero con permanente gestión porque dependemos de un río". El problema es que, en Santiago del Estero, antes de llegar a Santa Fe, "aparecieron zonas productivas que toman de ese caudal de agua y, en consecuencia, lo que llega a Santa Fe es cada vez menos, más aún en época de bajante". Por eso, el acueducto mencionado es muy importante, "no sólo para Tostado, que es donde llega el río salado, sino para la región, atravesando zonas del departamento San Cristóbal, donde hace años se toma agua con arsénico", señaló Frana y enfatizó: "Era una obra más que emblemática". Toda esta infraestructura "la iba a financiar Nación con el fondo hídrico", es decir, cada obra tenía un esquema diferente. En el caso del puente, por ejemplo, se pensaba en un "financiamiento externo". Pero para ello, "nosotros tenemos que tener aprobado todo, porque hay un conjunto de obras que hay que hacer previas a la licitación del puente, que tienen que ver con las orillas con liberaciones de trazas y demás trabajos adicionales", detalló la ministra. Tenés que leer Diputados no aprobaron el proyecto de Presupuesto 2022 Después, otra obra de envergadura que estaba en carpeta era "el puente que une Reconquista con Avellaneda". "No sé cuál será el camino a seguir, pero hoy estas obras no están incluidas" de cara a las proyecciones del año que viene, se lamentó Frana. Según entiende la funcionaria, "lo más triste (de que no se aprobó el presupuesto 2022) es que en realidad la moción fue pasarlo a revisión de comisión, donde seguramente se iban a buscar algunos acuerdos para cuestiones observadas y demás, pero se negaron". Por eso, "creo que esa opción fue un gesto real del oficialismo, con lo cual cualquier otro argumento que no sea la intencionalidad de la oposición que no sea votar en contra está de más. Se les dio la posibilidad de revisarlo", aseveró Frana, y continuó: "Entiendo que se votó así como una postura política. No creo en la mala intencionalidad de que las obras no se hagan francamente, lo que pasa es que esa intencionalidad política tiene otras consecuencias. No se midieron las consecuencias justamente". "Además, había un artículo que indicaba que el jefe de gabinete podía tomar las medidas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que favorece a Santa Fe en la deuda. Ahora hay que ver cómo. Había un conjunto de cosas que favorecían a la Provincia. También estaban los subsidios al transporte, es decir, había un largo listado", concluyó.

