https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.12.2021 - Última actualización - 20:39

20:38

El mediático tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una afección con la que luchaba desde hace un tiempo

En el Hospital Austral Operaron de urgencia a Guido Süller El mediático tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una afección con la que luchaba desde hace un tiempo El mediático tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una afección con la que luchaba desde hace un tiempo

Guido Süller fue ingresado en el hospital Austral luego de comenzar un cuadro de afección en sus ojos que hace unos meses viene empeorando. El mediático debió ser operado de urgencia y está en recuperación.

“Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan lo que yo pasé antes de esto”, dijo desde su internación. “Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, declaró el hermano de Silvia Süller en diálogo con Teleshow, haciendo referencia a su paso por El gran premio de la cocina (El Trece) en el que fue parte de la especial de famosos.

El actor se quebró al recordar el momento que lo llevó a tener que recurrir al médico," Un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así”, y agregó: “Tenía el ojo arrugado por una membrana y la doctora me dijo que pocas veces vio una membrana tan grande que cubriera mi ojo”. "Un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así", dijo.

Guido Süller fue sometido a una vitrectomía en uno de sus ojos, esta consiste en una técnica de microcirugía ocular que se utiliza para extraer el vítreo, el gel transparente que rellena la cavidad ocular, para tratar problemas en la retina.

“Es una operación muy compleja de los ojos, primero me hicieron uno y después me van a tener que hacer el otro”, aclaró sobre cómo va a seguir con el tratamiento. Al final decidió dedicar unas palabras de agradecimiento para los médicos que lo asistieron en el lugar y a aquellos amigos que lo apoyan en este momentos.