A pesar del reclamo presentado

La Justicia determinó que Carlos Tevez deberá pagar el impuesto a la riqueza

El ex jugador, que había presentado una medida cautelar para no abonarlo, sufrió un revés judicial.

Finalmente, la Justicia determinó que Carlos Tevez deberá pagar el Impuesto a la riqueza. Así lo dictaminó el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 al rechazar la cautelar que había presentado el ex futbolista para no abonarlo. "Cuando la pretensión cautelar se intenta contra la Administración Pública es menester demostrar prima facie -y sin que ello implique un prejuzgamiento de la cuestión de fondo-, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible", señala el fallo que rechaza la presentación de Tevez, según informó la agencia Télam. Entre los fundamentos, se recuerda que "la procedencia de las medidas cautelares se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita, y el peligro en la demora, que exige que la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal iniciado o a iniciarse, no pueda, en los hechos, realizarse, es decir, que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes". La presentación que en su momento realizaron los abogados del ex delantero de Boca Juniors indicaba que "el cobro de dicho impuesto era confiscatorio, dado que el aporte que debía realizar representaba una incidencia del 200,40% de sus rendimientos percibidos del año 2020, es decir, absorbiendo el equivalente a la renta obtenida en dos ejercicios anuales completos". El tributo, formalmente denominado como Aporte Solidario, establece un pago por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado fortunas superiores a los $ 200 millones. Fueron más de 80 las presentaciones que se registraron en lo Contencioso Administrativo Federal durante los días previos al vencimiento de la obligación de presentar la declaración jurada y pagar el Aporte Solidario y Extraordinario. Tevez no fue el único futbolista que presentó un amparo. También lo había Gabriel Batistuta, ex delantero del seleccionado argentino, Newell's, River, Boca, Fiorentina y Roma, entre otros. Tevez fue protagonista de una extensa carrera deportiva que incluyó múltiples consagraciones con Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United y City. El surgido en All Boys disputó los Mundiales de 2006 y 2010. En la actualidad, Tevez se encuentra alejado de la actividad profesional, tras anunciar en 2021 que no continuaría en Boca y que dedicaría a pasar tiempo con su familia y amigos. A pesar de que se especula con su futuro en el ámbito deportivo, el ex 10 de Boca no ha dado indicios sobre una posible decisión.

