https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.12.2021 - Última actualización - 7:00

6:58

Ante un mercado cada vez más exigente en cuanto a una alimentación saludable, natural y sostenible, llega La Serenísima 100% Vegetal: jugos a base de arroz sin azúcar agregada.

Contenido Patrocinado Jugos a base de arroz: un producto innovador pensando en las nuevas tendencias de alimentación Ante un mercado cada vez más exigente en cuanto a una alimentación saludable, natural y sostenible, llega La Serenísima 100% Vegetal: jugos a base de arroz sin azúcar agregada. Ante un mercado cada vez más exigente en cuanto a una alimentación saludable, natural y sostenible, llega La Serenísima 100% Vegetal: jugos a base de arroz sin azúcar agregada.

En los últimos años han ocurrido muchos cambios en los patrones alimentarios, no solo en la Argentina sino en todo el mundo. Cada vez más personas eligen diferentes tipos de alimentación que se ajustan a sus necesidades, preferencias y estilos de vida. Entre los patrones no convencionales que más impulso han tomado se encuentran: el vegetarianismo, veganismo, crudiveganismo, y flexitarianismo, entre otros.

Dentro de este nuevo universo, los flexitarianos son el grupo más amplio. Según estudios realizados por la consultora Kantar en el 2020, un 24% de la población se define como flexitariano o vegano. Para ser más específico, un 12% se define como vegano y otro 12% como flexitariano, es decir son quienes siguen principalmente una dieta vegetariana y tienen un consumo esporádico de carne o pescado. Es el consumo ocasional de alimentos de origen animal dentro de una dieta habitual vegetariana lo que define este tipo de alimentación.

“Existe una tendencia creciente a nivel local y mundial de productos a base de vegetales. En los últimos años han ocurrido muchos cambios en los patrones alimentarios, no solo en la Argentina sino en todo el mundo. Esto se debe principalmente a los cambios de hábitos en la alimentación en cierta parte de la población que buscan alimentos saludables y naturales.”, afirmó Fernando Siciliano, Gerente de Marketing de Mastellone Hnos. “Sin dudas, esta tendencia hacia una alimentación que incluya mayor cantidad de alimentos de origen vegetal, que responde a una necesidad concreta del consumidor que está buscando alimentos naturales, sostenibles y, sobre todo, saludables llegó para quedarse”, agregó

Como parte de su perfil innovador, La Serenísima siempre priorizó responder a las necesidades y deseos de sus consumidores con productos de máxima calidad. Hoy bajo la marca, La Serenísima 100% Vegetal la compañía lanza una combinación innovadora para el mercado argentino: jugos a base de arroz sin azúcar agregada. Una combinación perfecta entre el jugo natural de la fruta con la nutrición del arroz.



Estos jugos 100% de origen vegetal no contienen lactosa, ni azúcares agregados, ni jarabe de maíz de alta fructosa, ni soja. Además, este nuevo producto no cuenta con conservantes ni colorantes artificiales. También son una fuente de zinc y están fortificados con vitaminas A, C, D2, E, B2 y B12. Por otro lado, un vaso aporta el 16% de la recomendación diaria de zinc y un 20% de las vitaminas A, C, D2, E, B2 y B12. Se trata además de un producto 0% grasas y con un aporte reducido de calorías que lo convierte en un producto ideal para cada momento del día.

“Desde Mastellone, ampliamos el abanico de opciones pensando en todos los consumidores y por ello lanzamos La Serenísima 100% Vegetal con jugo natural de frutas en dos variedades: manzana y naranja. Este lanzamiento es una combinación perfecta entre el mundo vegetal y el jugo de fruta”, señaló Agustín González, Grouper de Marketing en Mastellone Hnos en relación con este importante lanzamiento. “Ante un mercado que se enfrenta a nuevas tendencias de alimentación y consumidores que eligen productos de origen vegetal, desde la compañía asumimos el desafío de acompañarlos y ampliar nuestro porfolio de productos 100% vegetal”, agregó

Una apuesta a la innovación argentina y al desarrollo de las economías regionales

Mastellone Hnos. es una compañía nacional con más 90 años de rica historia ligada al desarrollo del país y al crecimiento de su gente. Una empresa líder en la elaboración y comercialización de productos alimenticios que se distinguen por su máxima calidad. Desde sus comienzos, ésta ha sido un valor central de la empresa, desarrollando todas sus actividades bajo esta premisa.



A lo largo de la historia la compañía se ha esforzado, en pos de la innovación, liderando los principales cambios producidos en la industria alimenticia nacional. Fiel a su compromiso con el consumidor, la empresa continúa desarrollando alimentos de máxima calidad pensados para todos los argentinos.

Este nuevo lanzamiento de La Serenísima 100% Vegetal no es solo la combinación perfecta entre el jugo natural de la manzana y la naranja con una base de arroz, sino también la combinación de innovación y desarrollo de la industria alimenticia ante un mercado que se enfrenta a nuevas tendencias de alimentación y consumidores que eligen alternativas de productos de origen vegetal. Con la irrupción de la marca en esta categoría les permitió a los consumidores una mejor “accesibilidad” a este tipo de productos que antes solo podían comprarse en lugares específicos y ahora los encuentran en todos los comercios del país.

Ante estos nuevos desafíos, Mastellone Hnos. asumió el compromiso de acompañar y ampliar su porfolio de productos apoyando en este caso también a las economías regionales de distintas partes del país, utilizando materia prima nacional para asegurar la máxima calidad de sus productos.



Como parte de su perfil innovador y la calidad como su principal premisa, las nuevas Serenísima 100% vegetal con jugo a base de arroz poseen jugo natural de manzana y naranja, proveniente de frutas cuidadosamente seleccionadas de Rio Negro y Entre Ríos respectivamente, mientras que el arroz que se utiliza como base es de origen correntino para asegurar la máxima calidad de este producto y todo lo bueno que brinda el arroz en nuestra nutrición.

Una bebida innovadora 100% vegetal con un pack inteligente pensado en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad



Conscientes de la creciente demanda de los consumidores por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente Mastellone Hnos. desarrollo para este producto un pack sustentable y que reduzca el impacto en el ambiente. El envase de tetra square destinado al nuevo jugo de frutas a base de arroz de la Serenísima 100% Vegetal, proviene 73% de fuentes renovables incorporando materias primas de origen vegetal en su fabricación. De igual manera el plástico utilizado en la tapa es bio-based, que se obtiene a partir de etanol de caña de azúcar.

Estas características y funcionalidad se comunicarán además en Pack Story, un entorno de realidad aumentada al que el consumidor podrá acceder escaneando el código impreso en todos los envases. Allí se podrá encontrar distintos tips de sustentabilidad y el paso a paso de cómo reciclar los packs de una forma correcta, además de novedades de la marca.

“Hoy los consumidores a la hora de elegir o comprar un producto ya no solo toman como referencia su sabor. Cuando un consumidor se coloca frente a una góndola, se pregunta qué tan sustentable es esa compañía que lo elabora, qué impacto tiene en la sociedad y, por sobre todo, en el medio ambiente, es por eso que trabajamos junto con nuestros partners día a día en desarrollar envases pensando en el futuro y la sustentabilidad de la industria alimenticia de nuestro país y el pack de estos jugos a base de arroz son un reflejo de este trabajo” , afirmó Pablo Renzulli, Gerente de Investigación y Desarrollo de Mastellone Hnos.