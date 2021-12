Línea directa: "la nota más tierna", "una actitud solidaria" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La nota más tierna

UNA LECTORA

"Estimado Martín Duarte: leí tu nota "Yesterday". Yo venía del médico, y apenas llegué a casa, antes de cambiarme dije 'voy a hojear El Litoral' y en sus páginas me encontré con esa carita tan hermosa. Entonces me pregunté '¿qué habrá sido de este jovencito?', 'a lo que habrá llegado en la vida', 'porque tiene una sonrisa, una luminosidad'... 'parecía que estaba diciendo todo lo que él iba a ser'. Entonces empecé a leer para ver de qué se trataba… ¡qué nota más tierna! En verdad que vale la pena. Yo sé lo que te habrá significado escribir esto, pero a mí me llegó al corazón. Me quedé mirando esa fotito y pensando 'se fue a los dos añitos, y yo que estaba imaginándome que había sido un triunfador...'. Pero así es la vida. Yo tengo 86 años y no sabés cómo me emocionó. El relato está tan bien hecho que no sólo me entretuvo un buen rato sino que volví a leer algunas partes. Quería que supieras que te leí y que deseo que Dios te guarde".

****

Una actitud solidaria

JUAN ESCOBAR

"Quiero pedirle a la población de Santa Fe que en estas últimas semanas del año sea solidara. Que por una vez dejemos de ser egoístas. Señores: el país no produce vidrio ni plástico y es muy poca la producción de cartón y papel. Estamos muy mal. Se acercan las fiestas y el consumo de vidrio, de latas y de plástico se incrementa, por eso les pido que reciclemos. Saquemos la basura separada. A los plásticos, cartones, latas y vidrios los pongamos en una caja o en una bolsa y los saquemos los lunes y los jueves. Hay gente muy pero muy necesitada que vive de eso. Y con un poco de nuestra solidaridad, con el simple hecho de separar la basura, los estaremos ayudando. Lo que nosotros tiramos otros lo necesitan para poder vivir. Y si les mostramos durante dos semanas a nuestros hijos que se puede separar, seguro lo haremos el resto del año. Muchas gracias".

****

Faltan taxis y remises

SANTOS GOMEZ

"Quiero dirigirme a los miembros del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe: no hay taxis ni remises en la ciudad. No se consigue un coche desde hace más de 45 días, a ninguna hora del día ni de la noche. Hay más de 200 licencias de taxis nuevos pendientes de entregar, para coches que deberían ser 0 km. Ahora bien, ¿por qué no tratan las nuevas concesiones y los nuevos servicios? ¿Cuántos hay que quieren trabajar y no los dejan? Otro capítulo es el de la mugre y la inmundicia en taxis, colectivos y remises… ni que hablar del cumplimiento de los horarios de los colectivos… ¡nadie controla nada en esta bendita ciudad! La gente debe cumplir horario al llegar a trabajar y parece que a nadie le importa nada".

****

¡Happy holidays, Santa Claus!

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Soy uno más de los jubilados que perciben la mínima y también beneficiario del bono gracias a la magnanimidad del elenco gobernante. Es indigno, humillante percibir un ingreso a título de dádiva para quienes cursamos esta franja etaria, definitivamente es para que nos dejemos de reclamar, sobre todo por la jubilación de la persona más siniestra de este país. Lo más vergonzoso es escuchar la perorata dirigida a los oídos de los infantes que creen que somos, con argumentos falaces y denigrantes. Mientras lograron llegar a donde siempre soñaron: vivir del Estado para repartir el dinero de nosotros a su arbitrio y garantizarse una jubilación de privilegio, aunque tengan que desdecirse todo el tiempo de lo que dijeron de ellos mismos".

****

Pérdida de agua

NILDA LIENN DE ROSSO

"Como vecinos de la Plazoleta Candioti Sur queremos manifestar nuestro malestar y preocupación por los años que transcurren sin que se dé una solución al despilfarro de agua de la canilla que de forma indiscriminada pierde de día y de noche. Nos referimos a la esquina de Rosalía de Castro, a pasos de Candioti Sur. Esperamos que se entienda que realizamos este reclamo para que tomen medidas racionales, que le den valor, ya que hay barrios que tienen repetidos problemas con el suministro y aquí se está desperdiciando. Muchas gracias por todo el espacio que nos dan en el diario".

****

Llegan cartas

Infinitamente gracias II

MARÍA ALEJANDRA ALASIO

Cómo mamá de Ramiro, un ex es alumno egresado durante la pandemia del ahora llamado EMPA 1330, ex Vuelvo a Estudiar, fallecido en pandemia el pasado 18 de mayo, en su homenaje y el de todo el equipo de tutores, hago un pedido muy especial a la actual ministra de Educación de Santa Fe, para que reflexione desde el corazón y la empatía.

Hace dos años que el EMPA 1330 sufre una persecución sistemática. Primero destitularizando a los tutores, algunos con más de 20 años de trayectoria y comprometidos con el saber. Luego, no dejando matricularse a las personas excluidas del sistema educativo, aproximadamente unos 2000 alumnos.

Quiero reivindicar el modelo de Educación Virtual premiada en otros países del mundo, que crea en el ser valores y los alienta a seguir a pesar de las dificultades, que abre la mente porque enseña a pensar en el otro y a cómo ser una mejor persona.

Soy una mamá que atraviesa el dolor más grande del ser humano, haber perdido un hijo, y aunque me corro del papel de víctima aunque no puedo callar mi voz ante las injusticias.

La semana pasada el licenciado Sebastián Scheider se acercó a mi domicilio a traer el título de Rami desde Rosario y visitó mi casa como tantas veces. Un ser increíble con una sensibilidad única. Fue un momento mágico, cargado de emoción.

Quiero agradecerle a él y además dar mis infinitas gracias a la Profesora Mariel Lorefice y realizar una especial mención de dos seres de luz que acomodaron a mi hijo: la licenciada en psicología María Lucía Ferrando quien no solo fue su guía, fue su amiga y confidente, y la psiquiatra María del Sol Gastaldi, que es un sol como su nombre, quienes no solo acompañaron a mi negro hermoso en su trayecto educativo sino mediante su celular hasta que el Señor se lo llevó a su lado.

El EMPA 1330 no puede desaparecer. Cuando se hacen las cosas bien en este país, las mezquindades humanas no lo ven. Mi voz seguirá exigiendo por todos los excluidos. No soporto las injusticias. Yo apuesto al Amor y al bien común. Gracias, gracias, gracias a todos y que Dios los bendiga.