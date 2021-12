La historia del ministro de Madagascar que nadó 12 horas tras sobrevivir a un accidente aéreo

Un ministro de Madagascar, un país del este de África, sobrevivió este martes a un accidente de helicóptero frente a la costa de una isla y para poder llegar a tierra debió nadar durante aproximadamente 12 horas.

Se trata de Serge Gelle, secretario de Estado de Policía del país, quién junto a otras autoridades nacionales tomaron en la capital un helicóptero que los llevaría a la zona cercana de la Isla Santa María.

El objetivo era inspeccionar el sitio del naufragio de un buque carguero no autorizado para transportar personas, pero que se encontraba sobrecargado y el agua inundó el motor, según detalló el director de operaciones marítimas de la Agencia Marítima y Portuaria Fluvial.

En esta embarcación se encontraban a bordo 130 personas que viajaban desde Antanambe hasta Soanierana Ivongo. 21 de ellas perdieron la vida en el accidente y 60 se encuentran desaparecidas.

Desafortunadamente, no llegaron a destino y se accidentaron en el aire debido a un desperfecto mecánico. Sin embargo, Serge sobrevivió y junto a un colega nadó durante 12 horas en busca de la costa de Mahambo, donde arribaron el martes por la mañana.

En un video publicado en las redes sociales, Gelle, de 57 años, se muestra cansado y en reposo sobre un sillón. “Aún no ha llegado el momento de morir para mí”, dijo el general, quien agregó que sentía frío pero que no había sufrido heridas en el camino.

Madagascar minister swims 12 hours to shore after helicopter crash, says ‘My time to die hasn't come yet’https://t.co/fkQnsh0FGe #SergeGelle #Madagascar pic.twitter.com/wS547793I8