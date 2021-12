https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.12.2021

Mirada desde el sur Taxis en una ciudad descontrolada En el tema taxis todo es así: confuso. Un servicio fuera de la ley marco. No es privado, no es estatal. Es estatal prestado por un privado.

"Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano…". Ojalá, nos hace falta en Rosario.

Ahora a la banderita le llaman "cimbel". Cimbel, originariamente es: Cordel atado a la punta de una vara larga en la que se pone el ave que sirve de señuelo para atraer a otras aves. También: Ave (real o figurada) que se emplea como señuelo para atraer a otras aves. Los cimbeles en rojo indican taxi libre. Ojalá, hacen falta en Rosario.

De la poesía de Horacio Ferrer (Balada para un Loco) al uso de una palabra que define acciones, escaramuzas, engaños para atraer a un pajarito.

Una ciudad descontrolada es, como se indica, una ciudad sin control. Es lo que sucede hace mucho en este rubro de la gestión municipal. Ahora se agravó.

DOS MÁS DOS ES MÁS O MENOS

Miguel Hernández dice: "menos tu vientre, todo es confuso…". En el tema taxis todo es así: confuso. Un servicio fuera de la ley marco. No es privado, no es estatal. Es Estatal prestado por un Privado. Alguna palabreja define este desequilibrio desequilibrante que impide el equilibrio en la ciudad de Rosario, que claramente trastabilla o, para resumir, vive con su sistema de automóviles de alquiler una vida... desequilibrada, debido a un sistema "Impropio", como atinaba a decir la palabreja de la primitiva legislación sobre el caso. Los taxis son un "Sistema Impropio" en una ciudad que tiende al descontrol.

Para el millón de habitantes, cuántos taxis… para la noche de la Región Rosario, cuántos taxis.

Cuántos en la semana, cuántos en un "finde" largo… cuántos en las fiestas… Con qué vetustez… con cuántos controles anuales para la mugre y la desidia, uno, dos… Con qué inspectores de Control Vehicular… con qué registro sanitario… con cuánta moneda el ojo tapado… Dónde. Cuándo. Cómo. ¡Socorro!, esto hace agua.

NO HAY NI HABRÁ EQUILIBRIO POSIBLE

Los automóviles de alquiler (Servicio Público prestado por un Privado) son de regulación como se dijo: confusa. Hay casos que se resuelven en Tribunales porque las "chapas" se consideraban hereditarias y siempre habrá un Zafaroni legislando -juzgando, fallando- a favor de la confusión y el despiole. Quién es el dueño cuando el titular se muere… La legitimación de la continuidad -como herencia- de un servicio privado sirviendo al Estado es raro. Sucedía. Somos raros.

El intendente Pablo Lautaro Javkin sobre el tema Taxis no es un párvulo, un muchachito nuevo llegado desde Ganímedes. Vive, estudió, fue dirigente universitario, abogado asesor de comunas, concejal, diputado provincial, diputado nacional, Funcionario Privilegiado de la Intendente Fein -la que fundió Rosario- finalmente intendente. Cuando pega un puñetazo en la mesa (literal, que se entienda: literal) en la discusión con "los tacheros", lo que produce esa vehemencia es todo lo que Javkin es delante de un problema que los socialistas no han querido ver y cada vez se observa más cercano, grande, inatajable.

Aclaremos ya mismo: el Concejo Deliberante tampoco lo advierte en su magnitud. Su grandeza es ésta: está cambiando el modo de transportarse en las grandes ciudades. Vamos con mayúsculas: ESTÁ CAMBIANDO EL MODO DE TRANSPORTARSE EN LAS GRANDES CIUDADES.

La ciudad atrasa 50 años, por lo menos 50 en esto. Hola Uber… hola. Hola Yellow Card, holaaaa.

LA HISTORIA ATRASA

Las chapas que de los Mateos (coches de tracción a sangre) pasaron a los Merceditas (esos autos alemanes) definieron el servicio. Un privado paga, un Estado regula.

Rosario dejó pasar los trenes elevados, no recuperó los trenes suburbanos o de cercanía (todavía me río de la intendenta Fein, de su foto con Randazzo y el tren Rosario/Buenos Aires y un Apeadero hecho a nuevo y que hoy es chatarra, ah… Randazzo y la Fein comparten banca de Diputados Nacionales. Este país, se insiste, no tiene arreglo; siguen votando a los que chocan, destruyen y no son útiles, si no son útiles ¿qué son?... lo dejo a su criterio).

Rosario achicó las calles, pintó sendas peatonales como un juego, agrandó las veredas y ensaya, todavía ensaya, el Transporte Urbano, ensaya y falla.

Rosario dejó enmohecer y llenar de chisporroteos los Trolebuses, no contaminantes y seguros. En algunos casos porque eran rusos, en otros porque favorecían a un viejo amigo de Usandizaga, en otros por sociedades oscuras que tendrían el perjuicio ante lo bueno del Servicio de Trolebuses, de su éxito favoreciendo, así, al no cuidarlos, al negocio de bandoleros puestos a empresarios del transporte y finalmente por la realidad, que los topaba y los dejaba hechos un estropicio burocrático en el suelo, y perdón, perdón… los intendentes deben asumir, son los culpables del descontrol y la calamidad de todo el Transporte. Taxis basura, remises truchos, líneas mal diseñadas. Control cero. Ufff

Rosario no define claramente el número de Autos de Alquiler real, real, real. Duda cuando se pregunta el número de las chapas secuestradas por mal uso, el control de mugre y calidad técnica (los hay mugrientos y espantosos, los hay muy chicos y por tanto inutilizables para tres pasajeros, pese a que se utilizan y nadie monitorea). No hay créditos ni los habrá para renovar unidades. Anuncios y cáscara. Socialismo mágico.

MUJERES AL VOLANTE

Rosario, en una apuesta redoblada de Discurso, Relato y Charlatanería da como resuelto el tema "Conductoras Mujeres" y los periodistas socialistas lo cuentan como un hecho cuando es una bonita y bella moción de anhelo. Adherimos.

Ojalá mañana se consiga, todo indica que tardarán un año, acaso dos, en encontrar 300 autos, 600 conductoras, el crédito para las unidades nuevas (prometieron 300 unidades como mínimo, por Ordenanza).

El tema es una señal altamente positiva en una cuestión mayor: Cuestión de Género. Al nudo del problema específico del servicio público de taxis privados no lo resuelve.

Recuerdan al tema que la señora Fein no atendió, las mujeres en la conducción de colectivos. Era Ordenanza. Cornejo (el hombre fuerte de la UTA) le dijo "no insista con eso" y la Fein no insistió; muerto Cornejo el sucesor, Copello, titular del gremio, dice lo contrario: …"siiii, que vengan mujeres, cuando haya vacantes, cuando haya más colectivos o cuando las empresas privadas las contraten, no se olvide que el 55% de los choferes dependen de La Muni, es Javkin quien debe ayudar con el tema de las compañeras colectiveras…".(Aclaración: la Fein no cumplió nunca la paridad de Género en su gabinete, nunca. Promovía hacia fuera un relato que no aceptaba dentro. Já. Estos socialistas, che…).

CONTRATO DE TRABAJO, DE MEDIO TRABAJO

Para que un automóvil de alquiler trabaje muchas horas necesita choferes con un contrato de trabajo regular y oficial que nadie vigila si es medio contrato.

El Estado municipal cuando discute tarifas no discute servicio. En la suma del descalabro el aumento de sueldo a los choferes se mide en "fichas" (8.400) por tanto, atado a productividad. En un sistema que no recibe subsidios. En una ciudad que no previó su crecimiento y tiene zonas, lunares con escaso transporte, la contradicción se agudiza.

Cuando aumentan los costos del servicio nocturno en la semana se encarece el viaje de enfermeras, mucamas de hospital, guardianes, porteros, maestros madrugadores…

Pregunta tonta. En qué auto, con qué blindaje entre chofer y pasajeros del asiento de atrás, desde qué lugar (ojo, la ordenanza está).

Qué asistencia les asiste por el servicio de abono semanal con las centrales de llamado. Las huelgas del transporte de pasajeros los acomodó a otra facturación o simplemente se tornó imposible el servicio.

Los choferes degollados, los heridos por el viejo y utilizadísimo cuchillo de cocina y/o la faca y/o la chuza, cómo se recuperan…

Preguntas tontas pero, por favor, no pregunte tonterías. ¿Tonterías?

Rosario atrasa en transporte, atrasa demasiado. No hay planes de líneas troncales, el centro de la ciudad agoniza, los gobiernos socialistas destriparon la ciudad que tiene las vísceras al aire y todo lentamente marcha hacia una septicemia del microcentro, que se muere y se muere.

Habría que sugerir suavemente, para que nadie se enoje, que gobernar es controlar. Y un mini dogma tonto. El que no controla… descontrola.

