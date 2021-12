https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"She Taxi" desembarca en el sur

La app para pedir taxi con chofer mujer llega a Venado Tuerto

La app "She Taxi", destinada a pedir taxis y remises cuya conductora sea mujer llega a Venado Tuerto. Será presentada este miércoles, a las 19, en Casa del Bicentenario.

Crédito: Archivo El Litoral

La Municipalidad de Venado Tuerto anunció para la tarde de este miércoles, a las 19, el lanzamiento de "SheTaxi", un servicio orientado a brindar mayor seguridad en el transporte de mujeres ya implementado en varias ciudades de la provincia como Rosario (donde se creó) y Santa Fe y ya empezó a utilizarse en Córdoba. La presentación será en el Salón de las Mujeres de la Casa del Bicentenario y contará con la presencia de autoridades municipales y de la App. "SheTaxi" es una aplicación para celulares inteligentes (smartphones) mediante la que cualquier pasajera o pasajero (la identidad de género es indistinta) puede solicitar, por comodidad o seguridad personal, a una mujer conductora de alguna de las empresas de taxis o remises de Venado Tuerto. Los creadores de "SheTaxi" aclararon, en la presentación realizada en otras localidades, que esta aplicación no es como Uber, sino que cada conductora debe estar registrada, en relación de trabajo, con sus autorizaciones correspondientes, e incluso debe presentarse a una entrevista personalizada. "Ésta es la primera y única aplicación que garantiza que al pedir un taxi o remís, tu chofer sea una mujer”, señalaban desde la empresa. Foto: Archivo El Litoral

Cómo se utiliza

Para utilizar la aplicación, debe descargarse la aplicación —que figura como SheTaxi / Taxi Remís— desde la Play Store y registrarse, ingresando los datos personales, email y contraseña, repitiendo contraseña y seleccionando la ciudad desde donde pedirá el viaje (en este caso, Santa Fe). Una vez pedido y asignado el viaje (la información le llega a la pasajera) el vehículo llega, se viaja al destino y, finalmente, quien haya tomado el viaje deberá calificar el servicio por la misma aplicación (normal, lento o eficiente). Es clave activar la función micrófono: se debe contestar el primer audio de la chofer para la confirmación de la toma de viaje (el sistema funciona con audios de voz). La conductora puede comunicar si está “a cinco minutos” de llegada, o si está demorada. La pasajera tiene la opción de cancelar el viaje, si ésta está apurada.

