https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.12.2021 - Última actualización - 13:07

13:04

Se produjo un aumento en el número de personas testeados por coronavirus. Hubo colas de dos cuadras para someterse al test en la unidad de testeo ubicada entre el Galpón 13 y el 15 cerca del Monumento en Rosario en la mañana de miércoles.

Pandemia Los hisopados pasaron de 100 a 700 en los centros de testeo de covid-19 en Rosario Se produjo un aumento en el número de personas testeados por coronavirus. Hubo colas de dos cuadras para someterse al test en la unidad de testeo ubicada entre el Galpón 13 y el 15 cerca del Monumento en Rosario en la mañana de miércoles. Se produjo un aumento en el número de personas testeados por coronavirus. Hubo colas de dos cuadras para someterse al test en la unidad de testeo ubicada entre el Galpón 13 y el 15 cerca del Monumento en Rosario en la mañana de miércoles.

Lamentablemente hay más gente que hace unos días. La cola para hacerse el test rápido para detectar covid-19 llegó en la mañana del miércoles desde el comienzo del Galpón 13 al Galpón 17. Dos cuadras largas con gente aguardando para saber si tiene coronavirus. Una foto que no se veía desde hacía meses. El proceso demanda unos 40 minutos de espera. Todas las personas aguardaron con barbijo y guardando una distancia entre sí.





“Veníamos con 100 casos aproximadamente desde el 1º de diciembre y hoy estamos en 700 en las tres unidades (en Rosario)”, dijo a Mirador Provincial Karem Routaboul, una de las bioquímicas que trabaja en la unidad móvil de testeo de los operativos territoriales. “Tuvimos una readecuación de lo que son las unidades territoriales para contener a toda la población”. Ya no está más la carpa de circo que estuvo durante meses muy cerca del Monumento Nacional a la Bandera. La unidad entre el Galpón 13 y el 15 es un lugar de testeo junto a otro en Córdoba y Circunvalación, y el tercero ubicado en Oroño y Uriburu.



La atención al público va a continuar de lunes a viernes de 9 a 15, y sábados y domingos de 9 a 17. El viernes 24 de diciembre la atención será normal. El sábado 25 y domingo 26 no habrá testeos. Se retomará con la actividad el lunes 27. “Estos dispositivos están funcionando desde septiembre del año pasado”, comentó Routaboul. “Hubo una decisión del gobernador de cuidar a los santafesinos”. Los efectores provinciales también continúan realizando este tipo de pruebas.





La bioquímica hizo el pedido habitual de las autoridades de la salud pública a la población para que siga con los cuidados frente a este problema sanitario grave. “La pandemia no terminó”, aseguró. Recalcó que la Provincia de Santa Fe no adhirió al no uso del tapabocas. Pidió también que la gente se vacune para poder frenar olas nuevas de este virus que sigue mutando.