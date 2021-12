El análisis del DT Munúa: "Unión es un equipo con mucha proyección: jugadores dinámicos y buenos técnicamente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La base más importante del equipo la tenemos: se vienen tres competencias y será un año exigente", dijo el coach que goleó en el derby para meter al Tate en la Sudamericana 2022. "En Santa Fe el clásico es diferente a Uruguay porque es en la ciudad: sos de Unión o de Colón, me llamó la atención", dijo Munúa.

"Leyenda de Nacional como jugador, tuvo su chance como entrenador en el equipo uruguayo y pasó por el fútbol español y ecuatoriano como técnico. En su nueva aventura en Santa Fe con Unión, el ex arquero ya clasificó al Tatengue para la Copa Sudamericana y va por más", afirma el sitio www.argentina.as.com que entrevistó el DT en exclusiva desde Montevideo con el colega Marcos Durán.

-¿Cómo se encuentra Gustavo Munúa?

-Bien, contento, con una nueva aventura en Argentina, disfrutando de una liga tan competitiva como es esta. Terminó el año y por suerte pudimos cumplir los objetivos que nos habíamos trazado y que no eran fácil conseguir, pero al final pudimos terminar teniendo un año bueno.

-Primera experiencia en Argentina pero transmitiendo una gran ilusión a la hinchada de Unión, ¿cómo fue su llegada?

-Fue muy buena desde el primer momento. Me hicieron sentir como en casa, hubo muy buena química y una energía muy linda. Me encontré con un grupo de futbolistas jóvenes con algunos de experiencia pero con ganas de hacer las cosas bien y seguir creciendo. El plantel de Unión tiene mucha proyección y fueron muy receptivos a todo lo que transmitimos desde el primer momento. Me encontré con un club con muchas ganas de crecer, en muchas áreas potenciándose. Nos llamaron a nosotros, analizamos muy bien el club, el equipo que había, las posibilidades que teníamos en el momento y en definitiva vimos que había un equipo con mucha dinámica que podía dar el salto de calidad.

-¿Hubo algún detalle para elegir a Unión?

-Con la Secretaria Técnica íbamos por la misma línea, con mucha confianza por parte de ellos, querían que estuviéramos ahí, esa parte es muy importante. Y a la hora de analizar el equipo vimos que había mucha proyección, con jugadores dinámicos, jóvenes y buenos técnicamente. En todos los análisis que hicimos vimos que se podía dar un salto y mejorar, por lo que no tuvimos ninguna duda de que teníamos material para poder trabajar bien.

-Copa Sudamericana, campeonato y Copa Argentina: ¿Cuáles son los objetivos suyos y del club?

-La base más importante del equipo la tenemos. Tenemos tres competencias y que será un año exigente. Hay que trabajar mucho y hacer que el equipo sea competitivo en los tres torneos. Para eso hay que mentalizarse bien y tener claro todo lo que se nos viene, que es mucha exigencia. Eso nos ilusiona a todos, es un paso más jugar torneo internacional.

-¿Potencia el fútbol de la ciudad la rivalidad entre Colón y Unión y su nivel hoy en día?

-Yo creo que es buenísimo, porque cuando la vara dentro de la ciudad se pueda poner más alta, te realimentas de uno y de otro. Yo creo que siempre que pueda ser una competencia sana para intentar crecer, nos beneficiamos los dos equipos y la ciudad. Vamos por lugares diferentes pero obvio que las expectativas en la ciudad son diferentes también.

-¿Encontró similitudes del clásico de Santa Fe con el uruguayo?

-Bastante, bastante. En Santa Fe es diferente porque es en la ciudad, sos de Unión o de Colón, me llamó la atención. Hay pasión por el clásico, es una fiesta, son días importantes y que realmente se disfrutan mucho.

-¿Cómo se encontró el campeonato argentino?

-Yo lo venía siguiendo, en Uruguay se ve mucho. Es muy atractivo verlo por televisión, otra cosa es estar acá, je. Sabía que era un buen fútbol y competitivo pero estando acá lo podés analizar mucho mejor y te das cuenta de la verticalidad, la intensidad y de los buenos futbolistas que hay. Hay futbolistas muy dinámicos y muy buenos entrenadores, es todo muy competitivo, se disfruta mucho porque es muy exigente.

-Uruguay, Ecuador, España y Argentina. ¿Qué fue lo más difícil de aprender en toda su carrera?

-Como toda profesión, en el camino vas aprendiendo y agarrando experiencia, como le pasa a todos. Tanto en el acierto como en el error van pasando situaciones y hay que sacar cosas de ellas. Es importante la adaptación como entrenador, es fundamental. Hay que adaptarse a los jugadores y sacar lo mejor de ellos. Hay que ver los momentos, son muy importantes, que los futbolistas se sientan los más cómodo posible.

¿Cómo vivió la salida del Maestro Tabárez de la Selección?

Hay que tomarla con mucho respeto, lo que ha hecho Tabárez fue impresionante. Uruguay volvió a los primeros planos del nivel mundial en 15 años, la selección estaba inestable, se consiguió un sentido de pertenencia en el país. La salida de Tabárez es para tomarla con respeto.

-¿Cuáles son sus deseos futuros como entrenador?

-Obviamente que en algún momento me gustaría volver al fútbol europeo, pero el fútbol es fútbol en todos lados y nos apasiona el deporte. Más allá del país en el que me toque estar, yo lo disfruto muchísimo, es un pasión que uno lleva por este deporte.

-Estuvo en dos etapas en Nacional. ¿Dicen que no hay dos sin tres, verdad?

-Yo me crié en Nacional. Toda mi carrera estuvo relacionada con el club, desde los ocho años. Sé muy bien lo que es el club, es un club realmente importante. Me quedó buen sabor de boca en estas dos etapas. Nunca se sabe si habrá dos sin tres, ya se verá con el tiempo, uno se queda con la conciencia tranquila de haber dado el máximo y disfrutarla. Es un sentimiento especial al haber nacido dentro del club.