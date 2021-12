https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El chileno que milita en River habló sobre el funcionamiento del equipo de Santa Fe y lo posicionó dentro de los mejores de la Liga Profesional.

Elogios millonarios Paulo Díaz: "Colón es el segundo mejor equipo del fútbol argentino" El chileno que milita en River habló sobre el funcionamiento del equipo de Santa Fe y lo posicionó dentro de los mejores de la Liga Profesional.

Colón cerró el año con una dura derrota ante River por el Trofeo de Campeones, pero la caída no podrá opacar el gran logro que consiguió este año. El Sabalero se consagró campeón de la Copa de La Liga en junio y todavía sigue recibiendo elogios.

Paulo Díaz, central de River, dialogó con el programa F90 de ESPN y aseguro que Colón es el segundo mejor erquipo de Argentina. “Por algo jugó la final con nosotros. Ellos ganaron el torneo anterior. Son ellos el otro buen equipo con buen funcionamiento”, argumentó.

Luego, agregó: “Después hay más: Defensa y Justicia o Talleres. Entonces, hay buenos clubes en el fútbol argentino. Aunque siempre el mejor va a ser River”.

"Colón es el segundo mejor equipo de la Argentina". Paulo Díaz, en #ESPNF90, comentó cuáles son, según él, los equipos que se destacan en la actualidad.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/AWMIkHz6US — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2021

Pero no todo quedó ahí, el chileno también opinó sobre Boca, el clásico rival de River, quien viene de ser campeón de la Copa Argentina. “Estamos hablando por juego y equipo. No creo que Boca sea uno de los mejores en funcionamiento. Tiene buenos jugadores y es un buen club, pero no tiene el funcionamiento de los otros clubes que te nombré”, concluyó.