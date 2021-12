Somaglia: temas de justicia y números

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario confirma la continuidad de los programas Santa Fe Más Justicia y Santa Fe Más Cerca. Admite la falta de concreción de acuerdos con el Poder Legislativo.

En el segundo piso de la Casa Gris, una conversación con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, sobre el año que termina y los desafíos para el que viene. Pero también números de trámites realizados en dependencias del organismo muy superiores a los del 2020.

- ¿Cuál es el balance que hace de las tareas desarrolladas en este año que termina?

- El 2021 se ha caracterizado por un camino gradual hacia la post pandemia, inicio a la esperada nueva normalidad, razón por lo cual los indicadores de las funciones que tiene el área de Justicia han sido positivos y altamente satisfactorios. Pero también nos desafía hacia nuevos avances signados por la virtualidad, la conectividad, la digitalización y las vinculaciones electrónicas.

Nuestro trabajo, con la colaboración del área Informática, evidenció un sustancial avance en cada una de sus áreas lo que permitirá en el próximo año agilizar y dar mayor transparencia a los procesos administrativos: Mesa Única de Entradas en el Registro de la Propiedad con una plataforma de formularios electrónicos y la digitalización del proceso de Declaratoria de Herederos; Plataforma digital y digitalización de archivos en la Inspección de Personas Jurídicas; sistema electrónico para subastas en APRAD; sistema de inscripción en el RUAGA; Registro Único Nominal (RUM) en Justicia Penal Juvenil, entre otros.

Se culminaron las gestiones ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por $ 300.000.000 y con el BID por U$ 1.000.000 para concluir la digitalización de partidas de nacimiento en el Registro civil y el desarrollo de la técnica de Folio Real en los Registros Generales.

- ¿Los programas Santa Fe más Justicia y Más Cerca continuarán en 2022?

- Sin dudas y con más fuerza. En Santa Fe Más Justicia este año se enviaron tres proyectos a Legislatura: Código Procesal Civil y Comercial, modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial y modificación al Registro Público de Comercio y al régimen de IGPJ. Se encuentra pendiente de envío el de Código Procesal Penal Juvenil y Ley de Defensa a los Consumidores. Auguramos que el próximo año los proyectos sean tratados.

El Santa Fe Más Cerca tiene por objeto llevar al territorio los servicios de la Secretaría de Justicia y tuvo un desarrollo geográfico muy amplio, en 55 localidades y barrios vulnerables de los centros urbanos. El dispositivo permitió logró una excelente aceptación. Se trabajó en registración de personas, tramitación de DNI y Pasaporte; obtención de partidas de nacimientos; asesoramiento profesional sobre consultas jurídicas; atención víctimas y familiares de delitos; asesoramiento a pretensos adoptantes; tareas de capacitación en temas relacionadas con personarías jurídicas; divulgación y tramitación relacionadas al programa 'Protección de la vivienda'. Se suman talleres de capacitación sobre violencia de género, asesoramiento sobre el boleto educativo gratuito, sobre Billetera Santa Fe, charlas sobre detección temprana de cáncer, y organismo de orden nacional como ANSES, PAMI, y Ministerio de trabajo de Nación con la oficina de empleo.

- ¿Cómo fue este año la relación con los poderes Judicial y Legislativo?

- Fue un año atípico, signado por hechos de naturaleza política que fueron judicializados, sumado a los efectos derivados de las sanciones y expulsiones de fiscales y al ex Ministro de Seguridad (Marcelo Sain), lo cual truncó en parte el avance de ciertos entendimientos que no pudieron germinar. No ha faltado diálogo, sino la concreción de entendimientos que habilitarán obtener los resultados esperados de la Legislatura, como por ejemplo, el tratamiento de pliegos de jueces o avanzar con leyes que impliquen reformas sustanciales en el Poder Judicial.

Con el Poder Judicial las conversaciones se mantienen con frecuencia apreciando la intrincada realidad política que repercute, sin dudas, en la cobertura de vacantes, pero que a su margen se ha posibilitado avanzar en la realización de diligencias virtuales no presenciales que redunda en beneficio de los operadores del derecho y de toda la comunidad que reclama una agilización de trámites judiciales, como así la puesta en marcha de los primeros juicios virtuales en procura del cobro de impuestos.

- ¿El Consejo de la Magistratura tendrá mucho trabajo en el 2022?

- El organismo tendrá mucho por resolver, especialmente porque se están diligenciando concursos para jueces penales y fiscales; restan cubrir vacantes en el fuero de familia y laborales. Además, durante ese lapso se dará inicio al proceso de selección de los futuros fiscales y defensores generales y regionales. Obvio que para tal concreción deberá fortalecerse el diálogo institucional con el Legislativo.

- ¿Los proyectos de modificación al servicio de justicia cuentan con el aval de la Corte?

- Son dos proyectos ingresados por el Senado, uno sobre el régimen del Registro Público de Comercio e IGPJ, otro que pretende asignar mayor competencia a jueces comunitarios, instaurar la justicia contenciosa administrativa de primera instancia y la conversión en unipersonales a los tribunales colegiados de daño y familia. Fueron conciliados con el máximo tribunal y en un acto público fueron presentados a los tres poderes estatales, por lo que hay entendimiento para la concreción de esas normas transformadoras.

- ¿El cambio de presidente en la Corte puede afectar el tratamiento?

- No creo que sea así, al contrario. El diálogo con el doctor (Rafael) Gutiérrez es habitual, es pública y destacada su preocupación por el servicio de justicia desde hace muchos años, colaborará en gestionar la cobertura de vacantes y está compenetrado en la necesidad de instruir aquellos cambios necesarios que sean fruto del consenso para obtener de la justicia mayores resultados y que la población tenga mayor acceso a ella. Respetar la independencia del Poder Judicial no implica indiferencia del Ejecutivo hacia éste, sino que entre ambos debe haber coordinación en las políticas públicas que los afecten.

Trámites y servicios

Somaglia acostumbra trabajar con estadísticas que difunde sobre fines de año sobre la tarea de las diferentes dependencias de la Secretaría de Justicia.

* Registro General de la Propiedad: incremento del 47 % (zona norte) y 87 % (zona sur) de las tramitaciones respecto al año 2020. Fuerte aumento en gestión de escrituraciones: 57 % en zona norte y 111% en zona sur en un año.

* Registro Civil: 120% más de trámites que en 2020 y superior al 2019. 310.000 trámites de DNI, casi 100% más que en 2020. En partidas de nacimiento, se pasó de 308.077 entregadas en 2020 a 620.789. El número no contempla numerosas partidas que se remiten a instituciones, producto de convenios realizados con el Registro Civil.

Se registraron 11.503 uniones convivenciales , 6.646 matrimonios y más de 250 trámites de identidad de género.

* Inspección de Personas Jurídicas: 6.300 trámites (31 % más ). En inscripciones de asociaciones y fundaciones, 177 % más que en 2020.

* Centro de Atención Juvenil: 50% más de atención. Se tramitan más de 100 querellas criminales.

* APRAD: concretó dos subastas. En Rosario, ganancia de $ 8.105.000 (84 % del precio base), y en la de Santa Fe, $ 39.710.000 (150 % más del precio base). Las subastas permitieron entregar 81 vehículos (autos, camionetas, utilitarios, motos) a gobiernos locales, a Desarrollo Social, Policía Aeroportuaria o al Centro de Ex Combatientes de Malvinas.

* Agencia de Mediaciones (AGEM): Hubo 14.066 pedidos de mediaciones (26 % más que en 2020). El porcentaje de mediaciones resultas no supera el 20 %.

* Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables: bajo el programa se encuentran 20 grupos familiares, con 75 personas (36 mayores y 39 menores). Este programa también tiene en consideración la salida de los protegidos.