De no poder caminar a ser la primera piloto con discapacidad de Latinoamérica

Jueves 23.12.2021

Belén Ameijenda tiene espina bífida desde que nació. Los médicos le dijeron que a su vida la iba a pasar en silla de ruedas. Hoy con 25 años cuenta con la habilitación para manejar autos de carrera, pero espera una ayuda económica para poder comprar una butaca homologada para adaptar su vehículo y debutar en el automovilismo.

A veces la vida pone obstáculos en el camino de las personas y está en cada una decidir si tomar el camino hacia la frustración o la superación. Belén Ameijenda eligió el segundo y el gran obstáculo que debe vencer cada día es la espina bífida, una malformación congénita que perjudicó el desarrollo de su columna vertebral.

"La afección está alojada en la zona lumbar, por ende debería haberme dejado más secuelas que las que me dejó", comentó en una entrevista con El Litoral, y recordó que cuando nació "el médico que estaba a cargo del área de Ortopedia y Traumatología del hospital Garrahan, así como me vio me entregó como un paquete a mis papás y les dijo ´esta chica va directamente a silla de rueda y no va a poder caminar nunca en su vida`. Así de frío fue el mensaje y sin dar ningún tipo de tratamiento alternativo".

Ese mismo día, después de la noticia que dejó desconcertados a los padres, apareció una kinesióloga (Florencia Orzali, por entonces residente, y hoy madrina de Belén) que se ofreció a iniciar una rehabilitación y así intentar algún cambio para la motricidad. "Al otro día empecé una rehabilitación que duró 11 años e hizo que al año de vida yo esté con un andador dando mis primeros pasos. En un año cambió todo el pronóstico", valoró Ameijenda, quien contó que durante el tratamiento de kinesiología pudo recuperar y fortalecer músculos que hoy le permiten estar de pie y movilizarse con los bastones canadienses.

Expectante por el debut

La joven bonaerense de 25 años actualmente es la primera piloto con discapacidad de toda Latinoamérica en estar habilitada para competir en el automovilismo deportivo. Pero el derrotero para la habilitación como piloto no fue sencillo. "No es solo una habilitación administrativa, sino que hay una habilitación médica que es la más importante. No cualquiera que quiera manejar un auto de carrera se presenta y le dan la licencia, esto fue un paso a paso que duró meses y no se dio de un día para el otro", comentó.

Para cumplir su sueño y debutar a bordo de un auto competitivo precisa de una butaca homologada y así poder competir en la categoría Monomarca Fiat. "Quizás para un piloto convencional la butaca es algo más, pero para mí es fundamental tenerla porque sin eso no se pueden hacer las modificaciones mecánicas en el auto para que yo pueda manejarlo", destacó Ameijenda.

Ante la falta de presupuesto para hacer frente a la compra de la butaca, la joven busca sponsors que la ayuden a costear estos gastos y, al mismo tiempo, mantenerse en competencia en el automovilismo, un deporte de por sí, muy costoso. "No tengo respuestas de las marcas que venden las butacas, ni siquiera para conocer los precios", lamentó.

Contacto

Quienes quieran colaborar con Belén Ameijenda pueden contactarla a través de su cuenta de Instagram @belu.honda