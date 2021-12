La Unión Europea propone aplicar un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas

Este jueves se hizo oficial que la Comisión Europea tiene como objetivo que las compañías multinacionales paguen un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15%, en línea con lo establecido el pasado octubre en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

De aprobarse esta iniciativa, el bloque europeo se convertiría en la primera zona global en lograr implementar el acuerdo alcanzado en octubre pasado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El Comisionado de Economía de la Unión Europea (UE), Paolo Gentiloni, respaldó la iniciativa aludiendo que permite una competencia más justa, "adoptamos el impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones y presionamos a las empresas fantasmas. Menos competencia desleal, menos beneficios para quienes se trasladan, más difícil es el camino hacia los paraísos fiscales”, acotó.

