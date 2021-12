https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.12.2021

7:06

Las pantallas de las salas de la ciudad de Santa Fe se renuevan con la llegada de “Matrix Resurrecciones”. En el Cine América, termina la séptima Muestra de Cine Argentino y se realiza un tour de clásicos.

Panorama de estrenos Las novedades en los cines Las pantallas de las salas de la ciudad de Santa Fe se renuevan con la llegada de “Matrix Resurrecciones”. En el Cine América, termina la séptima Muestra de Cine Argentino y se realiza un tour de clásicos. Las pantallas de las salas de la ciudad de Santa Fe se renuevan con la llegada de “Matrix Resurrecciones”. En el Cine América, termina la séptima Muestra de Cine Argentino y se realiza un tour de clásicos.

En el Cine América, entra en su tramo final la séptima Muestra de Cine Argentino con la proyección de “Santa Fe Notas 2017 - 2019” de Milton Secchi, y “La intemperie sin fin” de Juan José Gorasurreta. Además, la sala ubicada en 25 de Mayo 3075 propone un tour de clásicos que incluye “Cantando bajo la lluvia” (1952), “Yellow Submarin” (1968), “Sweet Charity” (1969), “The Rolling Stones Rock And Roll Circus” (1968), “All That Jazz” (1979) y “Pink Floyd The Wall” (1982).

En tanto, al complejo ubicado en el puerto llega “Matrix Resurrecciones” de Lana Wachowski. Neo vive una vida normal y corriente en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules. Hasta que Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix.