Andy Murray fue invitado para disputar el Abierto de Australia

El tenista británico Andy Murray, ex número uno del mundo y cinco veces finalista del Abierto de Australia, recibió este jueves una de las invitaciones que reparte el torneo y jugará el primer Grand Slam del año entre el 17 y 30 de enero próximos.



La invitación a Murray, finalista en Melbourne Park en las ediciones de 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016, fue confirmada en el sitio oficial del torneo, que además cursó "wild card" al francés Lucas Pouille y al estadounidense Stefan Kozlov.



Para el cuadro masculino del certamen, quedan aún dos invitaciones y es probable que una de ellas sea para el francés Jo-Wilfried Tsonga.



En todos los casos las invitaciones se deben al bajo ranking de los tres, ya que Murray, quien alcanzó el número uno en 2016, actualmente está 134, mientras que Pouille figura en el casillero 155, Kozlov en el 159 y Tsonga en el 263.

Five-time finalist @andy_murray is awarded a main draw wildcard.



“Andy is renowned for his fighting spirit, passion and love of the game and I’m delighted to welcome him back to Melbourne in January.” - @CraigTiley



We can’t wait to see you at #AO2022, Andy 💪💙#AusOpen pic.twitter.com/pJpBy4qXQT