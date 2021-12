https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.12.2021 - Última actualización - 11:11

11:02

Familiares de Luciano Nicola (19), quien murió en la Navidad del 2020 tras ser atropellado por un automóvil, aseguran que la fiscal desestimó peritajes claves. Reclaman que el caso sea analizado por una instancia superior

Causa archivada Cuestionan a la fiscal Carolina Parodi por su desempeño en un trágico accidente de tránsito Familiares de Luciano Nicola (19), quien murió en la Navidad del 2020 tras ser atropellado por un automóvil, aseguran que la fiscal desestimó peritajes claves. Reclaman que el caso sea analizado por una instancia superior Familiares de Luciano Nicola (19), quien murió en la Navidad del 2020 tras ser atropellado por un automóvil, aseguran que la fiscal desestimó peritajes claves. Reclaman que el caso sea analizado por una instancia superior

"La herida en el alma no cierra y el dolor se hace insoportable cuando sentís la falta de justicia", dice sin vacilar Rodrigo Nicola, padre de Luciano (19), el joven que murió trágicamente la mañana del 25 de diciembre de 2020, tras ser atropellado por un vehículo en la ruta nacional 168, a la altura del Club de Caza y Pesca.

Cuando Nicola habla de "falta de justicia" sus palabras apuntan directamente al desempeño que tuvo la fiscal Carolina Parodi, quien tuvo a su cargo el análisis de este doloroso asunto.

El calvario de la familia Nicola comenzó aquella mañana donde Luciano perdió su vida y se prolongó hasta el 29 de octubre del 2021, fecha en la que se enteraron que la fiscal decidió archivar la causa sin imputar a nadie. En el medio hubo arduas gestiones por darle impulso al expediente, aunque ninguna logró llegar a buen puerto.

Foto: El Litoral

Peritaje clave

"La novedad es que la fiscal dispuso desestimar la investigación penal y archivar la causa. Eso fue el 29 de octubre. Ella dice que no hay suficientes elementos para considerar que la persona que chocó a mi hijo sea culpable", comentó Nicola en diálogo con El Litoral.

"Entendemos que en la investigación hubo graves errores. Por ejemplo dejar de lado el análisis de sangre al conductor del automóvil, Francisco Mario Sánchez (32), que se le hizo recién 6 horas después del accidente. Dicho análsis dio como resultado que Sánchez tenía 1,5 de alcohol en sangre. Hay que tener en cuenta las horas que ya habían pasado".

"Acá hubo un problema porque el policía que acompañó a Sánchez se olvidó de hacer el acta de extracción. Ese papel no está; no sé si se perdió o qué pasó. No obstante el nombrado firmó su consentimiento para la extracción. Además está el aval de los profesionales que hicieron el análisis. Sin embargo la fiscal consideró que todo eso no es válido", apuntó.

"Abandonó a la víctima"

En otra parte Nicola señaló que no se tuvo en cuenta que Sánchez se fue del lugar del accidente y abandonó a la víctima. "El asume ser el conductor del vehículo que atropelló y dice que se fue del lugar a raíz del estado de nerviosismo sufrido como consecuencia del hecho.

Lo concreto es que horas después se presentó en la comisaría y entregó un Iphone que estaba vacío. Ya habían borrodo todos los mensajes. El no dio la clave por eso demoraron como 6 meses en abrirlo.

A su vez se solicitó un informe pericial sobre la mecánica del accidente a un ingeniero de la AIC. En la pericia consta que el auto iba entre 90 a 110 km/hora cuando la velocidad permitida es un promedio de 100, por eso la fiscal considera que no hubo exceso de velocidad. Además en su resolución Parodi nunca habla de accidente, sino de incidente.

Foto: El Litoral

"No lo citó a declarar"

Nicola recordó que la fiscal nunca citó a declarar a Sánchez. "Esto fue así porque nunca lo imputó. Con mi esposa fuimos a preguntarle por todas estas irregularidades y todo fue muy tenso. Ella nos dijo que el acto de extracción de sangre era irreproducible e irreparable. Yo le contesté que lo único irreparable es la vida de mi hijo. Lo que entiendo es que la fiscal no trabajó de la manera debida. Yo no elegí esto... sé que ese hombre no quiso matar a mi hijo. Pero también sé que se quiso escapar y todas las maniobras que hizo para desvirtuar todo", sentenció.

"La fiscal se ajusta a lo que Sánchez declaró en sede policial. Pero allí hay una ventana de tiempo que está bajo sospecha. El se presentó a las 9,50 cuando el accidente ocurrió a las 5,45. En el medio hubo un montó de maniobras para encubrir el hecho".

Reclamo a instancia superior

Más adelante Nicola expresó que, a través de su abogado Juan José Patiño, presentaron un escrito en la sede del MPA donde señalaron su "disconformidad por el archivo del legajo" en tanto solicitan que el el mismo "sea revisado por una instancia superior"

"No compartimos lo resuelto por la fiscal Parodi porque hay elementos que demuestran que Sánchez tuvo un obrar culposo e imprudente. No visualizó los demás automóviles que circulaban como así la gran cantidad de peatones que en ese momento caminaban por ambos lados de la banquina de la ruta nacional 168. La velocidad del vehículo de Sánchez era excesiva, quedando de manifiesto su conducta imprudente. Esto fue avalado por una testigo que advirtió por la presencia de chicos caminando por la ruta", precisó el abogado en su escrito.

"Podemos fundamentar que el conductor obró típicamente con imprudencia con conducta arriesgada, temeraria y osada tomando riesgos innecesarios. Por más que la velocidad permitida sea de 100 Km/h hay que extremar los recaudos antes situaciones excepcionales, como la gran cantidad de chicos que caminaban por la ruta"

"Conducta rebelde y homicida"

A su vez el abogado entiende que "la señora fiscal no indagó suficientemente los motivos que llevaron al sospechoso a hacer abandono del lugar del siniestro, dejando su automóvil, para luego presentarse a las 3 horas en sede policial".

"Del análisis de los elementos probatorios existentes, ha quedado demostrado que el conductor Sánchez obró con imprudencia y con resultado trágico. También se puede observar que su conducta rebelde y homicida atentó contra la investigación, la entorpeció al dilatar injustificadamente los exámenes sobre su cuerpo para establecer graduación alcolólica y otras circunstancias que permitan esclarecer el hecho", culminó.

Familia destruida

Por último Nicola apuntó que "nosotros como familia estamos destruidos. No solo por la pérdida de nuestro ser querido, sino por la falta de respuesta por parte de la justicia. A mí me queda claro como padre que la persona que atropelló a mi hijo se dio a la fuga, ni siquiera llamó una ambulancia. Quizás si lo cargaba en su auto y lo llevaba al hospital lo pudiese haber salvado.

Yo sé que no lo quiso matar. Pero también sé todas las maniobras que hizo para cubrirse. Actuó de una forma cobarde", sentenció.

El caso

La noche de Navidad del 2020 Luciano Nicola (19), luego de brindar con sus padres y hermanos, dispuso todo para disfrutar de una salida junto a sus amigos sin imaginar que sería la última. Los jóvenes asistieron a una fiesta clandestina realizada en jurisdicción de Colastiné, la que fue clausurada por la Municipalidad de Santa Fe cerca de las 4 de la mañana.

Varios de los asistentes habían ido al lugar en camionetas y combis que estaban contratadas para llevarlos y traerlos de vuelta a Santa Fe. Pero cuando la fiesta fue clausurada, muchos quedaron sin vehículo para volver a sus hogares. Fue entones cuando la policía les indicó que debían volver caminando por la ruta. Principio del fin.

Eran las 5,45 cuando Luciano caminaba por la ruta 168, a la altura del club de Caza y Pesca, y fue embestido por un automóvil que circulaba a gran velocidad. "El impacto fue tremendo. El cuerpo de Luciano voló 26 metros para adelante. Y el auto recién paró a unos 200 metros del lugar", precisaron algunos amigos.

De acuerdo al relato de testigos, tras el hecho el conductor del coche bajó del rodado y empezó a hablar por su celular de manera desesperada. Minutos después subió a otro auto que se lo llevó de la escena. Luego, alrededor de las 9,30 de la mañana, un hombre a quien se identificó como Francisco Mario Sánchez (32) se entregó en la subcomisaría 4ta de Colastiné.

Carta de un padre

24 de diciembre del 2020..seis de la mañana.

Dentro de 24 hs mi hijo Luciano , de 19 años , va a volver a morir en un accidente de tránsito.

Hace un año pedimos justicia. Cada fecha que pasamos: cumpleaños cada 25 de cada mes.. el día de la madre.. el día del padre.. los cumpleaños de mis otros dos hijos.. Desde ese 25 de diciembre a las seis de la mañana es un látigo que te golpea brutalmente el corazón.

La persona que atropelló, le quitó la vida a mi hijo sigue libre. Lo mató, lo abandonó, no lo auxilió, no llamó al 911, al 107. Solo llamó a su abogado y en menos de una hora ya se habían comunicado con el fiscal de turno Dr Orio.

Y nosotros en ese mismo instante, la mamá y el papá de Luciano, estábamos al lado del cuerpo de nuestro hijo muerto.

El fiscal no se presentó en el lugar donde atropellaron a mi hijo. No instruyó a la policía en lo que tenía que cumplir, el protocolo para realizar la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo, Francisco Mario Sánchez, que mató a mi hijo.

Mañana se cumple un año que mataron a mi hijo y la fiscal (Carolina Parodi) no llamó a declarar a la persona que conducía el auto.

La justicia de Santa fe está herida de muerte. La hieren desde adentro: los fiscales incompetentes, los auxiliares de la justicia, los jueces ineptos y corruptos, el poder político que mira para otro lado.

La justicia de Santa fe esta herida de muerte. Mi hijo Luciano está muerto. Ya es tarde para el. La justicia tiene la posibilidad de cambiar y cumplir honestamente, para lo que se postularon cada uno de sus funcionarios.

PD: descenso al infierno.