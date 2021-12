Línea directa: "pase sanitario", "pérdida de agua" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.12.2021 - Última actualización - 11:28

11:27

Pase sanitario

UN LECTOR

"Al Dr. David: no es lo mismo tener un arma en la mano que no vacunarse, lo dicen las revistas científicas de primer orden: los vacunados contagian. Tampoco es lo mismo un delincuente de un barrio marginal cuyo único horizonte fue la droga que un académico corrupto con poder de decisión. Los delitos de esta naturaleza cuestan muchas vidas... No sabemos de qué murieron los 10.000 que usted dice".

****

Un procedimiento preocupante

ENRIQUE DE BARRIO SUR

"Me pregunto, ¿en la provincia de Santa Fe hemos creado organismos caros que pagamos los contribuyentes, como el Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación, para que actúen como en la época de la Dictadura Militar? Porque tengo en mi poder y leo con mucha preocupación el acta de «allanamiento» del Ministerio de Seguridad en el caso Sain en la que los fiscales Jiménez y Hernández actuaron sin orden escrita de un superior o de un juez y los policías hacen constar que intervinieron 'munidos de orden verbal' (sic). Más adelante se indica que por orden de Jiménez 'el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos'. Y tercero, aunque el procedimiento superó largamente ese período, la cámara de filmación utilizada tenía capacidad para grabar 29'59''. Orden verbal, sin testigos, grabación parcial del procedimiento. Como en la época de la dictadura, solo que ahora la que está en riesgo de desaparecer en esta causa y otras donde se actúe de esta manera, es la verdad".

****

Pérdida de agua

UNA VECINA DE B° EL POZO

"Hace días y días y días que en una casa de calle Jiménez Assua al 3930 hay una importante pérdida de agua potable en la vereda. Solicitamos a Assa que venga a solucionar el problema a la brevedad. Gracias por el espacio".

****

Caravana Navideña

ACTITUD SOLIDARIA

"El jueves 23 de diciembre a las 17, realizaremos la Caravana Navideña de la Fundación Actitud Solidaria, con Papá Noel incluido. Mucho color y globos para llevarle a la gente que vive y duerme en la calle una cena prenavideña, postre y un bolsón típico navideño. Desde hace 11 años asistimos a los más desprotegidos. Gracias a la gente que nos ayuda, cree en nosotros y nos acompañó todo este tiempo. Hacemos Solidaridad".

****

Insoportable atención telefónica

LIDIA DE AVENIDA CAPUTTO

"Me gustaría que algún legislador de esos que en campaña dicen que se van a ocupar del bienestar del pueblo, presente algún proyecto para limitar los contestadores automáticos. Cuando uno llama a las empresas prestadoras de servicios, hay que esperar 4 ó 5 pasos del contestador para recién acceder a la atención personalizada. Van poniendo alternativas y si ninguna responde al trámite que uno necesita realizar, se pasa varios minutos al teléfono esperando que le den la opción para que lo atienda una persona de carne y hueso. Me pasó con un servicio de televisión que me reclamaba una factura que ya había pagado. Si quiere tal programa, 7.1, si quiere otro 7.2... Después de media hora, ya fastidiada, los mandé a pasear y corté la comunicación. Dio resultado, porque se suspendió el reclamo. Uno piensa cualquier cosa de estas actitudes. Es un problema que tiene mucha gente. No puede ser. Una serie de alternativas y ninguna corresponde al trámite que uno quiere realizar. Muchísimas gracias por el espacio y les deseo lo mejor".

****

Elecciones UCR

MARIO PILO

"Como ex presidente de la Convención Radical, histórico dirigente radical, ante la nota que publicaron días pasados con el Dr. Boscarol, me creo en el derecho y deber político de realizar algunas consideraciones más que críticas, criteriosas. Los delegados nacionales que quedaron por Santa Fe con elecciones con lista única nacional que llevó a presidente a Gerardo Morales constituyen un status quo sui generis en Santa Fe destinado al fracaso, sobre todo ideológico, transparente y coherente. Delegados: Darío Boscarol, sigue en el Frente Amplio Progresista, pero reconoce la conducción de Barletta (hoy PRO) y espera un acuerdo con Corral, con pedido objetivo de expulsión del partido, trabajando en Buenos Aires para el PRO. Carlos Fascendini, se mantiene con honorabilidad en el Frente Progresista; dos años atrás cruzó a Corral y su candidatura cambalache Cambiemos a la gobernación, que hizo perder la provincia. Con ese sujeto no puede acordarse nada. Espero que Barletta lo entienda y Fascendini también. A este hombre también se le ha pedido la expulsión. Carolina Losada: nunca supimos que fuera radical como para estar en la conducción del radicalismo. Carolina Piedrabuena, alfonsinista original, fue funcionaria durante 12 años del Frente Progresista y al no tener lugar en listas de 2021 se hizo PRO Cambiemos, con el mal visto ex ministro de Seguridad Pullaro. Y como era de esperar, no pasó las Paso. No puede ser una delegada al comité nacional. Cuando se está lejos del ridículo, lejos del bolsillo, lejos de la incoherencia y del podercito temporal y formal se está cerca a la gente, que es de lo que un político debe preocuparse".

****

Llegan cartas

Y Dios se hizo hombre

MARÍA ROSA LAZARTE

La Palabra se hizo materia y no inanimada

El Santo tocando una tierra maldita por el pecado

La Justicia, sujeta a edictos y normas humanas

El Dueño del mundo, buscando posada

Lo Infinito tuvo un día para nacer

Lo Inabarcable en el pequeño cuerpo de un bebé

La Roca Firme se hizo frágil e indefensa

El Protector, cuidado por un azorado padrastro

El Proveedor, alimentado por los pechos de una jovencísima madre

El Digno de recibir toda la Gloria, transformado en Don para todos

¡¡Celebro el amor más grande jamás demostrado!!

¡¡Celebro la llegada del Hijo de Dios a este mundo!!

¡SU NOMBRE ES JESÚS!

¡Feliz Navidad para todos. Que haya abundancia de paz, amor y alegría!