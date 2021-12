Facundo Farías: "Me pone feliz que Boca y River se fijen en mi"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.12.2021

13:19

El delantero de Colón habló sobre el interés que tienen en él el Xeneize y el Millonario, dos de los clubes más grandes del fútbol argentino.

Facundo Farías deslumbró a todos con la temporada que realizó en el 2021. El juvenil de 19 años se asentó en Primera División y mostró que tiene grandes condiciones para seguir explotando. Tanto así que Boca y River fueron dos de los clubes que preguntaron por el delantero de Colón. También habría interesados en el exterior.

Sin embargo, Farías parece tener los pies sobre la tierra ya que no se obnubila por las luces que podrían tener como consecuencia un futuro pase a alguno de los equipos grandes del fútbol argentino. "Me gustaría seguir un año más en Argentina", planteó en la entrevista con radio Continental.

De todos modos, el atacante, quien formó una dupla temible con "Pulga" Rodríguez en la Copa de la Liga 2021 que ganó Colón, expresó: "Me pone feliz que River y Boca se fijen en mí. Mis amigos me preguntan si me llamaron Gallardo o Román", comentó.

"Gallardo es el mejor entrenador del país y potencia a muchos jugadores. De más chico miraba videos de Neymar y Riquelme. Román, chicaneando, me dijo que tenía que jugar en Boca", completó Farías.