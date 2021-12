https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falleció este jueves la escritora, guionista, periodista y autora de "El año del pensamiento mágico".

Falleció a los 87 años Quién era Joan Didion y por qué su muerte enluta al periodismo

Joan Didión falleció a sus 87 años, dedicó su vida a la escritura. Autora de best sellers como El año del pensamiento mágico, guiones en Hollywood y de múltiples ensayos.

En Estados Unidos fue bautizada como creadora del Nuevo Periodismo, gracias a sus aportes culturales críticos y constructivos sobre la sociedad. Murió a causa de Parkinson en la ciudad de Nueva York.

Hizo parte del grupo de primera línea de los diarios The New York Times, The Saturday Evening Post y revistas como Life y Esquire.

Joan Didion estudió en la Universidad de Berkeley e hizo parte de la Academia de las Artes y las Letras de los Estados Unidos.

Su muerte enluta a Hollywood y al mundo del periodismo, dónde sus aportes fueron más allá de los laboral. Una activista y defensora de los derechos de la mujer que marcó la vida de sus colegas y amigos.