https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.12.2021 - Última actualización - 20:06

20:03

En el sur de Santa Fe

19 disparos: feroz balacera contra una vivienda en Venado Tuerto

Fue durante la madrugada de este jueves y aunque no hubo heridos, los efectivos secuestraron 19 vainas y un mensaje con un claro destinatario. Hasta el momento no se tienen datos del o los autores del hecho, aunque se están verificando las cámaras de videovigilancia.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

En el sur de Santa Fe 19 disparos: feroz balacera contra una vivienda en Venado Tuerto Fue durante la madrugada de este jueves y aunque no hubo heridos, los efectivos secuestraron 19 vainas y un mensaje con un claro destinatario. Hasta el momento no se tienen datos del o los autores del hecho, aunque se están verificando las cámaras de videovigilancia. Fue durante la madrugada de este jueves y aunque no hubo heridos, los efectivos secuestraron 19 vainas y un mensaje con un claro destinatario. Hasta el momento no se tienen datos del o los autores del hecho, aunque se están verificando las cámaras de videovigilancia.

Manuela Días Fredes El violento episodio ocurrió este jueves en la madrugada en la ciudad de Venado Tuerto, en una vivienda de Pinto Lucero al 7, donde reside S.V., familiar del detenido Santos Damián Pintos, quien se encuentra alojado en la penitenciaria de Piñero, por la muerte en 2015 de Kevin Monserrat, hecho que conmocionó a la ciudad.

Fue alrededor de 1.10 de este jueves, cuando la denunciante dio aviso al 911, al llegar al lugar los efectivos se encontraron con unas 19 detonaciones de arma de fuego (cal. 9 mm) contra un vehículo y la vivienda. Foto: Gentileza

Si bien en el lugar nadie resultó herido, se verificaron tres impactos sobre un vehículo Peugeot 205 estacionado sobre la entrada garage y otros tres sobre el portón trasero de una camioneta vieja estacionada en la vereda del mismo domicilio.

Según detalla el parte de la Comisaría 14º, un testigo del hecho, “refiere haber escuchado las detonaciones y al salir a la vereda ve un VW Gol color gris, que pasó por frente a la vivienda baleada y retomar hacia barrio Santa Fe, a través de calle Eva Perón”. Tenés que leer Conmoción en Rafaela por un doble crimen con sello sicario

Durante la investigación posterior, se secuestró una nota que rezaba: "En 24 hs dejen el pabellón”, indicando que la víctima de la balacera era la vivienda de la madre del detenido por la causa de homicidio ocurrido en plaza San Martín.

Durante el secuestro se encontraron 19 vainas, 1 de plomo y 5 esquirlas (cal. 9mm)

En el lugar se hicieron presentes el Inspector de Zona; el fiscal en turno Dr. Puyrredón; AIC Científica e Investigaciones; CRE y PAT.

Además, se solicitaron las imágenes de cámaras de la municipalidad para dar con el o los autos de la balacera, “aunque aún se espera respuesta”, finalizan.

“El mensaje nos hace presumir de donde podría venir la agresión, si bien no es un dato certero estamos trabajando en ese sentido”, aportó el fiscal de la causa, Horacio Puyrredón.

Homicidio de Kevin Monserrat

El trágico hecho sucedió el domingo 15 de febrero de 2015 alrededor de las 5 en plaza San Martín. Como consecuencia de una gresca con intención de robo, Kevin de 21 años de edad, recibió una puñalada que terminó con su vida. En el mismo hecho también resultó gravemente herido "Fito" Tapia, un amigo de Kevin de 20 años.

Por las lesiones producidas con un arma blanca, ambos jóvenes fueron trasladados, en primera instancia, al Hospital Alejandro Gutiérrez donde Kevin perdiera la vida y Delfor luego fue derivado a Rosario.

El episodio ocurrió en calle Moreno y 25 de Mayo, frente a la plaza San Martín, pleno centro de la ciudad, cuando intentaron robarle la moto a Kevin.

Instantes después, en la esquina de calle Lavalle y Azcuénaga, se logró la detención de uno de los condenados. Tareas investigativas y tras varios allanamientos, permitieron en la jornada de ese mismo domingo la aprehensión de otros tres jóvenes imputados en la causa.

Los condenados por el crimen de Kevin fueron cuatro jóvenes: Darío Eduardo Villordo, de 23 años, que recibió una pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo; Lucas Walter Daniel Ramallo (21) y Santos Damián Pintos (23), que recibieron penas de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, respectivamente; y Alan Martín Díaz (20 años), quien recibió una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.

El Litoral en en

Temas: