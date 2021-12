https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.12.2021 - Última actualización - 21:08

21:02

El actor Devin Ratray agredió a su novia en una habitación de hotel y ahora peligra su contrato con Disney.

Golpes y estrangulamiento Arrestaron al "hermano" de "Mi Pobre Angelito" por violencia de género El actor Devin Ratray agredió a su novia en una habitación de hotel y ahora peligra su contrato con Disney. El actor Devin Ratray agredió a su novia en una habitación de hotel y ahora peligra su contrato con Disney.

Devin Ratray, recordado por su papel en "Mi Pobre Angelito" ("Home Alone") como Buzz McCallister, fue arrestado ayer en Oklahoma, luego de que se emitiera una orden de arrestro en su contra por haber agredido a una chica algunas semanas atrás.

Los cargos que caen sobre Devin Ratray son por violencia doméstica y agresión, ya que los informes que manejan las autoridades, indican que intentó estrangular a su novia hace un mes. Según la información conseguida por Fox News, el actor de 44 años que saltó a la fama por ser el hermano de Macaulay Culkin en la ficción de Navidad, se había entregado a la policía.

Así luce en Ratray en la actualidad - Foto: AFP

Sin embargo, Ratray fue puesto en libertad tras haber pagado una fianza de 25.000 dólares. La policía de Oklahoma City le aseguró a People que el arresto fue sorpresivo, ya que semanas atrás ya daban por cerrado el caso y no planeaban hacer ninguna detención.

Page Six ofreció detalles de los hechos que habría cometido el actor, mientras se encontraba en un estado de ebriedad en la habitación de hotel que compartía con su pareja. La víctima de Devin Ratray denunció que la discusión inició después de que él se diera cuenta de que había regalado dos autógrafos suyos, en lugar de haber cobrado por ellos. La mujer habría recibido un golpe en la cara y fue amordazada, para que luego el famoso procediera a intentar estrangularla.

El informe de las autoridades expresa: "La víctima tuvo problemas para respirar mientras la estrangulaban, mientras la mano del acusado estaba sobre su boca". A su vez, se sabe que mientras intentaba estrangularla, Devin habría enunciado: "¡Así es como mueres!". La víctima no quiso levantar cargos en contra de su pareja, pero la policía igual actuó.

"Home Sweet Home Alone" es el nombre de la sexta cinta de la franquicia "Home Alone", en la cual Devin Ratray volverá a interpretar a Buzz McCallister, pero esta vez en un futuro en el que no es solo el hermano de Kevin, sino un policía.

Esta denuncia por violencia doméstica llega después de que Devin Ratray confirmara a People, que la reunión del elenco original de "Home Alone" se encontraba en pleno proceso de producción, lo cual causó una gran alegría en los fanáticos de la popular franquicia. Habrá que esperar para saber si Disney desea aún al actor como imagen de sus productos, luego de haber ido preso por un supuesto intento de estrangulamiento.