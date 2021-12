https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.12.2021 - Última actualización - 0:47

0:33

Jorge Lagna envió a Diputados parte de la información que le fue requerida durante su presencia en la Cámara. La mayor erogación prevista es para la compra de pistolas semiautomáticas. También pide recursos para suplementos a grupos especiales de la policía.

Sobre la discusión acerca de la emergencia Una planilla con necesidades de 3 mil millones para Seguridad Jorge Lagna envió a Diputados parte de la información que le fue requerida durante su presencia en la Cámara. La mayor erogación prevista es para la compra de pistolas semiautomáticas. También pide recursos para suplementos a grupos especiales de la policía. Jorge Lagna envió a Diputados parte de la información que le fue requerida durante su presencia en la Cámara. La mayor erogación prevista es para la compra de pistolas semiautomáticas. También pide recursos para suplementos a grupos especiales de la policía.

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, estimó que necesita invertir en forma inmediata unos 3 mil millones de pesos en equipamiento para mejorar la seguridad pública en la provincia de los cuales los mayores ingresos serían para la compra de pistolas semiautomáticas y para la reparación de móviles. Así surge de parte de la información enviada esta semana por Lagna a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados como resultado de la reunión realizada en la anterior para analizar la posibilidad de dictar una ley de emergencia para el área.

Durante la reunión, los diputados reclamaron algunas precisiones que ameriten el dictado de una ley excepcional y exigieron al ministro que eleve información por escrito. Así en esta semana ya acercó planillas de inversiones necesarias así como algunas sugerencias a introducir al proyecto de ley de la socialista Lionella Cattalini que es lo que considera la Cámara. Entre los cambios que propone al proyecto, Lagna no considera conveniente una Comisión Bicameral Legislativa de control de la emergencia y propone formar un comité de gestión directa de compras y contrataciones tanto para seguridad pública como penitenciaria. En esa comisión permanente estarían tres senadores y tres diputados. Propone que la presida el ministro de Seguridad más el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad y el Subsecretario de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía.

"El Comité intervendrá y llevará adelante las gestiones de compras que habilita la ley en estricto control mutuo, con el objetivo de lograr la participación de la mayor cantidad de oferentes en cada gestión y garantizará la celeridad y transparencia en los trámites", escribe el ministro en lo que considera una propuesta a incorporar en el proyecto de Cattalini.

En cuanto a las necesidades de inversión, allí el ministro de Seguridad enumera una serie de ítems donde se destaca que necesita invertir unos 840 millones de pesos para comprar 12.000 pistolas semiautomáticas y otros 550 millones para reparaciones de patrulleros.

Los planteos puntuales de inversión son los siguientes:

* Reparaciones de patrulleros en toda la provincia: 550.000.000 de pesos

* Capacitaciones para personal policial: 240.000.000

* Adquisición de 12.000 pistolas semiautomáticas: 840.000.000

* Equipamientos Tetras para 500 móviles policiales: 157.500.000

* Equipamientos Tetras para 800 caminantes y nuevos policiales: 210.000.000

* Licitación de videovigilancia: 315.000.000

* 150 nuevos puntos de monitoreo con instalación de fibra: 472.500.000

* Compra de computadores para renovar la videovigilancia: 42.000.000

* Abono de celulares para el sistema 911 Sistema Sicad (2164 teléfonos): 52.000.000

* Abonos enlace de datos y telefonía 911 al Sistema Sicad: 7.350.000

* Licitación abonos soporte y mantenimiento CTD y policía: 120.000.000

En otra planilla, Lagna informa sobre erogaciones necesarias para pagar suplementos especiales a distintos cuerpos policiales y que demandará unos 21 millones de pesos mensuales.

Esos suplementos alcanzarían a 100 efectivos del grupo requisa encargado de hacerlas en distintas dependencias; otros 160 de la guardia operativa de restitución del orden; 40 del GOEP (servicio Penitenciario), 60 agentes para custodiar a internos penitenciarios de alto perfil; 264 para el traslado de detenidos así como a diez integrantes de la plana mayor.

Debate

En la última semana del año, además del Presupuesto, en la agenda de Diputados está el proyecto de la socialista Cattalini para dictar la emergencia en seguridad y sistema penitenciario. La Comisión de Seguridad fue una de las pocas que se reunió en esta semana previa a la Navidad pero el tema no estuvo en agenda. En el fin de semana habrá intercambios de apreciaciones y si hay avances se convocará a la Comisión para martes para elaborar un dictamen.

El presidente de la Comisión de Seguridad, el radical Juan Cruz Cándido dijo no entender porqué las partidas de compras no están en el proyecto de Presupuesto 2022. No obstante, el legislador le señaló a El Litoral que todo está bajo a análisis y que la semana venidera habrá definiciones.

Varios legisladores del Frente Progresista entienden que la emergencia es necesaria ante la situación complicada que se está viviendo en las grandes ciudades aunque las dudas están en los alcances.