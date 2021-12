Angelici, polémico: "Boca fue campeón porque le dejamos una buena base"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El expresidente del club de la Ribera defendió el trabajo con las inferiores y el plantel profesional durante su gestión y aseguró que en el último campeonato se vieron los frutos de ese trabajo.

El expresidente de Boca Daniel Angelici reapareció en la vida política del club, con la inauguración de un local junto a nueve agrupaciones que conforman "La Mitad + vos", con las que trabajará "en silencio para recuperar" su posición, al tiempo que se subió al pasado título en la extinta Superliga, antes de la pandemia.

"Nosotros dejamos una base buena de jugadores de experiencia, en las incorporaciones podemos estar de acuerdo o no, pero esta CD tiene el apoyo de los socios que los han votado", destacó. Y opinó: "En estos dos años no ha mejorado mucho en el juego, también jugaba mal el último tiempo nuestro, pero preocupado por lo que se viene, porque Brasil viene con mucho presupuesto, la economía del país no ayuda, pero no creo que en el club haya mucho recurso humano para poder hacer buenos contratos como hicimos nosotros y que con eso pueda ir a buscar jugadores y poder competir en un torneo internacional".

El evento sirvió también para inaugurar una muestra de arte dedicada al fallecido astro Diego Armando Maradona, que permanecerá durante diez días para que todos los socios y vecinos puedan visitarla.

"Somos nueve agrupaciones que nos mantenemos unidos, que el socio eligió que seamos oposición. Nos hubiera gustado estar a nosotros cuando Diego fue a la Bombonera y hacerle su homenaje en vida, pero no pudimos e inauguramos este espacio", remarcó Angelici.

"La fecha se vincula a dos cosas: el aniversario 45 del gol de Suñé a River para ganar la final en la cancha de Racing y para abrir un local para todos los socios y vecinos del barrio para hacer trabajo social, se puedan ver los partidos, y también para reunirnos nosotros", agregó.

Angelici apareció como la cara visible de un espacio que reúne a "Dale Boca", "Boca La Causa", "Súper Boca", "Boca es Boca", "Resurgimiento boquense", "Frente Único Orden y Progreso", "Xeneize por siempre Boca", "Arriba Boca" y "Alternativa Boquense".

El expresidente, en declaraciones a la prensa, explicó que en estos dos años volvió a sus empresas, recuperó tiempo con su familia y también reapareció en su partido político, la Unión Cívica Radical, porque no puede "estar sin hacer nada".

Sí tuvo tiempo para criticar la actual gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en AFA, ante una consulta sobre el ascenso reciente de Barracas Central. "No tengo relación con "Chiqui" Tapia, prefiero no opinar, pero como máximo tenemos que tener 22 equipos, para ser competitivos, para que la televisión pueda pasar partidos atractivos, no existe en ningún lado que haya tantos clubes. Son todas excusas la de los presidentes", completó.

Y no tardó en lanzar un dardo para el presente deportivo y político del club, encabezado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, respectivamente. "Acompañando al equipo también, viendo los partidos por televisión, porque después de dos años todavía no puedo resolver lo de las plateas mías y de mis hijos. Fueron bloqueados 214 abonos por la Comisión Directiva actual", sostuvo.

Sobre el futuro, Angelici repitió que esperará que llegue el momento de la presentación de las listas para decidir en qué lugar se presentará en busca de "recuperar el club". "Cuando me preguntan quién va a ser el candidato, lo dejo bien claro: lo va a decidir el socio de Boca, nosotros tenemos que recuperar el club sin importar quien sea presidente. Voy a esperar al 2023, cuando escucharemos cuál es la voluntad de los socios", cerró.