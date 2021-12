https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.12.2021 - Última actualización - 26.12.2021 - 10:51

10:37

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del acceso por la ruta Provincial Nº 21, se construirán una rotonda moderna y dos nuevas isletas. La apertura de sobres se realizará el 28 de diciembre y el presupuesto oficial supera los 150 millones de pesos.

En el sur provincial Remodelarán el acceso vial al parque industrial de Alvear Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del acceso por la ruta Provincial Nº 21, se construirán una rotonda moderna y dos nuevas isletas. La apertura de sobres se realizará el 28 de diciembre y el presupuesto oficial supera los 150 millones de pesos.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, abrirá el 28 de diciembre los sobres con las ofertas económicas para las obras de remodelación del acceso al Parque Industrial de Alvear, sobre la ruta Provincial Nº 21, departamento Rosario.

El objetivo de los trabajos es mejorar el funcionamiento del acceso vial al área industrial. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $ 153.397.066,22 y un plazo de ejecución de 6 meses.

Así lo anunció la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, junto al administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi; y al asesor ministerial Daniel Ricotti, durante una reunión con las autoridades del Parque Industrial de Alvear, que tuvo por fin informar acerca de las características de las obras y exponer el proyecto.

Al respecto, Frana destacó que “es una obra importantísima para seguir dando cumplimiento a aquello que propuso el gobernador de mejorar todos los ingresos en cada localidad”, y resaltó “la coordinación y trabajo mutuo con quienes van a beneficiarse de la obra, porque entendíamos la necesidad imperiosa de realizar cambios al proyecto original y que esto se concrete”.

En este sentido, puntualizó que “esto no es un hecho aislado, sino que forma parte de la estrategia productiva de la provincia, fortaleciendo la infraestructura vial, de manera tal que los caminos de la producción sean seguros y faciliten la circulación hacia nuestros puertos. Esto es lo que nos pide permanentemente el gobernador Omar Perotti, siguiendo el proyecto de provincia que nos incluye a todos", concluyó la ministra.

Por su parte, Ceschi detalló: "Mantuvimos una reunión con las autoridades donde les informamos y mostramos lo que se ha desarrollado desde la Dirección General de Proyectos de Vialidad, para una obra tan importante y necesaria, que cuando asumimos contaba con la licitación realizada de otro proyecto que no era el adecuado. Por lo tanto llegamos al acuerdo para la concreción como corresponde legalmente realizarlo".

Por su parte, Ricotti señaló que "encontramos una gran cantidad de obras que estaban licitadas y detenidas, y otras que estaban licitadas y prácticamente no estaban iniciadas. El ingreso al Parque Industrial de Alvear es una de ellas, que tenía una empresa adjudicada. Cuando el ministerio de Producción comenzó a hablar con los directivos del Parque, nos informaron que lo que estaba proyectado no era lo que querían. Hasta la misma empresa nos decía que la gente del Parque no estaba conforme con lo que se iba a hacer. A partir de allí interactuamos con ellos y lo que hemos logrado es cambiar el proyecto, tomando las cuestiones que nos pedían y encontrar un diseño mucho más ventajoso, seguro y que respeta las distancias que ellos necesitan tener".

"Encontramos un diseño vial, llamado 'Rotonda Moderna' que tiene diámetros más chicos que traen una solución segura y ágil en estos enlaces. Ya hemos trabajado de esta manera por ejemplo en Esperanza y el ingreso a Garibaldi, en la intersección de dos rutas", concluyó.

En la reunión, el gerente general del Parque Industrial de Alvear, Camilo Bofelli, agradeció “la velocidad de respuesta. Hace muy pocos meses hablábamos acerca del cambio de un proyecto para nosotros enorme y nuestra preocupación era porque es una obra que ya estaba adjudicada, con presupuesto destinado, y veíamos que nos iba a solucionar una pequeña parte del problema, generando otros problemas más grandes, en cuanto a la circulación. Estaba la posibilidad que lo hagamos nosotros en forma privada pero agradecemos que el proyecto ejecutivo lo hayan realizado desde Vialidad Provincial y dando respuesta a nuestras necesidades".

En el encuentro, también participaron Miguel Conde y Rubén Cazeneuve, presidente y vice respectivamente del consorcio que administra el predio; Darwin Miceli, vocal y Marcelo Comelli, subsecretario de Pequeña y Mediana Industria e Innovación.

Obras

La intervención consta de la construcción de un nuevo enlace con una rotonda tipo moderna en reemplazo del enlace canalizado existente y se originó tras el pedido de autoridades del Parque, con el fin de beneficiar la accesibilidad y la seguridad vial en la zona.

La canalización de acceso desde la rotonda proyectada hacia la cabina de admisión del Parque Industrial se efectiviza con dos ramas: la de egreso, con un ancho de 5 metros y la de ingreso con un ancho de 10,73 metros, que se vinculará al pavimento existente.

Al respecto, el ingeniero jefe del organismo provincial, Federico Ávalo, detalló que "actualmente tenemos ramas de entrada y salida que están pavimentadas con hormigón, que parte de eso se mantiene para no arruinar lo que está en buen estado. El proyecto anterior trabajaba muy cerca del pórtico del lugar y a partir de esta intervención se puede trabajar alejándose de ese pórtico. Aprovechamos esta oportunidad para diseñarlo con un pavimento de hormigón, que lleva una sub base de mejorado con cal de 40 centímetros de espesor, por encima de eso lleva una base de hormigón de 15 centímetros de espesor y como capa de rodamiento otros 30 centímetros de espesor del tipo H-35, que es un material para este tipo de características, teniendo en cuenta que hay camiones con carga enviada a baja velocidad, con maniobras de frenado y de giro". En tanto, explicó que se construirán se construirán isletas, que "hacen que separe las corrientes de tránsito y se reduzca la velocidad de ingreso o de continuación por la rotonda".

Por último, acerca de la iluminación puntualizó que "ese enlace tiene 6 columnas de iluminación con tecnología de vapor de sodio. A partir de esta intervención se retirarán las que están y se pondrán columnas nuevas con luminarias led, con un mayor abordaje pasando de 6 a 20 columnas.