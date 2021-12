Sosa Sánchez, goleador de Patronato: "Me gustaría jugar en Unión, sé cómo trabaja Munúa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En pocos días queda libre, con el pase en su poder y escuchará todas las propuestas. "Desde Unión mandaron una oferta y también hablé con Gustavo Munúa: le dije que me gustaría llegar al club ya que conozco su propuesta, sé cómo trabaja", tiró el "9".

Es uno de los grandes objetivos de Unión en esta ventana de verano en Argentina, pensando en el 2022. Es uno de los tantos buenos delanteros uruguayos que siempre trae Patronato de Paraná: Sosa Sánchez. Lo conoce, lo quiere y la pidió formalmente Gustavo Munúa.

Sebastián Sosa Sánchez nació el 13 de marzo de 1994 en Melo (Uruguay), y su primer equipo fue Cerro Largo, donde estuvo desde 2011 a 2012 y volvió en 2019. Luego pasó por Palermo de Italia (2012-2013), Central Español de Uruguay (2012-2014), Senica de Eslovaquia (203-2014), Vllaznia Shkodër de Albania (2014-2016), Nacional de Uruguay (2016), Boston River de Uruguay (2017), Juventud Unida de Gualeguaychú (2017-2018), Quilmes (2018-2019), Atlante de México (2019-2020), Querétaro (2020) y Patronato (2021). Tiene 58 goles en 197 partidos como profesional.

"Estoy de vacaciones en Montevideo, mi hermano llega desde México y lo vine a buscar, por suerte disfrutando", dijo por LT 10.

"Tuve un año raro, porque en lo personal las sensaciones fueron buenas, llegué al fútbol argentino con la idea de tener ritmo, se me dieron los resultados, jugué la mayoría de los partidos, solo no jugué ante Banfield para descansar por decisión de Iván Delfino. Llegaron los goles. En lo personal bastante bien, pero en lo grupal tuvimos carencias con lo cual me fui con sensaciones agridulces", agregó el goleador uruguayo.

Mientras que luego aseguró: "Fue una apuesta llegar al fútbol argentino, ya había tenido mi paso por el país, en Quilmes y Juventud Unida, pero era muy joven, no había trascendido. Tuve la oportunidad en un equipo de Primera, quise dejar mi marca en el fútbol argentino. Me la jugué desde lo económico porque tenía contrato en México y por suerte me salió bien".

Sobre si tuvo contacto con los dirigentes de Unión, contó: "Tuve diferentes llamados, se comunicaron con mi representante, también desde Unión, mandaron una oferta, también con Gustavo Munúa, le dije que me gustaría llegar al club ya que conozco su propuesta, sé cómo trabaja. Lo tuve en Nacional, más allá que no tuve minutos, pero reconocí su trabajo, dará qué hablar. Pero no se llegó a un acuerdo, se sigue hablando".

Y agregó: "Se lo dije a Gustavo que tuve muchas propuestas, pero un proyecto deportivo como sé que trabaja él puede ser prioridad, uno aspira a tener un buen contrato económico, cuando vine desde México dejé de lado el dinero para trascender desde lo futbolístico. Pero por ahora están muy lejos de nuestras pretensiones, a nivel deportivo me encantaría".

"Hablé dos veces con Gustavo, más allá de conocerlo por haberlo tenido como entrenador, fue compañero de mi papá, lo tuve como entrenador, está entusiasmado, me marcó el proyecto, y si me dan a elegir, ante propuestas económicas similares, me inclino por Unión. Me gustaría unirme a ese grupo de trabajo, lo veo capacitado par que dé un salto en el fútbol argentino porque sé cómo trabaja", destacó Sosa Sánchez.

Más adelante, reveló: "A Unión se lo ve como un equipo que empuja, la gente llena el estadio, eso es un plus. A Unión lo veía, porque seguía mucho al fútbol argentino, tengo a un amigo como Mauro Luna Diale por eso lo seguí, es un club que tiene su presión porque está Colón que ganó un torneo, eso exige y es importante".

Sobre su situación, dijo: "Termino mi contrato con Patronato, se me habló de una renovación pero no se llegó a un acuerdo, la semana que viene cuando sea 1 de enero y mi contrato se termine veré qué se hace", explicó el punta que quiere Munúa.

Un "9" que pinta goles...

En su momento, Sebastián Sosa Sánchez, delantero uruguayo de Patronato, habló en Paso a Paso de su Lado B como jugador de fútbol. Además de atacante y goleador pasa su tiempo realizando dibujos, al punto que recibió encargos de sus compañeros.

Su última obra fue el retrato de Angelina Jolie en el personaje de Lara Croft, de Tomb Raider: "Le falta un poco de trabajo", reconoció. "Me fui con 18 años y hoy tengo 27. Son nueve años viviendo afuera, y por ahí disfruto de esas cosas", contó sobre su costado de artista.

Además, Sosa Sánchez reveló que Gabriel Gudiño quería que le haga un retrato suyo, por el que hasta está dispuesto a pagar: "Me tiene como loco. Quiere que lo dibuje a él. Me dice 'te paso fotos, te pago', y yo le digo que no trabajo de esto".