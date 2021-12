Las mejores canciones para escuchar en Navidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.12.2021 - Última actualización - 11:45

11:39

Estos son los temas más elegidos para alegrar la cena y el brindis del 24. Mirá cuáles son.

Las fiestas de fin de año son el momento ideal para celebrar y disfrutar en familia o junto a los seres queridos. Para ello, una de las mejores compañías, además de los tradicionales platos y dulces, es la música.

Específicamente para la Navidad, decenas de cantantes han creado temas dedicados a la festividad del 25. Con canciones originales o versiones adaptadas, la llegada de los regalos siempre han estado musicalizadas.

Si bien existe una amplia lista de ellas, algunas se destacan por encima de otras o han tomado mayor popularidad debido a sus autores o intérpretes.

All I Want for Christmas Is You (1994) de Mariah Carey se reedita cada año y ya suma 60 millones de dólares recaudados en regalías.

Last Christmas (1984) de George Michael y Andrew Ridgeley cuando formaban parte del dúo Wham!, la cual recién trepó en los rankings en 2017.

Merry Christmas (2021) de Elton John y Ed Sheeran, recién salió del estudio y ya está primera en las listas la apuesta navideña.

Por su parte, Spotify no se quedó atrás y armó una serie de playlists propias dedicadas a la Navidad. “Éxitos de Navidad”, “Cena navideña”, “Villancicos”, “Novedades navideñas” y diferentes listas correspondientes a cada ritmo musical, son algunas de las propuestas de la plataforma de streaming.

Otras de las canciones en inglés más populares son: Jingle Bell Rock de Bobby Helms, I’ll Be Home for Christmas de Bing Crosby, The Christmas Song de The Nat King Cole Trio, It’s the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams y Rockin’ Around the Christmas Tree de Brenda Lee.