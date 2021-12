Línea directa: saludos navideños y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

SALUDOS NAVIDEÑOS

Falta de escrúpulos

UN LECTOR

"Como ciudadano de este malogrado país veo con asombro lo que ocurrió en la última sesión de diputados de la Nación. Tres legisladores faltaron. Uno por motivos suficientes de salud y los otros dos (creo que tenemos el honor de que los dos son santafesinos) faltaron porque estaban de viaje de placer, de turismo. Realmente asombra la falta de escrúpulos, de identificación con una importante función, como es la de ser diputado de la Nación. ¿En qué cabeza cabe el pedido a la Cámara que está funcionando decirle: me voy de turismo con mi familia? Asombra el grado de inescrupulosidad de esta gente. Digo esta gente porque en este caso son los dos del PRO; pero lastimoso realmente ver qué destino nos espera si el grado, el nivel de preocupación con que toman su importantísimo papel, es el que están demostrando en estos casos. Como ciudadano los repudio".

Aumento de casos de Covid

UNA CIUDADANA PREOCUPADA

"Digo: ¿no les parece que ante el aumento preocupante de casos de Covid, los centros de testeos gratuitos en la ciudad de Santa Fe tendrían que ampliar su horario de atención? Porque actualmente atienden de 8 a 12, nada más. Llamo por teléfono al Cemafe y nadie atiende: es una musiquita permanente. ¿Cómo quieren que los potenciales contagiadores se comuniquen o evacuen sus dudas, o sean chequeados? Llamé al 0800-555-6549, la línea Covid, y un telefonista me informó que el horario de testeo es de 8 a 12. Cuando le pregunté si no les parecía más conveniente ampliar el horario, me contestó que él estaba trabajando y me cortó. O sea que acá se junta la despreocupación con la mala educación. Me parece que los ciudadanos necesitamos un poquito de mejor atención. Y repito: ante el aumento de casos -más que preocupante- y viendo que la gente en la calle no se cuida adecuadamente, tendrían que ampliar los horarios de los centros de testeos".

Festividades

MARIO PILO

"Charlamos en estos días sobre la locura de la vida en Santa Fe. Supongo que en todas las ciudades. Y no le encontramos mayores efectividades conducentes, diría Macbeth. Querer hacer lo que nuestra vagancia o desidia no nos permitió hacer durante todo el año es inútil. Y sin pensar que los funcionarios, legisladores y magistrados hacen al revés: desde el 15/12 anualmente no trabajan, no producen, no mueven los expedientes. Solo piensan en los sanguchitos de festejos de oficinas y las vacaciones, que los pocos empáticos con su pueblo, legisladores y magistrados judiciales, priorizan y financian con altísimos sueldos y dietas, que se pagan al divino botón, como lo sabe la gente y pocos lo dicen. Nosotros sí. Estamos lejos del poder para poder estar cerca de la gente".

Valores de un mundo irreal

UN LECTOR CONTRIBUYENTE

"Quiero referirme a la última ley, con media sanción en diputados de la Nación, que es la ley de Tributos de Bienes Personales. Es una historia eterna y realmente causa indignación que nuestros legisladores derrochen dos días de trabajo para sancionar esta ley irracional. ¿Y por qué digo que es irracional?, porque poner un mínimo no imponible de 6 millones de pesos es una risa, realmente nos están tomando el pelo, y más cuando esta ley se va a poner en práctica recién el año que viene. Yo les preguntaría a los señores legisladores en qué país viven. El auto más barato del mercado sale 2 millones y pico de pesos. Un monoambiente yo calculo que debe estar saliendo 10, 15 millones de pesos, el más económico. Entonces: dejémonos de embromar. Seguimos gobernando en joda, seguimos haciendo payasadas. Realmente, la parte impositiva es un desquicio y nuestros legisladores se encargan de que continúe siendo un desquicio. Porque perder tiempo, negociar para sacar esta bazofia de ley que están por promulgar, realmente no tiene sentido. Repito: los valores no guardan relación con la realidad. Es una risa poner un mínimo no imponible de 6 millones. Por eso la gente termina evadiendo, porque hoy cualquier persona que tenga un pequeño ahorro supera holgadamente esa cifra. Como dije, un auto, el más barato, sale $ 2.500.000".