https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.12.2021 - Última actualización - 13:49

13:44

Por María Teresa Rearte Navidad La Navidad es la fiesta del Don divino del Amor. De la Encarnación del Hijo y de nuestra incorporación a Él. Del que nuestro tiempo tiene una enorme necesidad de experimentar.

Por María Teresa Rearte

El Prólogo del Evangelio de San Juan resume en pocas palabras la profundidad del Misterio de la Encarnación. "La Palabra -anuncia- se hizo carne y puso su Morada entre nosotros." (1, 14a)

Esta es la gran novedad que trae para nosotros la Navidad. No se trata de una hermosa figura retórica. Sino de una realidad de insondable significación. "Y nosotros -prosigue el evangelista- hemos visto su gloria; la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. (1, 14b)

En estos tiempos en los que la cultura va desdibujando el sentido profundo de la Navidad e intenta reemplazar a Jesús por un personaje de otras latitudes, y ambienta la celebración en paisajes extraños a la propia geografía, se torna más necesario aún vincular nuestra existencia a este Acontecimiento del que Juan se declara testigo ocular.

El relato del Evangelio de San Lucas no difiere de lo que dice San Juan en el Prólogo del suyo. El relato de Juan es como que ve desde lo alto hacia la profundidad del Misterio y puede intuir la procedencia del Verbo que se hizo Carne. Y vino a habitar entre nosotros. En la narración de San Lucas se puede ver que esta Persona es el Hijo de Dios. San Juan se refiere al Cielo que hace llover al Justo sobre la tierra. San Lucas lo hace con relación a la tierra que lo recibe de lo alto. Y nos transmite las circunstancias referidas al Nacimiento de Jesús. (Cfr 3, 1. 3-7)

Se cumple así lo que el ángel Gabriel había revelado en la Anunciación, cuando se había dirigido a la Virgen María: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." (1, 28) Jesucristo nacido de la Virgen María es realmente el Verbo de Dios.

En Jesucristo Dios no sólo habla a los hombres. Sino que los busca. De lo cual da testimonio la Encarnación del Hijo. Esta búsqueda que tiene su máxima expresión en la Encarnación del Verbo da cuenta de que si Dios busca al hombre, creado a su imagen y semejanza, es porque lo ama desde siempre, eternamente, en el Verbo. Y en Cristo lo quiere como hijo adoptivo. ¿Cuesta tanto comprenderlo en este mundo y esta cultura saturados -uno y otra- de intereses mezquinos, de confrontación y divisiones, de distancias, de ideologías que todo lo politizan? La fe requiere un cambio radical de la interioridad del hombre. La docilidad para convencernos del amor de Dios por nosotros. Siempre. Pero del cual necesitamos persuadirnos especialmente en medio de esta crisis planetaria del coronavirus.

Como decía el Papa emérito Benedicto XVI, nosotros "hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, por ello, una orientación decisiva." (DCE 1) Por lo que quiero poner de relieve la importancia de reconocer con gratitud el momento de nuestro Bautismo, para tener conciencia del Don de la gracia salvadora que nos ha sido dado. Y hacernos cargo de esa irrupción de Dios en la vida de cada uno.

Cuando alguien necesita un bien, lo desea, pide y espera. Al recibirlo lo goza y agradece. Esto sucede con el advenimiento del Hijo de Dios y de María, que esperábamos durante el tiempo de Adviento que precedió a la Navidad. Para vivir esa espera se necesita la conciencia de la propia pobreza que espera el don de la salvación que viene de Dios. Que con humildad lo goza y agradecida lo celebra.

Veamos cómo "la Palabra eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la Palabra esté a nuestro alcance." (VD 12) Comprobemos como la Palabra "no sólo se puede oír, no sólo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver: Jesús de Nazaret." (oc 12) Llegados a este punto quiero destacar que si bien el Cristianismo es la "religión de la Palabra de Dios", no lo es de "una palabra escrita y muda", sino -como decía San Bernardo- "del Verbo encarnado y vivo" que la encíclica cita. (oc 7)

Nuestra relación con Dios más que ser un conocimiento por medio de conceptos, lo es cuando nos dejamos iluminar por el Misterio de su Amor. Por lo que en mi modesto creer, amar a Dios me parece que consiste en dejarse alcanzar, tocar, invadir por su Amor. Conocemos personas capaces de amar. Y también personas que no creen en el amor. Personas que no se dejan amar en medio de las dificultades. Quizás a nivel social, nacional, también nosotros estemos necesitando reconocer y abrazarnos a esa fuerza unitiva del Amor que viene de Dios y nos invita a recibirlo y vivirlo.

Si bien es verdad que Dios espera la bondad de nuestro corazón tanto como nuestro buen obrar, también lo es que quiere nuestra respuesta personal a Él, sin que ninguna circunstancia, ningún interés ni amor propio alguno, nos pueda separar de su Amor. (Cfr Rom 8, 38-39)

La Navidad es la fiesta del Don divino del Amor. De la Encarnación del Hijo y de nuestra incorporación a Él. Del que nuestro tiempo tiene una enorme necesidad de experimentar.

Si extendemos la mirada a la realidad nacional y la necesidad del anhelado crecimiento, hay que comprender que para el desarrollo se necesitan "pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual le permita al hombre moderno hallarse a sí mismo". (PP 20) Pero eso no es todo. Hay que reconocer que el subdesarrollo tiene una causa mayor que la falta de pensamiento. Es "la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos." (oc 66) A simple vista se puede advertir que la sociedad cada vez más globalizada nos puede hacer más cercanos facilitando y acelerando la movilidad y las comunicaciones. Pero no nos hace más hermanos. Eso lo podemos comprobar en la dolorosa crisis provocada por la pandemia del coronavirus. En el voluminoso excedente de vacunas que tienen los países ricos. Y la falta de vacunas que sufren los países más pobres.

La fraternidad nace "de una vocación trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha amado, y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna." (oc 21)

¡Feliz Navidad!

Referencias:

(DCE) Benedicto XVI: Carta enc. Deus caritas est. (25/12/2005)

(VD) Benedicto XVI: Exhortación Apost.Postsinodal Verbum Domini. (30/09/2010)

(PP) Pablo VI: Carta enc. Populorum Progressio. (26/03/1967)

Nuestra relación con Dios más que ser un conocimiento por medio de conceptos, lo es cuando nos dejamos iluminar por el Misterio de su Amor. Por lo que en mi modesto creer, amar a Dios me parece que consiste en dejarse alcanzar, tocar, invadir por su Amor.

La Navidad es la fiesta del Don divino del Amor. De la Encarnación del Hijo y de nuestra incorporación a Él. Del que nuestro tiempo tiene una enorme necesidad de experimentar.