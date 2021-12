Video: despegó con éxito el James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio

El cohete Ariane 5 que transporta al James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio, despegó con éxito durante este sábado a las 12:20 horas GMT, desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa.

El James Webb partió hacia el espacio sin ningún contratiempo, pero un cielo parcialmente nublado en Kurú no permitió ver de manera continua el ascenso del cohete y las dos largas lenguas de fuego que provocaban sus motores a plena potencia.

Tras el despegue, la NASA destacó en un tuit que a las 12:20 GMT había empezado "una nueva y emocionante década de ciencia" y que el James Webb "cambiará nuestra comprensión del espacio tal y como lo conocemos".

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6