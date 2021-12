Sudáfrica llora la muerte de Desmond Tutu, un símbolo de la lucha contra el apartheid

El arzobispo anglicano Desmond Tutu, un símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1984, murió el domingo (26.12.2021) a los 90 años, anunció el presidente de ese país, Cyril Ramaphosa.

"El fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de duelo para nuestra nación que despide a una generación de sudafricanos excepcionales que nos legaron un país liberado", afirmó el mandatario en un comunicado.

