OMS: "Para deshacernos del coronavirus tenemos que invertir en ventilación"

El técnico de la Organización Mundial de la Salud Luca Fontana asegura que "no saldremos pronto de la pandemia y debemos limitar la circulación del covid, las vacunas por sí solas no son suficientes"

Vacunas, lavado de manos, distanciamiento, mascarillas : se ha hecho de todo, y aunque las muertes son mucho más bajas que hace un año, las infecciones son mayores y cada vez son más. El virus mata menos, pero todavía está con nosotros .

¿Todavía podemos hacer algo para deshacernos de él? La quinta opción se llama ventilación y ahora la Organización Mundial de la Salud también tiene como objetivo comunicar su importancia e invita a todos a no desaprovechar una oportunidad que podría resultar victoriosa para mitigar el riesgo de infección en ambientes cerrados.

Para entender cómo combatirlo, primero debemos entender cómo se transmite el Covid: ¿cuál es la principal vía de contagio? Luca Fontana, toxicólogo, oficial técnico de la Organización Mundial de la Salud, se ocupa de los controles ambientales de ingeniería para los centros de tratamiento de Covid.

"El Sars CoV-2 es un virus que se transmite por el aire y la infección se produce por exposición a fluidos respiratorios infecciosos que se liberan como partículas de diferentes tamaños durante la exhalación. Mientras que las partículas más grandes se asientan rápidamente, las más pequeñas permanecen suspendidas en el aire durante un período más largo. Cuando las personas se encuentran en las inmediaciones de una persona infectada, la transmisión puede ocurrir por inhalación directa y depositando partículas infecciosas en las membranas mucosas expuestas. En ambientes cerrados mal ventilados o concurridos, estas partículas infecciosas pueden acumularse en el aire y ser inhaladas: además, a medida que aumentala proximidad a la persona infectada, también aumenta la concentración de aerosoles y, en consecuencia, el riesgo de infección. Actualmente, existe una evidencia limitada de transmisión a través de superficies (objetos o materiales que pueden estar contaminados por virus como utensilios y muebles) en el entorno que rodea a la persona infectada".

¿No bastan las vacunas para defendernos?

"Independientemente del modo de transmisión, las vacunas ayudan a nuestro sistema inmunológico a protegernos de formas graves, pero sabemos que el impacto en la transmisión es limitado: son eficaces para protegernos de enfermedades graves y la muerte, pero no son tan capaces de defendiéndonos de la infección, por lo que el virus sigue circulando en la comunidad , aunque muchas personas permanecen asintomáticas. Con ómicron, estamos viendo un número alarmante de reinfecciones. No es una derrota de las vacunas porque mantienen la función crucial de reducir la presión sobre el sistema de salud, perol a circulación del virus nos impide recuperar la posesión de nuestra vida y podría favorecer la aparición de nuevas variantes".

¿Y las mascarillas?

"Cómo el lavado de manos y otras precauciones ayudan a reducir la posibilidad de infección pero no a eliminarla. Las mascarillas quirúrgicas, pero más aún la FFP2, ayudan a reducir la cantidad de aerosol inhalado y a evitar que partículas más grandes se depositen en las mucosas, pero no eliminan el riesgo con una alta concentración de partículas en el aire y periodos prolongados de exposición. También deben usarse correctamente y siempre en interiores, lo que no ocurre con tanta frecuencia. Pensamos en las escuelas y oficinas donde estudiantes y trabajadores pasan largas jornadas. Y también a otros entornos cerrados donde por un motivo u otro no podemos llevar la mascarilla, como los restaurantes. En el exterior, el aerosol se dispersa y diluye casi de inmediato en el aire, por lo que se observan muy pocas infecciones en comparación con los ambientes cerrados".

¿Existen otras formas de salir de la pandemia?

"Continuar con el distanciamiento, las buenas prácticas de higiene, el uso de mascarillas, la vacunación pero sin duda aumentar el compromiso de velar por la gestión del riesgo de contagio también a través de una adecuada y adecuada ventilación del local. La ventilación permite reducir la concentración de aerosol infeccioso en el aire y por tanto reducir el riesgo de infección. Pero, ¿qué significa ventilar? Consiste en llevar aire fresco y limpio del exterior al interior y enviar el aire exhalado, junto con el aerosol infectado, al exterior. Una medida de ingeniería importante para la mitigación de riesgos es la ventilación mecánica controlada, pero también es posible intervenir con ventilación simple, es decir, abriendo las ventanas. Esta segunda opción, sin embargo, además de los importantes costes energéticos y medioambientales por pérdida de calor, no permite ningún control sobre la eficacia de la medida de protección. En los últimos años, siguiendo el ejemplo de los problemas de calidad del aire interior, también se han desarrollado purificadores de aire , es decir, sistemas que filtran el aire interior para reducir el riesgo de contagio. Por supuesto, no son una solución permanente y la ventilación sigue siendo la primera opción. Una solución prometedora para la contención de costes es la ventilación personal, o cambios de aire limitados al área de respiración de cada sujeto cuando está en una posición fija".

¿Pero las enfermedades respiratorias no se han combatido siempre con vacunas?

"En general, enfermedad respiratoria o no, las vacunas han supuesto un gran avance para la salud pública. Pensemos en la erradicación de la viruela y el poliovirus tipo 3 que, de hecho, causó la poliomielitis. Sin embargo, la historia nos enseña que la vacuna no siempre es la solución mágica. A veces, fueron necesarias intervenciones ambientales para reducir o eliminar una enfermedad. Ejemplos interesantes son el cólera, la fiebre amarilla y la malaria. En muchos países, el cólera se ha eliminado mediante mejoras en el sistema de distribución de agua. y en el sistema de alcantarillado. Fiebre amarilla y malaria mediante obras de rehabilitación. Fueron necesarios años e inversiones importantes, pero hoy ya no tenemos epidemias de cólera y malaria en Europa, por ejemplo".

Equipar un edificio con ventilación mecánica controlada es una gran inversión, ¿compensarán los costes?

"¿Cuánto nos está costando esta pandemia? El coste en vidas humanas es simplemente incalculable, un desastre. Pero en términos económicos y sociales podemos imaginar cuáles son los costes. Muy alto. Terapias, hospitalizaciones, muertes indirectas de quienes no tuvieron acceso a la atención médica así como todas las actividades económicas que sufren y las bolsas de valores que colapsan: todo está pagando las consecuencias negativas de Covid. La pandemia ha trastornado nuestras vidas, nuestras economías y debemos ponernos en el orden de ideas que no saldremos de esta situación en el corto plazo. Necesitamos un cambio estructural en el enfoque de la pandemia, tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Está claro que no podemos pensar en crear un sistema de ventilación mecánica controlada en todos los edificios durante la noche. Pero es importante empezar. Podríamos empezar a evaluar el estado de ventilación, mejorarlo o reducir la ocupación de espacios. Y también comunicar mejor la importancia de la ventilación para mitigar el riesgo de infección. Hoy podemos ver la lista de alérgenos en cualquier restaurante pero no sabemos si está equipado con una ventilación eficiente: debemos apuntar a eso. Por muy alta que sea la inversión inicial, seguirá siendo aceptable si se compara con los beneficios futuros. Depende entonces de los gobiernos decidir si promover este cambio y cómo hacerlo. Al fin y al cabo, en Italia hay un bono de renovación del 110% del que se habla mucho estos días: ¿por qué no incluir la ventilación entre las posibles obras?".



¿Traería la ventilación beneficios adicionales aparte del Covid?

"Las enfermedades respiratorias son las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Aproximadamente 65 millones de personas padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 3 millones mueren cada año, lo que la convierte en la tercera causa principal de muerte en todo el mundo. Aproximadamente 334 millones de personas padecen asma, la enfermedad crónica infantil más común que afecta al 14% de todos los niños en todo el mundo. La neumonía mata a millones de personas cada año y es una de las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años. Más de 10 millones de personas desarrollan tuberculosis (TB) y 1,4 millones mueren a causa de ella cada año. Mejorar la calidad del aire que respiramos traería enormes beneficios a nuestras vidas y podría mitigar el riesgo de infección no solo de Covid, sino de todas las demás enfermedades respiratorias agudas y crónicas".

¿Es posible instalar un sistema de ventilación mecánica controlada también en edificios históricos?

"Imagino que nuestros compañeros ingenieros podrán ayudarnos en esto pero, aunque no fuera posible, siempre podríamos reducir la ocupación máxima de las habitaciones adaptando el número de personas en los espacios cerrados a la ventilación".

¿Por qué la OMS no ha comunicado la importancia de la ventilación de forma más incisiva?

"Es cierto que al principio se puso poco énfasis en la transmisión aérea fuera de los entornos de atención médica. Al inicio de la pandemia se pensó que el modo de transmisión era a través de gotitas y que el aerosol tenía un papel marginal. El tema ha sido objeto de un gran debate dentro de la OMS, que sin embargo siempre ha recomendado la ventilación y el espaciamiento como medidas para mitigar el riesgo. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos una metodología definida para decir si un patógeno se transmite por el aire o no y por eso el debate científico ha sido particularmente acalorado".

¿Qué está haciendo la OMS ahora para promover la ventilación?

"Trabajamos con varios expertos desde 2020 y ya se han publicado algunos documentos técnicos. La "hoja de ruta de ventilación", por ejemplo, proporciona recomendaciones concretas sobre cómo mejorar la ventilación interna . Actualmente se está realizando otro trabajo importante. Desde hace algunos meses, un grupo de trabajo formado por virólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, ingenieros, arquitectos, físicos trabaja en cómo cuantificar el riesgo de transmisión de Covid por vía aérea. Hay dos proyectos: el primero apunta a crear un modelo físico para ser entregado a los gobiernos a partir del cual puedan orientarse para desarrollar estándares de ventilación en ambientes públicos. Por el momento, por ejemplo, en los restaurantes, la ventilación no solo debe referirse al control de olores y temperatura como es el caso ahora, sino que deberá introducirse un estándar de ventilación específico para la infección. El segundo proyecto es una herramienta al alcance de todos gracias a la cual será posible calcular el riesgo de contagio. Por poner un ejemplo, si quisiera organizar una cena en mi casa, puedo ingresar los datos con el tamaño de la habitación, el número de invitados, la ventilación existente o el tamaño de las ventanas. La herramienta me dirá cuál es el riesgo real en mi casa, me puede aconsejar que limite el número de invitados o me dirá cuánto tiempo debo abrir las ventanas cada hora para mitigar el riesgo de contagio. El modelo habrá que validarlo antes de poder publicarlo y esperamos poder ponerlo a disposición en los primeros meses de 2022".

Con información de El Mundo