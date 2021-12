https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.12.2021 - Última actualización - 12:28

12:27

El cantante de "Cumbia 420" comenzó a recibir mensajes de su padre ausente y reaccionó ante su inesperado regreso.

"No me preocupa lo que él haga" L-Gante habló de los intentos de su papá por reconociliarse con la familia El cantante de "Cumbia 420" comenzó a recibir mensajes de su padre ausente y reaccionó ante su inesperado regreso. El cantante de "Cumbia 420" comenzó a recibir mensajes de su padre ausente y reaccionó ante su inesperado regreso.

L-Gante cada vez tiene más y más popularidad. Es uno de los cantantes más queridos de Argentina, no solo por su sencillez, sino por el cariño que le brinda a sus fanáticos. Siempre está muy atento a las personas que lo siguen y se saca fotos con todos.

Frente a su gran repercusión, su padre ausente decidió volver a su vida y él no se mostró muy contento con la noticia. "Apareció mandándoles mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, de parte de él. Porque yo empecé a juntarme con ellas", comenzó diciendo el cantante en diálogo con Gente Online.

Asimismo, el papá de Jamaica, dejó muy claro que no tiene ganas de forjar un vínculo con su padre ausente. "No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre", finalizó diciendo el intérprete de "Bar".

Además, tiempo atrás, su madre había comentado que la decisión de conocer a su progenitor quedaba en manos de su hijo, ya que ella tampoco iba a forzar ningún tipo de relación entre ambas partes. Por el momento, no actuar es la resolución a la que llegó el músico.