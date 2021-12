Tom Holland dijo que Martin Scorsese critica las películas de superhéroes "porque nunca ha hecho una"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven actor encargado de dar vida a Spider-Man le respondió con todo al legendario cineasta tras una antigua crítica."No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine", había dicho el reconocido director durante una entrevista a Empire en 2019.

En el 2019, Martin Scorsese generó furia después de que criticara a las películas de Marvel. Sin embargo, aprovechando el estreno de Spider-Man: No Way Home, el actor Tom Holland salió a defender su trabajo.

No Way Home se estrenó el pasado jueves -solo en los cines- y recaudó en el país la asombrosa cifra de 50 millones de dólares solo esa noche de camino a un fin de semana de apertura de 260 millones de dólares, que no solo es un récord de la era de la pandemia, sino el segundo mejor fin de semana de apertura de todos los tiempos. Y ya es la película más taquillera de 2021. Además, No Way Home obtuvo una calificación del 94% de los críticos en Rotten Tomatoes, lo que es mejor que Belfast (86%), King Richard (91%), Licorice Pizza (92%) o West Side Story (94%), entre otras aspirantes al Oscar.

Con este tipo de estadísticas, parece una candidata obvia para una nominación al Oscar a la mejor película, si es que se puede dejar de lado su género.

"Puedes preguntarle a (Martin) Scorsese '¿Querrías hacer una película de Marvel?' Pero él no sabe cómo es porque nunca ha hecho una", asegura Tom Holland -que ha interpretado al personaje principal en las tres películas más recientes de Spider-Man, habiéndose consagrado previamente en la película nominada al Oscar en 2012, Lo imposible- en referencia a la actitud a menudo condescendiente de los periodistas y cineastas hacia las películas de superhéroes.

"He hecho películas de Marvel y también he hecho películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, realmente, es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma en que desgloso el personaje, la forma en que el director traza el arco de la historia y los personajes... es todo lo mismo, sólo que hecho a una escala diferente. Así que creo que son un verdadero arte", dijo el artista en conversación para The Hollywood Reporter.

El joven de 25 años continúa: "Cuando haces estas películas, sabes que, sean buenas o malas, las verán millones de personas, mientras que cuando haces una pequeña película indie, si no es muy buena nadie la verá, así que conlleva diferentes niveles de presión. También puedes preguntar a Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson -personas que han hecho películas dignas de un Oscar y que también han hecho películas de superhéroes- y te dirán que es lo mismo, sólo que a una escala diferente. Y hay menos Spandex en las 'películas de Oscar'".

Qué dijo Martin Scorsese sobre las películas de Marvel

En octubre del 2019, antes de estrenar El Irlandés y tras batallar para conseguir lanzar su cinta en pantalla grande antes que en Netflix, el reconocido director Martin Scorsese sorprendió al lanzar un dardo envenenado sobre las películas de la Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), las cuales no considera "cine".

"No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine", dijo Scorsese en una entrevista a Empire. "Honestamente, lo más parecido que se me ocurre, tan bien hecho como eso, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", sentenció.