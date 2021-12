Cinco datos asombrosos que aprendimos sobre los dinosaurios durante 2021

En lo que respecta a descubrimientos sobre dinosaurios, el 2021 no decepcionó. Como cada año, los investigadores han descrito nuevas especies, precisado sus apariencias y especificado sus hábitats. No obstante, de todo un sinfín de hallazgos, hay algunos que destacan.

1. El primer ano de dinosaurio encontrado y descrito en perfectas condiciones

Durante el último siglo, los paleontólogos han encontrado todo tipo de fósiles de dinosaurios —desde huesos y dientes hasta impresiones de su piel y plumaje— pero nunca un ano… hasta el 2021. Aparentemente era utilizada por el Psittacosaurus para defecar, orinar, reproducirse y poner huevos, lo que la diferencia de los órganos similares de otros animales.

I'm pleased to announce the first published paper on the cloaca of #Psittacosaurus:https://t.co/ZoQpf9xNtl

We started work on this about 5 years ago!#PalaeoArt #PaleoArt #SciArt #SciComm #Dinosaurs pic.twitter.com/1eu6gyNlhq