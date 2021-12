Spahn: contundente apoyo de su CD para ir por la reelección

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 26.12.2021 - Última actualización - 19:58

19:53

Era uno de los temas que "condicionaban" al presidente de Unión para ir por un nuevo mandato. En cantidad y en calidad, los actuales dirigentes quieren que se presente a los comicios en el 2022. ¿Les dio el sí?.



A pesar de algunas bajas que se hicieron públicas en su momento (la de Sergio Romero, fue una de ellas), en las últimas horas la mayoría de los integrantes de la actual Comisión Directiva del Club Atlético Unión avaló con su continuidad la posible reelección del presidente Luis Spahn, recordando que los comicios deberán realizarse entre abril y mayo del año que viene. ¿Qué significa esto?: que el 95 por ciento de la actual gestión decidió avalar la continuidad de Spahn.



¿Por qué este apoyo contundente de la mayoría de los integrantes de la CD de Unión?. Porque el mismo presidente tatengue, en una de las entrevistas post clásico ganado y clasificación a la Conmebol Sudamericana 2022, había deslizado (entre otros conceptos) una idea en modo testeo: "No puedo decir ahora que me voy a presentar porque ni siquiera sé si la gente que está conmigo me quiere acompañar".



"Lo que hicimos es despejarle el camino, sabiendo que para Luis fue un año durísimo por lo que pasó y que Unión le dio una alegría enorme con el clásico más la Copa. Si una de sus dudas era saber si queremos seguir con él, ya le dijimos que sí, que si él sigue... nosotros seguimos con él para completar los proyectos que soñamos", explicó uno de sus principales laderos ante la consulta de El Litoral.

¿Se puede venir algún tipo de anuncio?: los que lo conocen a Luis Spahn lo descartan por completo, aunque al mismo tiempo reconocen que tiene "muchas ganas" y que el doble impacto del final (golear en el clásico y clasificar a la Copa Sudamericana 2022) lo recargó de energías a futuro, sabiendo que las elecciones serán en 2022, un año de competencias "raras" por el Mundial de Qatar, donde deberá enfrentar la triple competencia: campeonato local, Copa Argentina y lo dicho de la Conmebol.



En líneas generales, lo que hizo el "grueso" de la actual Comisión Directiva fue poner a disposición del presidente los nombres y los cargos pensando a futuro en Unión. "Lo tiene que resolver Luis: si quiere que sigamos todos, si quiere que se baje alguno o si quiere cambiar funciones o responsabilidades pensando a futuro".



Por lo que se dice, las energías están ahora centradas con el Staff Técnico (Battión, Limia, Amut) por el tema renovaciones (Moyano, Márquez, Roldán, García), las bajas y los 3 ó 4 refuerzos que pidió el entrenador Gustavo Munúa para encarar lo que viene en el Mundo Unión.



"Queremos apuntar al equipo, armar lo mejor posible en diciembre y cerrar las obras, que están todas. Vamos a potenciar la campaña de vitalicios, que es una forma de generar ingresos. Tenemos los dos fixtures en la mano y los tres partidos de la Sudamericana: en enero vamos a poner la venta de toda la temporada con más de 20 partidos. Ese menú incluirá los Palcos Nuevos en el 15 de Abril", se escuchó en una de las últimas reuniones de CD.

Así las cosas, todo parece indicar que Unión irá a un escenario electoral con cuatro listas para el año que viene: el oficialismo (casi con seguridad con Luis Spahn) a la cabeza y tres agrupaciones opositoras: Triunfo Tatengue, Tate Campeón y Glorioso '89.

¿Cuándo serán las elecciones en Unión?



Como se sabe, el "borrador" que tienen los clubes de la Liga Profesional de Fútbol habla de dos campeonatos en la temporada. El primero, llamado Copa de la Liga, tendrá el mismo formato que el que ganó Colón, con dos zonas de 14 equipos.



Se jugaría con cinco fechas en febrero (cuatro domingos y el miércoles 16), tres en marzo, seis en abril (cuatro domingos, miércoles 20 y sábado 30). El 8 de mayo se juega el mata-mata de los cuartos de final; el miércoles 11 la semifinal y el 15 de mayo la final.



El estatuto del Club Atlético Unión habla de "las elecciones se deben realizar dentro de los 30 días previos a que termine la etapa de clasificación del campeonato vigente", por lo que en principio se deberían programar los comicios entre el 8 de abril y el 8 de mayo de 2022.



Extraoficialmente, dentro del oficialismo, se pensó en la fecha del domingo 10 de abril, cercana a un nuevo aniversario, aunque no es ése el dato que influye para fijar los comicios en López y Planes: "El miércoles 6 de abril estamos debutando en la Copa Conmebol Sudamericana 2022, ya sea como local en el 15 de Abril o de visitante. Es una buena fecha para celebrar todos juntos en las urnas, considerando que luego vamos a festejar un nuevo año de vida del Tate".